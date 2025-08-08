В Грузии активистов, обвинённых в использовании «коктейля Молотова», приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили признала активистов Давида Ломидзе и Темура Засокашвили виновными в «нападении на сотрудника полиции в связи с его служебной деятельностью» и приговорила их к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
53-летний Давид Ломидзе был задержан полицией 1 декабря 2024 года. Его обвинили в том, что он бросил так называемый «коктейль Молотова» в сотрудников МВД во время акции протеста на проспекте Руставели. Прокуратура заявила, что в результате «был поврежден водомет, находящийся на балансе министерства». Вместе с ним был задержан 38-летний Темур Засокашвили.
Ни один из них вины не признал. Между тем, судья Галусташвили завершила заседание фразой: «Вы имеете право просить о помиловании».
- С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах проходят проевропейские митинги с требованием проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время протестов. Поводом для протестов стало решение партии «Грузинская мечта» от 28 ноября 2024 года, согласно которому вопрос о начале переговоров о членстве в Европейском союзе не будет подниматься «до 2028 года».
- Полиция за это время задержала около 500 человек, в том числе около 50 по уголовным делам. Спустя восемь месяцев после начала расследования возможных случаев превышения полномочий ни один из сотрудников правоохранительных органов, применявших чрезмерную силу к протестующим и журналистам, не был установлен и наказан. Некоторые из демонстрантов уже предстали перед судом, и большинство из них были признаны виновными.
