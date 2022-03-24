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Зеленский: «НАТО могла бы дать Украине 1% своих танков и самолётов»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
По словам Зеленского, за месяц сопротивления российскому вторжению Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности , несмотря на большие жертвы. При этом он пожаловался на то, что в глазах Запада Украина до сих пор "в серой зоне", между Западом и Россией. Зеленский призвал страны НАТО сделать ясный выбор и оказать Украине помощь - в качестве примера он привёл возможность поставить стране 1 процент имеющихся у НАТО самолётов и танков. Он также повторил призыв ввести над Украиной бесполётную зону (то есть начать сбивать российские ракеты и самолёты).
Страны НАТО ранее заявляли, что бесполётная зона не будет введена, а военнослужащие НАТО не будут отправлены в Украину. В то же время, большинство государств союза ведут поставки Украине оружия, в частности противовоздушных и противотанковых систем.
Выступая в преддверии саммита, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал предположение, что в четверг НАТО, по всей вероятности, примет решение о наращивании вооруженных сил на своем восточном фланге.
Помимо саммита НАТО, в котором принимают участие лидеры государств союза, включая президента США Джо Байдена, в Брюсселе сегодня пройдёт и саммит ЕС, а также встреча лидеров "группы семи" (G7). По словам Зеленского, эти саммиты покажут, "кто наш друг, кто партнёр, а кто продал нас и предал". Украинские официальные лица ранее критиковали слишком умеренную, по их мнению, позицию ряда стран НАТО и ЕС, включая Германию и в особенности Венгрию.
Другие новости дня
Компания ENKA официально расторгла контракт с правительством Грузии
Турецкая компания ENKA Renewables LLC официально расторгла свой контракт с правительством Грузии, сообщается в опубликованном ENKA Insaat финансовом отчете за 2021 год.
В сообщении отмечается, что инвестиционное соглашение ENKA Renewables с правительством Грузии, которое в контракте представляет АО «Фонд развития энергетики Грузии», относительно разработки, строительства, владения и эксплуатации Намахвани ГЭС (Namakhvan JSC), официально расторгнуто.
В отчете поясняется, что разрыв произошел из-за невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорных обстоятельств, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также в отчете указано, что компания списала техническое оборудование, приобретенное для строительства ГЭС в Грузии, а также недвижимость и установки на сумму в 40,4 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года. Списание объясняется невозможностью использования.
Еще в сентябре 2021 года ENKA поставила власти Грузии в известность, что через месяц расторгнет контракт о строительстве на западе страны Намахвани ГЭС. В январе в Грузии закрылись офисы компании.
В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, Грузия получила бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. Для строительства Намахвани ГЭС ENKA планировала инвестировать в Грузию 800 млн долларов.
Строительство ГЭС вызвало протест среди тысяч жителей Грузии. Волна акций, организованных гражданскими активистами, назвавшими себя «Защитниками Рионского ущелья», началась весной 2021 на западе страны и дошла до Тбилиси. Позже масштабы протеста значительно уменьшились, а его лидеры подверглись критике. Однако несколько десятков человек до сих пор не покидают палатки на территории, где предполагали строить плотину.
Кремль прокомментировал исчезновение министра обороны Шойгу из публичного пространства
Кремль прокомментировал исчезновение министра обороны Шойгу из публичного пространства. На пропажу чиновника 22 марта обратил внимание в твиттере журналист Дмитрий Трещанин. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что "сейчас не время для медийной активности".
Последний раз глава Минобороны появлялся в новостях 11 марта, написало 23 марта издание "Агентство". Через неделю на Первом канале появился сюжет с его участием, но там использовалась запись от 11 марта. В этот же день выходила последняя новость с ним на сайте министерства обороны. До исчезновения Шойгу появлялся в прессе несколько раз в день, утверждает "Агентство".
