Израиль планирует подключить Грузию и Украину к испытаниям вакцины от COVID-19

Третий этап испытаний израильской вакцины Brilife проведут на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Израиле и Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что «Израильский институт биологических исследований (IIBR), управляемый министерством обороны, подписал меморандум о взаимопонимании с NRx Pharmaceuticals для завершения клинических испытаний вакцины COVID-19 собственного производства.

Компания займется подведением вакцины к третьему этапу испытаний, а затем будет контролировать коммерциализацию препарата. Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал соглашение «отличной новостью» и выразил надежду, что оно поможет завершить разработку вакцины и позволит стране производить ее самостоятельно.

Как сообщает The Times of Israel, разработанный IIBR израильский препарат Brilife относится к группе вирусно-векторных вакцин. В отличие от Pfizer, которую сейчас используют для вакцинации в Израиле, она работает по тому же принципу, что и прививка от смертельной лихорадки Эбола.

В частности, препарат содержит вирус животных, не вызывающий заболевания у людей, в котором спайковый белок заменен на вызывающий коронавирус SARS-CoV-2. Ожидается, что это позволит вакцинированным быстро получить значительное количество антител к COVID-19.

Газета.Ru напоминает, что в стране западными вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson привито более 60% населения, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90.

Ранее Израиль вернулся к масочному режиму в закрытых пространствах из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Исключение делается для медицинских учреждений длительной госпитализации, гериатрических отделений, домов престарелых, а также лиц, направляющихся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиров во время авиарейсов.