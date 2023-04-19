Во Флориде предъявлены обвинения гражданам США и России

Министерство юстиции США во вторник объявило о новых обвинениях, предъявленных четверым американцам и троим гражданам России. Им вменяется в вину «многолетняя кампания вредоносного иностранного влияния в США».



Большое жюри федерального суда в Тампе предъявило обвинения жителю Москвы Александру Ионову и сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Алексею Суходолову и Егору Попову. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Согласно обвинительному заключению, житель Москвы Александр Ионов был основателем и президентом «Антиглобалистского движения России». Эта организация имела штаб-квартиру в Москве и финансировалась российским правительством.



В качестве главы «движения» Ионов, как предполагается, руководил действиями по оказанию вредоносного влияния на США. Усилия Ионова направлялись московскими офицерами ФСБ Алексеем Суходоловым и Егором Поповым. Ионов, Суходолов и Попов обвиняются в попытке повлиять на исход выборов выборов в местные органы власти в городе Санкт-Петербург во Флориде в 2019 году путем поддержки «определенного кандидата», которого они называли «кандидат, которым мы руководим». Они, как утверждается в обвинительном документе, также планировали операции, связанные с президентскими выборами в США. В течение восьми лет с ноября 2014 года Ионов вовлекал американских граждан в различные операции с целью распространения российской пропаганды в Соединенных Штатах. В этом ему помогала, согласно обвинению, четверо американских граждан-членов политических групп Африканская народная социалистическая партия, движения Угуру и Черный молот. Эти группы распространяли пророссийскую пропаганду.

Ионов известен по своим доносам на независимые СМИ: после его обращений «Медузу» и The Bell признали «иностранными агентами».

В Вашингтоне, в рамках другого дела гражданка России Наталья Бурлинова обвиняется «в сговоре с офицером ФСБ с целью действовать в качестве незаконного агента России в США». Ее обвиняют в попытках завербовать американцев, работающих в исследовательских организациях и университетах. Она организовывала поездки американцев в Россию в рамках так называемой народной дипломатии и сообщала ФСБ, как говорится в обвинительном документе, о тех из них, кто позитивно относился к России и был готов, по её мнению, сотрудничать.