Анонимный знакомый министра заявил "Агентству", что в окружении чиновника обсуждают, что у того проблемы с сердцем. Песков заявил, что 24 марта Шойгу участвовал в заседании Совета безопасности. Позднее было выложено видео, на котором видно, что он говорит с Путиным по конференц-связи.
Резкое сокращение публичной деятельности 66-летнего министра обороны совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Последним крупным успехом для неё стал захват Херсона 2 марта. С тех пор линия фронта практически не изменилась, при этом независимые источники подтверждают значительные потери россиян.
Бидзина Иванишвили выиграл иск против Credit Suisse и получит более $500 млн
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse и получит от него более 500 млн долларов.
Решение принял суд на Бермудских островах, сообщает издание The Financial Times. Информацию подтвердили и в швейцарском банке.
В нем добавили, что предварительно создали резервный фонд «по данному вопросу». В январе стало известно, что Credit Suisse выделил 469 млн долларов.
«Мы рассмотрим, потребуются ли какие-либо дополнительные резервы, в рамках отчета за первый квартал, который должен быть опубликован 27 апреля 2022 года», – сказано в заявлении банка.
Бидзина Иванишвили отказался комментировать исход судебного разбирательства, суд на Бермудских островах пока не ответил на запрос о комментарии, пишет The Financial Times.
Ранее сообщалось, что Иванишвили также судится с банком в Сингапуре и Новой Зеландии, общая сумма исков составляет около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Процесс на Бермудских островах – ключевой, потому что он может создать прецедент для процессов в Сингапуре и Новой Зеландии, ранее отмечал Bloomberg. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
Британия ввела санкции против Грефа, Тинькова и «Альфа-Банка»
Великобритания в четверг расширила санкционный список в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. В новом списке 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.
Среди попавших под санкции - глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приёмная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалёва, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.
В списке юридических лиц - "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Алроса", РЖД, "Совкомфлот". В нём также несколько компаний из Беларуси.
Ожидается, что сегодня о новых санкциях в отношении России объявят и США. В Брюсселе проходят саммиты НАТО, ЕС и "группы семи", на которых может быть объявлено о новых мерах в связи с вторжением в Украину, которое началось ровно месяц назад.
Британия занимает жёсткую позицию по отношению к действиям России, обвиняя её в бомбардировках гражданских объектов и мирных жителей в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что российский президент Владимир Путин "пересёк красную черту варварства". Он призвал к скоординированному ужесточению западных санкций.
Сейм Польши назвал Владимира Путина военным преступником
Нижняя палата польского парламента, Сейм, в своей резолюции назвала Владимира Путина военным преступником. Документ был принят в упрощённом порядке голосования в среду, 23 марта.
В резолюции говорится, что Владимир Путин является военным преступником на основе "общедоступных доказательств". У польского парламента нет судебной власти, он не может выносить решения, как это сделал бы суд.
Сейм заявил, что на территории Украины происходят акты насилия, военные преступления, преступления человечности, систематические нарушения прав человека и геноцид. Ответственность за это возлагается на российскую армию, её военачальников и Путина, которому они подчиняются.
- Ранее несколько стран Евросоюза начали расследование возможных военных преступлений на территории Украины. Российскую армию обвиняют, в частности, в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Военные заявляют, что не делают этого, а в случаях, когда атака всё-таки совершена, в гражданском объекте или у него находились позиции украинской армии.
- 17 марта военным преступником Путина назвал президент США Джо Байден. В Кремле в ответ заявили, что считают непростительной такую риторику от главы государсттва, "от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
ЕСПЧ признал неприемлемыми иски югоосетинских жителей против Грузии – Брегадзе
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 370 индивидуальных жалоб жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия против правительства Грузии по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом сообщил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
«Страсбургский суд учел аргументы грузинской стороны, что во время войны Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации и вооруженные силы Грузии не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилегающей территорией», – сказал Брегадзе.
В октябре прошлого года также сообщалось, что ЕСПЧ отклонил заявления югоосетинских жителей на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».
- 11 марта текущего года стало известно, что главный прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court, ICC) Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Все трое – югоосетинские экс-чиновники.
- Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что не будут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС). Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике прокурора Международного уголовного суда и отметила, что Россия не обязана сотрудничать с судом, так как не является участником Римского статута.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в январе прошлого года обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства.
Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией армии
Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Уточняется, что Кречетова провела одиночный пикет с плакатом, "привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров". "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным Силам Российской Федерации", – говорится в протоколе об административном правонарушении.
В Тюмени сегодня задержан местный житель Юрий Рябцев, который вышел в олиночный пикет к зданию думы Тюменской области с плакатом "Я за мир". Его обвинили в дискредитации вооруженных сил России, передает корресподент Сибирь.Реалии.
По словам активиста, он не простоял и десяти минут, когда его задержали полицейские,доставили в отделение и составили протокол.
Рябцев сообщил, что намеренно вышел на пикет с нейтральным лозунгом, "чтобы показать страх режима даже перед нейтральными высказываниями народа". "Насильно мил не будешь. Россияне ненавидят своих правителей за их поступки и лицемерие. Гражданская война - беда для народа. Совесть одна. И каждому придется сделать свой выбор", - сказал тюменский активист.
4 марта Владимир Путин подписал указ о введении административной ответственности за дискредитацию армии. Максимальное наказание по этой статье – штраф в 500 тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических организаций штрафы в несколько раз выше.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- За время антивоенных протестов в российских городах были задержаны более 13 тысяч участников акций.
Мединский: на кону сейчас само существование России
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждает, что сейчас "на кону" находится "само существование России как русской цивилизации". Такое мнение Мединский - бывший министр культуры и автор ряда книг по истории - высказал в четверг на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве.
Мединский добавил, что коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со Смутным временем, кануном февраля 1917 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом, события которого Мединский связал с распадом СССР. Что такое "русская цивилизация" и что именно делает Запад для её уничтожения, он не пояснил.
Сегодня исполнился месяц с начала российского вооружённого вторжения в Украину, которое Кремль называет специальной военной операцией. За прошедший месяц страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, подчёркивая, что их цель - остановить войну.
Формулировка Мединского об угрозе "самому существованию России" напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против неё с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях в интервью CNN подтвердил, что такая возможность существует в случае "экзистенциальной угрозы" для России. Ещё в конце февраля президент Владимир Путин распорядился привести стратегические силы в особый режим несения службы. США и их союзники по-прежнему считают маловероятным применение Россией ядерного оружия, но предостерегают её от "безответственной ядерной риторики". Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что она никогда не сможет выиграть ядерную войну" - добавив, что любое применение Россией биологического или химического оружия в Украине будет иметь "далеко идущие последствия".
New York Times в среду сообщила о создании в США рабочей группы по подготовке возможных ответов на гипотетическое применение Россией в ходе конфликта в Украине тактического ядерного, химического или биологического оружия.
Латвия запретила въезд 25 россиянам. В списке – Никита Михалков и Тина Канделаки
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в список лиц, которым запрещён въезд в страну, 25 российских деятелей культуры. Об этом сообщает портал LSM.lv (Латвийские общественные СМИ).
В черный список были внесены телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, танцовщик Сергей Полунин, артисты Полина Гагарина, Наталия Подольская, Николай Расторгуев, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие.
В МИД Латвии пояснили, что указанные в списке деятели культуры и журналисты поддержали проведение Россией так называемой специальной военной операции на территории Украины.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику артистам, выступившим на провластном митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.
Вторжение в Украину подчеркивает необходимость поддержки Грузии – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами подтвердил, что лидеры стран Североатлантического альянса на сегодняшнем саммите обсудят необходимость оказания помощи не только Украине, но и другим странам, которым угрожает Россия.
