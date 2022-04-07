Журналисты «Новой газеты» создали новое издание «Новая газета. Европа»

Лидеры Армении и Азербайджана договорились начать разработку двустороннего «мирного договора» и создать совместную комиссию по демаркации армяно-азербайджанской границы в ходе новых переговоров в Брюсселе, которые прошли в среду при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Мы все вместе решили начать конкретный процесс, подготовить возможный мирный договор и рассмотреть все необходимые элементы для такого договора», – сказал Мишель журналистам в среду вечером после трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая длилась более четырех часов.

«Я уверен, что сегодня вечером мы сделали важный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все решено. Но это означает, что мы добились прогресса», – заявил Мишель, который назвал трехстороннюю встречу «отличной и очень продуктивной».

В письменном заявлении, опубликованном вскоре после этого, Мишель заявил, что Пашинян и Алиев обязались «быстро двигаться» к всеобъемлющему договору, призванному урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Они поручат своим министрам иностранных дел «поработать над подготовкой» такого договора, добавил председатель Европейского совета.

Пресс-служба правительства Армении подтвердила это в сообщении о переговорах, пишет Радио Азатутюн.

Перед переговорами в Брюсселе в Баку заявляли, что хотят, чтобы мирный договор с Арменией основывался на пяти элементах, включая взаимное признание территориальной целостности друг друга. Пашинян публично заявлял, что это в принципе приемлемо для Еревана, чем вызвал критику со стороны армянской оппозиции, обвиняющей его в том, что он готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на прошлой неделе, что Ереван также поднимет вопрос статуса Нагорного Карабаха перед азербайджанской стороной. В заявлении правительства Армении по поводу переговоров в Брюсселе этот вопрос не упоминается.

Шарль Мишель заявил после переговоров, что обе стороны теперь лучше понимают возможные параметры соглашения. Однако он не стал вдаваться в подробности.

Высокопоставленный представитель Евросоюза также сообщил, что Алиев и Пашинян договорились до конца апреля создать двухстороннюю комиссию по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и «обеспечению стабильной ситуации по безопасности вдоль и вблизи границы».

Лидеры Армении и Азербайджана уже договаривались о создании такой комиссии во время переговоров в ноябре 2021 года в Сочи, которые принимал президент России Владимир Путин. Тогда ожидалось, что российские официальные лица примут активное участие в работе комиссии. После переговоров в Брюсселе пока нет ясности в вопросе того, будет ли Россия принимать какое-либо участие в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы.