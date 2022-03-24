Зеленский: «НАТО могла бы дать Украине 1% своих танков и самолётов»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

По словам Зеленского, за месяц сопротивления российскому вторжению Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности , несмотря на большие жертвы. При этом он пожаловался на то, что в глазах Запада Украина до сих пор "в серой зоне", между Западом и Россией. Зеленский призвал страны НАТО сделать ясный выбор и оказать Украине помощь - в качестве примера он привёл возможность поставить стране 1 процент имеющихся у НАТО самолётов и танков. Он также повторил призыв ввести над Украиной бесполётную зону (то есть начать сбивать российские ракеты и самолёты).

Страны НАТО ранее заявляли, что бесполётная зона не будет введена, а военнослужащие НАТО не будут отправлены в Украину. В то же время, большинство государств союза ведут поставки Украине оружия, в частности противовоздушных и противотанковых систем.

Выступая в преддверии саммита, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал предположение, что в четверг НАТО, по всей вероятности, примет решение о наращивании вооруженных сил на своем восточном фланге.

Помимо саммита НАТО, в котором принимают участие лидеры государств союза, включая президента США Джо Байдена, в Брюсселе сегодня пройдёт и саммит ЕС, а также встреча лидеров "группы семи" (G7). По словам Зеленского, эти саммиты покажут, "кто наш друг, кто партнёр, а кто продал нас и предал". Украинские официальные лица ранее критиковали слишком умеренную, по их мнению, позицию ряда стран НАТО и ЕС, включая Германию и в особенности Венгрию.