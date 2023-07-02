Во Франции в пятую ночь беспорядков сотни новых задержаний

Во Франции в пятую ночь массовых волнений, начавшихся после гибели от рук полицейского подростка в Нантере, сотни новых задержаний. Одновременно отмечается, что накал событий несколько снижается. Возможно, это связано с развертыванием по всей стране дополнительных сил по охране порядка - всего свыше 45 тысяч сотрудников.

На следующий день после того, как убитый был похоронен в пригороде Парижа, министерство внутренних дел страны сообщило, что в ночь на воскресенье были задержаны еще более 700 человек. В ходе беспорядков и столкновений пострадали не менее 45 полицейских и сотрудников жандармерии, подожжено более 570 машин и свыше 70 зданий. Еще около 870 других возгораний было зарегистрировано на улицах и в общественных местах.

Предыдущей ночью в полицию были доставлены 1300 участников беспорядков. Всего число задержанных за пять дней превышает 3000.

Протестовать выходит в основном молодежь. В адрес полицейских звучат обвинения в насилии и расизме. 17-летний водитель алжирского и марокканского происхождения был застрелен 27 июня после попытки уехать с места, где его машину остановил дорожный патруль. Убийство попало на видео. 38-летний сотрудник полиции, выстреливший в подростка, арестован. Ведется расследование по делу о преднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «необъяснимым и непростительным». Он призвал прекратить насилие и проявить спокойствие, «чтобы справедливость могла победить». В связи с беспорядками Макрон отложил визит в Германию, который должен был начаться 2 июля.