Новости
США и Европа объявили о новых пакетах военной помощи Украине
США в ночь на пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на два с половиной миллиарда долларов. В него входят сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений, говорится в пресс-релизе Пентагона.
В этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, восемь зенитно-ракетных комплексов «Авенджер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли», 90 бронетранспортеров «Страйкер» с 20 катками для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, сообщает министерство обороны США.
Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы. Также предоставляются противопехотные мины «Клеймор», 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.
Однако танков в новом пакете не будет.
Пакет, обнародованный за день до встречи союзников НАТО в Германии для обсуждения дополнительной помощи Украине, является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами. В начале января США выделили Украине военную помощь на три миллиарда долларов.
С 24 февраля 2022 года – начала российской агрессии – США предоставили Украине военную помощь на почти на 27 миллиардов долларов.
Вчера группа западных стран пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.
Другие новости дня
На востоке Грузии бывший военный убил пять человек и застрелился
В ночь на 20 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома в городе Сагареджо на востоке Грузии (регион Кахети, 50 км от Тбилиси). По информации МВД, погибли пять человек, в том числе один полицейский.
Ранение получили пять человек. Их состояние стабильно тяжелое.
По словам очевидцев, стрельба началась близ клиники Geo Hospitals и продолжалась около часа. Была начата спецоперация, которая к настоящему времени завершена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
«На место прибыло подразделение спецназа, начались мероприятия. Его, конечно, призвали сдаваться. Он произвел еще несколько выстрелов. Когда спецназ вошел, он лежал на кровати, а рядом был автомат. Поначалу шла кровь. Но там же было несколько колец от ручных гранат, поэтому они могли быть там заложены или быть под ним. Затем были вызваны саперы, которые все осмотрели. Сейчас они закончили свою работу, ручная граната была уже взорвана», — сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Как пишет СОВА, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения. Он находился на военной службе с 2006 по 2021 год, проходил службу в составе грузинского контингента в Афганистане.
Соседи рассказали телекомпании «Формула», что мужчина вел замкнутый образ жизни, ни с кем не конфликтовал. При этом местные жители говорят, что него, вероятно, были проблемы с психическим здоровьем. Как рассказали соседи агентству «Интерпрессньюс», Атуашвили проходил соответствующее лечение.
По словам главы МВД, во время нападения в доме подозреваемого находился также его совершеннолетний сын. Он покинул квартиру после начала стрельбы.
Мотивы стрелка пока неизвестны.
Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса Грузии – статья 110 (умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах) и статья 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла
В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений».
Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета «сущим бесом». После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры «сеет раздор» среди верующих.
Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной «работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».
- Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну» и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются «недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
Группа стран обещает «беспрецедентные» поставки оружия Украине
Группа западных стран накануне завтрашней встречи союзников НАТО в Рамштайне, в Германии, пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.
Великобритания собирается поставить Украине танки Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, самоходные орудия AS90, беспилотники, бронемашины, артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak, ракеты Brimstone и комплекты запчастей для ремонта техники.
Польша передаст зенитные орудия С-60, гаубицы KRAB и боеприпасы. Также Варшава заявляет о готовности предоставить роту танков Leopard 2 и боекомплект к ним.
Литва поставит Украине зенитные орудия L-70, два вертолета Ми-8, а также вложит 40 миллионов евро в закупки различного оборудования для украинских военных. Латвия передаст украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, два вертолета Mи-17, беспилотники, десятки пулеметов с боеприпасами и запчасти для гаубиц M109. Пакет помощи от Эстонии состоит из гаубиц FH-70 и гаубиц Д-30, 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей и противотанковые комплексы Carl-Gustaf M2.
Чехия заявляет о том, что будет продолжать поставлять Украине военную технику и заниматься ее последующим техническим обслуживанием. Словакия намерена продолжить переговоры с союзниками о поставках основных боевых танков, БМП и систем ПВО. Страна также расширит обучение украинских солдат. Дания заявляет о том, что она продолжит передавать оружие Украине в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Киева и передаст украинской армии 19 французских гаубиц Caesar.
«Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечиваем более стратегическую и скоординированную глобальную военную поддержку.» - говорится в совместном заявлении.
Также сообщается, что Швеция собирается передать Украине боевые машины пехоты CV90, артиллерийские системы Archer и противотанковые комплексы NLAW.
