WSJ: США сняли ограничение для Киева на ракеты большой дальности

Вашингтон снял ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, поставленных западными союзниками. Это решение фактически открывает Киеву возможность наносить удары по целям на территории России и усиливает военное давление на Кремль. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, 21 октября украинские военные уже применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по химическому заводу в Брянске.

Как отмечает The Wall Street Journal, разрешение США на использование таких ракет против целей в России последовало после того, как полномочия по санкционированию подобных атак перешли от министра обороны Пита Хегсеса к главнокомандующему войсками США в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединённое командование НАТО в регионе.

Перестановка совпала с инициативой президента США Дональда Трампа усилить давление на Кремль и подтолкнуть его к переговорам — в том числе за счёт возможного одобрения поставок Украине американских крылатых ракет «Томагавк» с дальностью более 1600 километров.

Вместе с тем Дональд Трамп назвал публикацию The Wall Street Journal фейковой. «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели, и к тому, что Украина с ними делает!» — добавил Трамп.

Кремль ранее заявлял, что поставки западных вооружений Украине не поменяют ситуацию на поле боя и не изменят целей Москвы.

Больше новостей Радио Свобода: