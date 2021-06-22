НПО призывают власти Грузии активизировать работу по освобождению Ираклия Бебуа

Грузинские НПО призывают власти рассмотреть дело Ираклия Бебуа на предстоящих 29-30 июня Женевских переговорах, пишет СОВА.

Как отмечено в совместном заявлении организаций «Права Грузия» и «Центр социальной справедливости», грузинское правительство обязано принять все возможные дипломатические и политические меры ради возвращения Бебуа на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси.

Согласно заявлению, семье задержанного стало известно, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, молодой человек восемь месяцев не проходил медицинского обследования.

Кроме того, в письме подчеркнуто, что из-за пустых обещаний Тбилиси Ираклий Бебуа и его семья лишились возможности обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«К сожалению, политика в области прав человека в конфликтных регионах и вокруг них не получила в нашей стране должного институционального или официального оформления. Среди них и недостаточная коммуникация с де-факто властями и слабый переговорный ресурс, из-а чего в целом попытки государства вновь фрагментные, слабые и по большей части», – говорится в письме.