«Я ожидаю, что союзники на сегодняшней встрече выразят свою поддержку партнерам, которые находятся под давлением России, включая, конечно, Грузию. Грузия имеет право выбирать свой путь. Союзники по НАТО на протяжении многих лет оказывали поддержку Грузии, помогая ей проводить реформы, модернизировать институты обороны и безопасности. А жестокое вторжение в Украину только подчеркивает необходимость оказания поддержки Грузии», – сказал Столтенберг.
Через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сегодня в Брюсселе пройдут сразу три саммита: НАТО, «большой семерки» (G7) и Евросоюза. Во всех трех примет участие президент США Джо Байден, а президент Украины Владимир Зеленский подключится по видеосвязи.
Украина заявила о потоплении большого десантного корабля России
Генштаб украинской армии заявил 24 марта марта о потоплении российского большого десантного корабля "Орск" в порту Бердянска. Корабль доставил в город военную технику, сообщали 3 дня назад российские государственные СМИ. В социальных сетях распростираются фото- и видеосвидетельства крупного пожара на месте его предполагаемой швартовки.
"Орск" — корабль Черноморского флота проекта 1171, он был спущен на воду в 1968 году. Его штатный экипаж — 55 человек, утверждается в открытых источниках, он может нести от 313 до 440 человек десанта.
Запорожская областная администрация сообщила, что корабль был атакован в 7 утра. Утверждается, что повреждены ещё два корабля в порту, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов.
О числе пострадавших не сообщается, Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. Какие корабли могли пострадать рядом с Орском— так же неизвестно.
Неизвестно и как была совершена атака. Телеканал российского министерства обороны "Звезда" сообщал, что разгрузка "Орска" происходила портовыми кранами в Бердянске. Утверждалось, что порт регулярно атакуется украинскими тактическими ракетами "Точка-У".
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Росавиация вновь продлила запрет на полёты в аэропорты юга России
Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Запрет, введенный 24 февраля в связи с началом российской военной операции в Украине, теперь будет действовать до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.
Закрытыми до начала следующего месяца останутся аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, говорится в пресс-релизе Росавиации.
Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на территории Украины. Позднее они несколько раз продлевались.
Запад в ответ на вторжение в Украину ввел пакет жестких санкций, в рамках которых Евросоюз (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.
Президент США начал визит в Европу для встречи с союзниками по НАТО
Президент США в среду, 23 марта, начал визит в Европу. Джо Байден намерен обсудить с союзниками по НАТО дальнейшие действия в ответ на российскую агрессию в отношении Украины.
Президент уже прибыл в Брюссель. На 24 марта там запланирован экстренный саммит НАТО, посвященный вопросам вокруг российского вторжения.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам внеочередного саммита НАТО по видеосвязи.
Байден также примет участие во встрече "Большой семерки" и саммите Европейского союза.
В пятницу президент США отправится в Варшаву. 26 марта он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны намерены обсудить военную и гуманитарную помощь Украине.
Как отметил Белый дом, одной из главных задач президента США в ходе поездки станет укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и стран "Группы семи" на фоне кризиса вокруг Украины.
В рамках подготовки визита госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Блинкен в ходе разговора подчеркнул "необходимость сильного и единого трансатлантического ответа" на действия России.
Между тем советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России. Салливан уточнил, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также ужесточит существующие ограничения, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой. Салливан отверг сообщения о том, что США пытаются добиться смены руководства России на фоне санкционного давления.
Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон и Брюссель "продолжат работу с целью изоляции России на международной арене".
США заявили о совершении Россией военных преступлений в Украине
В среду Соединенные Штаты впервые формально заявили о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, совершили военные преступления.
В заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что "существуют многочисленные заслуживающие доверия сообщения как о неизбирательных атаках и атаках, направленных против гражданского населения, так и других злодеяних". Согласно заявлению, российские войска уничтожили жилые дома, больницы, школы, торговые центры, машины "скорой помощи" в результате чего были убиты и ранены тысячи мирных жителей.
Специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак подчеркнула, что США собирают информацию о возможных военных преступлениях на территории Украины и эти данные будут переданы международным организациям и иностранным государствам. Окончательное решение об индивидуальной ответственности будут приниматься судами, заявила Бет ван Шаак. По ее словам, в соответствии с международным правом и законодательствами разных стран, ответственность за совершение преступлений могут нести люди в высшем командовании
Ни США. ни Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, созданного специально для рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Однако, как говорят эксперты, российские официальные лица могут стать объектом уголовного преследования в судах таких стран, как Испания и Германия, чьи законодательства предусматривают наказания за подобные преступления вне зависимости от того, где они совершены. Американские суды также могут рассматривать дела о военных преступлениях в других странах, если жертвами этих преступлений стали американские граждане. В среду американские законодатели обратились к генеральному США Меррику Гарленду с призывом начать расследование по фактам гибели в Украине двух американских граждан журналиста Брента Рено и Джимми Хилла, который был убит, находясь в очереди за хлебом.
Компания Renault остановила работу завода в Москве
Французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность завода в Москве. Это решение совет директоров Renault принял, "исходя из необходимости, придерживаться международных санкций, действующих в отношении России", сообщается на сайте Renault Group. Завод Renault в Москве запустился 21 марта. До этого производство было в простое с 28 февраля.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Франции и призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка.
Завод Renault в Москве работает с 2005 года. Это - предприятие полного цикла, где производятся такие модели, как Renault Kaptur, Renault Arkana и Dacia Duster.
Об остановке деятельности дочерних предприятий в официальном заявлении речи пока не шло. Renault принадлежит 68 процентов акций АО "АвтоВАЗ". В компании заявили, что несут ответственность перед 45 тысячами сотрудниками на территории России.
После начала войны в Украине большинство западных автоконцернов остановили поставки автомобилей в Россию и прекратили производство на её территории.
В Грузию доставили тела погибших на войне в Украине добровольцев
Тела двух грузинских военнослужащих – Георгия Бериашвили и Давида Ратиани, погибших на войне в Украине, доставили в Грузию.
В тбилисском международном аэропорту память погибших почтили члены семей добровольцев, их друзья и простые граждане.
Как отмечает грузинская служба Радио Свобода, единственным представителем властей, выразившим соболезнования семьям погибших, была президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Георгий Бериашвили и Давид Ратиани после начала российского вторжения отправились в Украину в качестве добровольцев. Они погибли 18 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом. Их похоронят с воинскими почестями.
Ветер в Кутаиси сорвал крыши с домов и повалил деревья
В Кутаиси сильный ветер вырвал деревья с корнем, повредил автомобили, кровли домов, линии электропередач и даже тротуарную плитку, сообщили пресс-служба мэрии города.
В мэрии отмечают, что сотрудники коммунальных служб оперативно выезжают на вызовы и очищают дороги от поваленных деревьев.
Один житель Кутаиси в результате несчастного случая, вызванного непогодой, получил ушибы и был доставлен в больницу. По словам врачей, у пострадавшего легкие ушибы, в том числе, травма головы.
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания, сообщает издание.
«Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», – пишет The Insider.
До этого Оксана Баулина работала в ФБК, сотрудничала с «Радио Свобода» и «Медиазоной».
В 2017 году «Радио Свобода» выпустило документальный фильм про Оксану Баулину – на тот момент она работала главным редактором канала «Навальный Live».
ЕСПЧ возобновил рассмотрение исков против России до 16 сентября
Европейский суд по правам человека возобновил рассмотрение исков против России. Об этом сказано в резолюции, опубликованной судом.
Согласно документу, с 22 марта можно подать жалобу о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если оспариваемый инцидент произошел до 16 сентября этого года. Также отменяется заморозка исков, поданных ранее.
На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. С 16 сентября страна перестает быть участником Европейской Конвенции о правах человека. Из-за решения Комитета ЕСПЧ ранее объявил, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России.
В конце февраля Совет Европы приостановил членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах россиян. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключенной из организации.
