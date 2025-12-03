Воевавшего на стороне России Георгия Тигишвили похоронили в Цхинвали

В Цхинвали похоронили погибшего на войне в Украине бойца Георгия Тигишвили, воевавшего на стороне России.

Проститься с ним пришли руководство самопровозглашённой республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым, посол России Марат Кулахметов, депутаты парламента, родные и близкие, а также его боевые товарищи.

Гаглоев подчеркнул, что «бойцы из Южной Осетии характеризовали Георгия как мужественного и смелого воина, который не скрывался, не бежал от трудностей, а шёл напролом против врага». Его указом Тигишвили посмертно награждён медалью «Защитник Отечества».

Бойцы из самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия активно участвуют в боевых действиях на стороне России. Среди них есть десятки погибших, однако точное число не называется.

Бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в 2023 году говорил, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооружённых сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».