Ранее стало известно, что США подготовили крупный пакет военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 миллиардов долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин «Страйкер» и не менее 50 боевых машин пехоты «Брэдли», что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений.
До этого о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.
Начался судебный процесс о законности имущества Сержа Саргсяна и его дочерей
Сегодня состоялось первое заседание Антикоррупционного суда по делу о законности имущества третьего президента Армении Сержа Саргсяна и его дочерей, пишет Радио Азатутюн. Саргсян и его дочери сегодня не явились в суд, чтобы представить свою позицию относительно требования о конфискации их имущества, квалифицированного как незаконное.
Генеральная прокуратура утверждает, что имущество и средства, принадлежащие третьему президенту и его дочерям, не соответствуют их доходам, они получены незаконным путем и должны быть переданы государству.
Прокурор Тигран Енокян при представлении заявления сказал, что они требуют конфискации в пользу государства также денежных средств, имеющихся на счету покойной супруги экс-президента Риты Саргсян в размере более 90 млн драмов с процентами.
Адвокаты Саргсянов изначально назвали требование прокуратуры незаконным.
В центре Москвы установили зенитный комплекс. Вероятно, «Панцирь-С1»
В центре Москвы в Тетеринском переулке на крыше офисного здания установили зенитный комплекс, предположительно «Панцирь-С1». Об этом рассказали пользователи в соцсетях.
Официальных комментариев российских или московских властей о вероятной установке зенитного комплекса пока нет.
Некоторые пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов высказывают предположение, что «Панцирь» установили для защиты от возможной атаки беспилотников со стороны Украины.
Ранее сообщалось о размещении батареи ПВО на Лосином острове.
Кроме того, в соцсетях распространяется фотография с предположительно «Панцирем-С1» на крыше Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Ее подлинность так же не подтверждена.
Подоляк: сообщившего о нападении РФ убили из-за отсутствия координации
Украинского банкира Дениса Киреева убили из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины не было единой координации. Об этом в интервью Delfi рассказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате», - отметил Подоляк.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что разведка Украины узнала о приказе президента России начать вторжение, от Киреева. Банкир участвовал в российско-украинских переговорах в Гомельской области в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах.
Киреев был связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины и консультировал по направлению, касающемуся военных столкновений, отметил советник.
Подоляк также рассказал, что Киреев не был российским агентом, хотя Москва якобы представляла его шпионом внутри украинской делегации.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля украинский «5 канал» показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
- В марте о том, что Киреева могли убить по недоразумению сообщало издание «Агентство».
Кадыров раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерала Соболева
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту бород в армии и раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева сообщает Кавказ.Реалии.
18 января, комментируя информацию о возможном запрете бороды в армии, которую распространяли российские военкоры, Соболев заявил РБК, что «если [военнослужащий] ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата».
В своем телеграм-канале Кадыров назвал эти слова «провокацией, которая призвана погасить боевой дух».
«Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав», - написал Кадыров и предложил ему отправиться на передовую.
По словам Кадырова, 99,9% бойцов из Чечни носят бороду согласно сунне (священное предание о жизни пророка Мухаммеда. - Прим.ред.). Глава республики утверждает, что они «ухаживают и следят» за растительностью на лице.
- В интервью, опубликованном 17 января в его телеграм-канале, Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск РФ Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Болдырев высказался о Кадырове 10 января. Комментируя назначение Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск, генерал заявил, что Кадыров как гражданское лицо не имел права на его критику.
- В октябре Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерал-майора Александра Лапина в отступлении российских войск из украинского Лимана и назвал его «бездарью». Вскоре Лапина сняли с должности.
- До этого Кадыров подвергал завуалированной критике и нынешнего командующего Объединенной группой российских войск Валерия Герасимова.
Иран не признал аннексию Крыма и еще четырех регионов Украины
Иран не признает аннексию Крыма и еще четырех регионов Украины, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины», – заявил Абдоллахиян.
Он также сказал, что власти Ирана настаивают на своем «последовательном принципе» во внешней политике.
«Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», – добавил министр.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта
Российскую нефть смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти. По словам источников издания, это обусловлено тем, что экспортеры смешивают в сингапурских хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогими сортами топлива из других источников. Это позволяет скрыть происхождение нефти и увеличить прибыль.
По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. «Смешанные» нефтепродукты, вероятно, будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии, заявил собеседник Bloomberg.
Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими компаниями.
- 5 декабря в силу вступило эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Санкции были введены в ответ на российское вторжение в Украину.
Европарламент призвал создать трибунал по российской агрессии
Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный трибунал по вопросу об агрессии России в отношении Украины.
За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, 19 – выступили против, 33 – воздержались. В документе говорится, что с февраля 2014 года Россия ведет незаконную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которую она "перезапустила" 24 февраля 2022 года.
«Агрессивная война Российской Федерации против Украины представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН, основополагающих принципов международного права и различных международных соглашений», – подчёркивается в резолюции.
Также в документе говорится, что российские войска нанесли неизбирательные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, убили тысячи украинских мирных жителей и совершили террористические акты, затронувшие гражданскую инфраструктуру по всей стране.
Согласно резолюции, Европарламент «твердо убежден, что создание специального трибунала послужит очень чётким сигналом как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине».
- В ноябре 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России страной–спонсором терроризма. Россия называется в ней государством, использующим методы терроризма во время войны. Депутаты также заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу. В МИД России назвали принятие этой резолюции «недружественным шагом» и «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении России».
- В декабре Европарламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. Депутаты также осудили вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре в ходе вторжения в Украину.
Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси
Великого грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси – рядом с матерью и женой.
Церемония прощания с Кикабидзе прошла сегодня в Тбилисской филармонии. На ней, в частности, выступили министр культуры Украины Александр Ткаченко, который зачитал письмо президента Владимира Зеленского, а также митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари владыка Николоз, передавший соболезнования от Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
В последний путь Бубу под аплодисменты и исполненные им песни проводили сотни граждан, грузинские политики, артисты, спортсмены, делегации из Украины, Армении и Азербайджана.
Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Он неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
С 2008 года актер не приезжал в Россию. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
В Грузию приехала россиянка, оштрафованная за критику войны в Украине
Оштрафованная за публикации с критикой войны в Украине жительница города Осинники в Кемеровской области Оксана Ронжина покинула Россию. Она уехала в Грузию, сообщила Сибирь.Реалии основатель шелтера для беженцев «Тихое место» Наталья Зубкова.
Ронжину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии РФ. В ее публикациях в инстаграме были картинки бронетехники и подписи «гонят оккупанта» и «ничего не выйдет у старого карлика, захватившего власть». Свою вину Ронжина не признала.
В марте кемеровчанка хотела провести в Осинниках митинг за прекращение военных действий. Тогда полицейские пришли к ней на работу, и, по ее словам, сказали: «Вы у нас одна такая оппозиционерка на весь город. Подумайте о своем будущем».
- 4 марта Владимир Путин подписал закон о «фейках» и «дискредитации» российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на «дискредитацию использования Вооруженных сил», гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Поправки также подразумевают уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности».
- После начала войны в Украине Грузия стала одним из главных мест эмиграции россиян, не согласных с политикой властей России. В период с 1 января по 30 сентября в страну приехали и остались 112,7 тысяч граждан РФ.
Вахтанг Кикабидзе «навсегда останется в сердцах украинцев» – письмо Зеленского
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко принял участие в церемонии прощания с легендарным грузинским актером и певцом Вахтангом (Бубой) Кикабидзе.
По словам Ткаченко, в Украине ценят не только талант Кикабидзе, но и его принципиальную позицию.
«Несмотря на войну и то, что в Украине гибнут люди, для нас, правительства Украины и президента Украины очень важно почтить память величайшего грузина Вахтанга Кикабидзе», — сказал министр культуры Украины.
Как пишет Общественный вещатель, министр культуры зачитал на церемонии письмо президента Украины Владимира Зеленского.
«Родным, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе. В это скорбное время примите мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе – великого деятеля искусства и большого человека, друга Украины, который всегда был рядом с Украиной, легенды, которая была образцом для подражания для всех. Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем это. В трауре преклоняюсь перед всеми почитателями человека уникальной души, красоты и выдающегося таланта. Светлая память Вахтангу Кикабидзе, который навсегда останется в сердцах украинцев», — отмечается в письме.
Александр Ткаченко также обратился к собравшимся на траурной церемонии с несколькими фразами на грузинском языке:
«Я знаю, что Вахтанг перевел украинскую песню, и поэтому хотел бы сказать несколько слов по-грузински. Во время российско-украинской войны, когда в нашей стране гибнут бойцы или спасатели, врачи, артисты, мы говорим, что герои не умирают. Это в полной мере относится и к Вахтангу Кикабидзе. Герои не умирают, светлая им память», — заявил министр культуры Украины.
- Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Он неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года актер не приезжал в Россию. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
В Абхазии семьям погибших в Украине добровольцев выплатят по 1 млн рублей
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял решение выплатить по одному миллиону рублей (14,5 тысяч долларов) семьям добровольцев Дмитрия Цвижба и Казбека Биджева, погибших на войне в Украине.
Как пишет «Апсныпресс», соответствующие распоряжения сегодня, 19 декабря приняты на заседании правительства.
«Все семьи погибших – это наша забота. Нужно посмотреть, у кого из них какие проблемы. Помимо выплат им нужно помогать параллельно. Это наш долг», – сказал премьер-министр Александр Анкваб.
В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года. Ранее сообщалось о смерти в Украине еще четырех уроженцев Абхазии – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе, Лорана Смыр и Беслана Тапагуа.
Стрельба в Цхинвали: подозреваемый пришел в милицию с повинной
27-летний житель Цхинвали, устроивший стрельбу из травматического оружия у офиса югоосетинской партии «Ныхас», явился с повинной в милицию. Об этом сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Инцидент произошел 17 января на улице В. Гаглоева. Там расположен офис партии «Ныхас», лидером которой является действующий югоосетинский президент Алан Гаглоев. В здании ранее располагался и его предвыборный штаб.
По информации МВД, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность правонарушителя.
«Он обратился с явкой с повинной в ГУВД, предъявив сотрудникам милиции травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы. Оружие направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД», –говорится в сообщении пресс-службы.
Мотивы стрелявшего неизвестны. Проверку по факту проводит городское управление внутренних дел. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
WSJ: Киев узнал о приказе Путина о вторжении за день до войны
Разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, от украинского финансиста Дениса Киреева. Он участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах. Это утверждается в статье «Российский шпион или украинский герой», опубликованной в среду The Wall Street Journal.
Журналисты издания пришли к такому выводу, поговорив с чиновниками, представителями спецслужб в Украине и США, а также с родственниками Киреева.
По данным WSJ, 45-летний банкир Денис Киреев передал главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову информацию, которая помогла защитить Киев, от своих российских источников. В частности, Киреев 23 февраля сообщил ему, что Владимир Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину. Кроме того, ему была известна главная цель атаки – аэропорт «Антонов» под Киевом. Российское командование планировало захватить аэропорт, чтобы потом перебросить туда войска и технику для штурма украинской столицы. Именно туда 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант. По словам Буданова, благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.
«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», – сказал глава ГУР изданию.
Позже Буданов предложил Кирееву принять участие в российско-украинских переговорах в Беларуси в составе украинской делегации, поскольку тот был знаком с двумя участниками делегации России. Киреев понимал, что ему будет рискованно появляться в составе украинской делегации, и сначала не хотел участвовать в переговорах, но позже согласился. После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, но ситуация была критической, сказал газете Буданов.
5 марта, в день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.
В центре Киева несколько автомобилей с агентами Службы безопасности Украины перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа он был обнаружен мёртвым.
Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания». Дениса Киреева похоронили как героя. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о награждении его посмертно медалью за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».
Государственное бюро расследований Украины, которое расследует подобные убийства, отказалось от комментариев для WSJ. Также не стал давать комментарии начальник контрразведки СБУ Александр Поклад. По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси из офиса Поклада звонили Кирееву.
В течение следующих месяцев власти в Киеве искали российских агентов в своих спецслужбах, пишет WSJ. В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Зеленский объяснил их отстранение большим числом дел о госизмене. В Украине возбуждены более 650 дел о государственной измене с участием государственных служащих.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля украинский «5 канал» показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
Берлин не готов поставлять свои танки Киеву - до схожего решения в США
Берлин не позволит союзникам направлять в Украину танки немецкого производства, чтобы помочь ей защититься от России, пока поставку Киеву собственных боевых танков не одобрят в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных германских чиновников.
По данным базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований, в распоряжении союзников по НАТО находятся более двух тысяч произведённых в Германии танков Leopard, которые считаются одними из самых передовых и эффективных в мире.
