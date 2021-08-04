В Тбилиси украли очки с открытого месяц назад памятника Махатме Ганди

Грузинские прокремлевские политики написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в своём Facebook-аккаунте сообщила лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.

«Ваше Превосходительство господин Президент!

Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений и проинформировать Вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», – говорится в письме.

Авторы письма указывают, что участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также в создании «Венского формата» с участием грузинских, российских, европейских и американских экспертов. Прокремлевские силы пишут, что разработали концепцию военного нейтралитета Грузии, и с 1 марта по 15 октября 2020 года провели аудиоопрос на предмет военного нейтралитета.

«Учитывая тот факт, что за всю историю Грузии в выборах никогда не участвовало более 2,15 миллионов человек, было записано более 900 тысяч респондентов, из которых 69,4% поддержали военный нейтралитет! Параллельно с этим, в течение года более 1,2 миллиона человек заполнили опросные листы, и 69,7% поддержали нейтралитет, а 75,8% высказались за диалог с Россией!» – утверждают в «Альянсе патриотов».

Авторы письма уверены, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны».

«Несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнёрами», – сказано в письме.

Пророссийские силы надеются на возобновления сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ.

«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», – читаем в письме.

Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили пишет в соцсети, что бесконечные учения НАТО в Грузии являются вызовом России.

«О том, что это вызов, открыто заявляют государственно-политические должностные лица России, и эти заявления мы вновь слышали на протяжении всей прошедшей недели», – говорит Инашвили.

Ранее в Москве, Цхинвали и Сухуми выразили обеспокоенность учениями Agile Spirit 2021 («Проворный дух 2021»). В Москве говорят, что «предпримут меры для обеспечения своих интересов».

«Таким образом, Россия открыто заявляет, что в ответ на учения НАТО в Грузии примет военно-технические меры, а это, вероятно, означает, что в непосредственной близости от нас будут размещены новые ракетные установки, новые самолеты, дополнительная военная техника и военные части. И причиной всему этому является театр двух актеров – театр «Грузинской мечты» и «Национального движения»!» –уверена Инашвили.