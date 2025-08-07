Зеленский: Россия теперь больше склоняется к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия «сейчас больше склоняется к прекращению огня».

«Давление на них действует. Но главное — чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США», — сказал Зеленский в вечернем обращении после разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе разговора, в котором также участвовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидер нескольких европейских государств, обсуждались итоги переговоров в Кремле спецспосланника Трампа Стива Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Наша совместная позиция с партнёрами абсолютно ясна: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение... Нам всем нужен долгий и надёжный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину», — написал Зеленский в социальных сетях.

Разговор состоялся, когда Зеленский возвращался в Киев из Сумской области после посещения расположения полка ВСУ, ровно год назад первым вошедшего в Курскую область в рамках начатой 6 августа 2024 года крупной войсковой операции на территории России.