До этого правительства ряда европейских стран, включая Польшу, Финляндию и Данию, заявили, что готовы направить в Украину немецкую технику, если Берлин даст на это соответствующее разрешение. При этом никаких официальных запросов сделано не было. Великобритания сообщила, что отправит 14 своих основных боевых танков Challenger 2 – это более старый аналог Leopard.
«Немецкая волна» пишет, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой на встрече США и других западных союзников 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Еще раньше, 19 января, этот же вопрос может быть затронут на переговорах в Берлине нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с его американским коллегой Ллойдом Остином.
В Соединенных Штатах сейчас завершается подготовка крупного пакета военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 млрд долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин «Страйкер» и не менее 50 боевых машин пехоты «Брэдли», что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений. Однако в пакет пока не войдут танки, получения которых добивается Киев, отмечает «Голос Америки».
Германия заявила, что больше не зависит от российских энергоносителей
Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей, заявил в интервью Би-би-си министр финансов страны Кристиан Линднер.
«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков», – сказал Линднер.
После российского вторжения в Украину стране удалось диверсифицировать поставки, утверждает министр. Германия также возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС.
Кроме того, в стране были созданы дополнительные хранилища для сжиженного природного газа, который импортируется из Норвегии, США и других стран.
«Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», – заявил Линднер.
- Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого объема газа и более трети нефти. Однако в августе прошлого года Россия прекратила поставки газа в страну, а в январе этого года Германия прекратила импорт российской нефти.
ЕСПЧ опубликовал решение по делу Темирлана Мачаликашвили
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, получившего смертельное ранение во время спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года.
Как сообщается на сайте ЕСПЧ, суд признал процессуальное нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь), но не установил нарушение статьи в материально-правовом аспекте.
В частности, суд пришел к выводу, что версия событий, представленная властями Грузии, является правдоподобной.
«Суд счел, что имеется недостаточно доказательств, на основании которых можно сделать вывод, вне всяких разумных сомнений, что Т.М. умер при обстоятельствах, влекущих ответственность государства», – сказано в решении.
При этом суд считает, что государство не смогло обеспечить эффективное и тщательное расследование обстоятельств смерти Мачаликашвили.
Кроме того, суд не установил нарушения статьи 3 (запрещение пыток) в отношении членов семьи Мачаликашвили.
ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить заявителям 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 15 тысяч евро в качестве судебных издержек. Заявителями являлись родители, сестра и бабушка Темирлана Мачаликашвили.
- 19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений он погиб 10 января 2018 года.
- Согласно официальной версии, спецоперация была направлена против лиц, связанных с группой террориста Ахмеда Чатаева, который был ликвидирован в ноябре 2017-го в Тбилиси. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
Казахстан: депутата, поддержавшего вторжение РФ в Украину, исключили из партии
Член парламента Казахстана Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину, исключен из рядов партии «Ак жол». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии 19 января.
В «Ак жол» сообщили, что уже обратились в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева.
В комментарии Азаттыку Абильдаев в четверг сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет «только одним своим словом подставлять партию» перед выборами.
Партия «Ак жол», одна из трех партий, заседающих в казахстанском парламенте, накануне сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в телеграм-канале председателя партии «Ак жол» Азата Перуашева. Он заявил, что в четверг созывается пленум «для политической оценки и рассмотрения вопросов выступления депутата Азамата Абильдаева, высказывания которого, как сказано в данном заявлении Перуашева, «противоречат позиции партии «Ак жол», а также нарушают партийную и депутатскую этику».
«Партия «Ак жол» всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств», — заявил Перуашев.
Ранее член мажилиса парламента Казахстана Азамат Абильдаев в интервью Азаттыку признался, что поддерживает Россию, которая вторглась в прошлом году на территорию Украины. Риторика депутата напомнила нарративы кремлевской пропаганды. Однопартийцы заявили о «личном мнении».
Критики правительства обвиняют политическое руководство Казахстана в поддержке политики Путина. Лидеры двух стран заявляют о стратегическом сотрудничестве, союзнических отношениях. Казахстан является участником политических блоков, в которых доминирует Россия, включая Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной Безопасности.
Власти Казахстана прямо не осудили развязанную Москвой военную агрессию против Украины, но и открыто не поддержали ее. В марте прошлого года в Алматы прошел санкционированный властями города митинг в поддержку Украины, который собрал тысячи человек. Казахстанцы собрали и отправили в Украину несколько партий гуманитарного груза. Позже о предоставлении гуманитарной помощи Киеву отчитались и власти Казахстана.
