В Грузии активистов, обвинённых в использовании «коктейля Молотова», приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили признала активистов Давида Ломидзе и Темура Засокашвили виновными в «нападении на сотрудника полиции в связи с его служебной деятельностью» и приговорила их к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

53-летний Давид Ломидзе был задержан полицией 1 декабря 2024 года. Его обвинили в том, что он бросил так называемый «коктейль Молотова» в сотрудников МВД во время акции протеста на проспекте Руставели. Прокуратура заявила, что в результате «был поврежден водомет, находящийся на балансе министерства». Вместе с ним был задержан 38-летний Темур Засокашвили.

Ни один из них вины не признал. Между тем, судья Галусташвили завершила заседание фразой: «Вы имеете право просить о помиловании».