Умерла госсекретарь США в администрации Клинтона Мадлен Олбрайт
Госсекретарь США в администрации президента Билла Клинтона Мадлен Олбрайт умерла на 85 году жизни. Об этом 23 марта сообщила в заявлении ее семья.
В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной в должности госсекретаря США.
В 1992 году она заняла должность советником Билла Клинтона, а после его избрания президентом США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН.
Олбрайт выступала за расширение НАТО и вмешательстве сил военного союза в ситуацию в Югославии в 1999 году. Результатом стала военная операция на Балканах «Союзная сила». Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тысяч человек.
В Рунете Олбрайт приписывают высказывание «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». В мае 2021 года президент России Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря в своем выступлении.
В 2014 году Путин уже использовал цитату на пресс-конференции, заявив, что ее слышали многократно «от почти официальных лиц». Газета The New York Times отмечала в том году, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.
Олбрайт говорила, что в России есть люди, которым кажется, что они умеют читать ее мысли». Вероятно, она имела в виду интервью генерал-майора ФСО Бориса Ратникова «Российской газете», в котором он заявил, что российские спецслужбы подключились к подсознанию Олбрайт.
За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала колонку бывшего госсекретаря. В ней Олбрайт писала, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.
В двух селах Белгородской области на границе с Украиной введен режим ЧС
В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался снаряд и есть пострадавшие. Гладков утверждает, что со стороны Украины в сторону России был произведен выстрел.
Губернатор публикует фото разрушений в доме. Гладков пишет, что на снимке – дом в Журавлевке. Других подтверждений этой информации нет.
Кроме того, днем 23 марта стало известно о высылке украинских дипломатов из Минска и Бреста. Им приказали покинуть белорусскую территорию в течение 72 часов. В стране останутся только посол и еще четверо сотрудников. Эвакуация посольства белорусского посольства из Киева завершилась три дня назад.
Ранее Генштаб Украины предупреждал об угрозе вторжения войск с с белорусской территории.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По данным ООН, за это время погибли 593 мирных жителя, более полутора тысяч получили ранения. Более трех с половиной миллионов украинцев покинули страну. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть населения Украины.
Суд вынес активистке Самире Байрамовой устное предупреждение
Магистерский суд Марнеули ограничился устным предупреждением в отношении гражданской активистки Самиры Байрамовой, сообщает SOVA.
«Сегодня суд рассматривал дело об административном правонарушении в отношении Самиры Байрамовой. В частности, протокол о нарушении закона был составлен на основании статьи 150 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривала искажение внешнего вида территории в границах муниципального образования. Суд полностью разделил изложенные нами позиции», - отметил адвокат из «Ассоциации молодых юристов», представлявший интересы Байрамовой в суде.
«Меня освободили от административной ответственности, не оштрафовали и сделали устное замечание», - рассказала Самира Байрамова Radio Marneuli.
Прокуратура признала Самиру Байрамову потерпевшей стороной. 21 марта активистка обратилась в ведомство с ходатайством о присвоении соответствующего статуса.
Самира Байрамова начала получать угрозы и оскорбления в социальных сетях после того, как разрисовала окна и внешние стены офиса ультраправой, прокремлевской организации Alt-Info в Марнеули.
Путин поручил поставлять газ в «недружественные страны» за рубли
Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка «недружественных стран». Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет агентство ТАСС.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – сказал Путин.
Он пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех «скомпрометировавших себя валют». Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
- 7 марта Россия внесла в список «недружественных стран» 50 государств. В том числе – страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Японию, Швейцарию, Микронезию и Сан-Марино. В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
В Таганроге задержали журналистку Радио Свобода Полину Ефимову
В Таганроге полиция задержала журналистку Полину Ефимову, которая сотрудничает с Радио Свобода.
Ефимову задержали возле пункта временного размещения беженцев из восточных районов Украины - она приехала туда, чтобы пообщаться с жителями Мариуполя, которых доставляют в Ростовскую область последние несколько дней.
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