В начале марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев прервал молчание и призвал Россию и Украину к поиску «компромисса». На съезде партии власти Токаев заявил, что Астана «настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности» и призвал стороны «к нахождению общего языка за столом переговоров», предложив «посреднические услуги», если таковые понадобились бы. Астана позднее в том же году заявила о непризнании сепаратистских образований в Донбассе, которые Москва посчитала независимыми государствами, а затем аннексировала их территории вместе с другими регионами, частично оккупированными российскими военными. Аннексии предшествовали псевдореферендумы, законность которых тоже не была признана Казахстаном. В ноябре, комментируя предложение Москвы о создании тройственного «газового союза» с Ташкентом, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.
Одним из недавних эпизодов, вызвавших критику в стране, стало решение Астаны проголосовать против резолюции ООН, в которой содержится требование к России немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
В Грузии отмечают Крещение – религиозный и государственный праздник
Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в государственных учреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничные службы прошли сегодня во всех храмах страны. В Тбилиси литургия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.
По окончании службы был совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения — после литургии или вечерни, и в сам день праздника — после службы.
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
Большая часть населения Грузии — православные христиане. В этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии Второго.
Патриарх крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодня у Илии Второго более 40 тысяч крестников. Но в этом году участие Патриарха в ритуале не анонсировано.
NYT: США рассматривают помощь Украине с ударами по Крыму
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории аннексированного Россией Крыма, тем самым обеспечив себе более выгодную позицию на будущих переговорах. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.
Издание отмечает, что с начала российского вторжения представители администрации занимали жесткую позицию, отказываясь предоставлять Киеву оружие для ударов по полуострову, опасаясь эскалации конфликта.
Теперь, по данным источников издания, администрация Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, «даже если такой шаг повысит риск эскалации».
Среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. При этом, по их мнению, риск такого сценария все ещё сохраняется.
Как подчеркивается в статье, речь по-прежнему не идёт о предоставлении Украине ракет, дальность полета которых позволяет наносить удары по целям в аннексированном Крыму. Однако обсуждается возможность использования ракетных установок HIMARS и бронемашин Bradley, для атаки ключевых для полуострова путей снабжения, например, Крымского моста.
Этот вопрос, согласно информации The New York Times, недавно поднимался на встречах в Белом доме.
Председатели комитетов по иностранным делам и вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс накануне выступили с совместным заявлением, призвав администрацию Байдена и руководство союзных государств срочно передать Украине «критически важные системы вооружений», необходимые для успешного ведения боевых действий.
- 8 октября на Крымском мосту, связывающем полуостров с Краснодарским краем России, произошел взрыв. Было разрушено несколько пролетов автомобильной части моста. Российская сторона обвинила в произошедшем украинские спецслужбы, в Киеве причастность к взрыву на Крымском мосту официально не признали.
- До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.
- После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии. В Москве заявляли, что готовы применить все имеющиеся у Росссии средства, чтобы не допустить ударов по полуострову.
Лидер «Грузинской мечты» выступил за возобновление авиасообщения с РФ
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Кобахидзе прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства похвалил правительство Грузии и выразил надежду, что Россия и Грузия вскоре смогут возобновить прямое авиасообщение.
«В Российской Федерации проживает около миллиона наших сограждан, этнических грузин*. Решение, принятое в 2019 году, очень усложнило их условия и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
«В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов. Это была своего рода санкция, примененная против Грузии, которая затронула граждан Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, любое такое решение нами будет приветствоваться», – добавил он.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Премьер-министр Новой Зеландии неожиданно подала в отставку
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сегодня неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее больше нет сил руководить страной.
В ходе пресс-конференции Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра «сильно её измотали». Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.
«Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать», – сказала она.
Ардерн уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить её замену. 14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.
Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.
Правительству Новой Зеландии под её руководством пришлось столкнуться с целым рядом серьёзных испытаний. Таких как – пандемия, стрельба в мечети Крайстчерча и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.
Заявление об уходе Джасинды Ардерн стало неожиданностью для жителей Новой Зеландии. Согласно опросам, большинство избирателей по-прежнему предпочли бы видеть именно её во главе правительства.
42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.
Форум