Каллас: ЕС поддерживает народ Грузии, но не действия правительства

Продвижение по вопросу членства Грузии в ЕС не планируется, «пока правительство делает неверные шаги», заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Заявление она сделала в Брюсселе перед началом саммита Европейского совета.

«Мы поддерживаем грузинский народ, но не поддерживаем правительство Грузии. Правительство ведет страну в неправильном направлении, а не к Европейскому Союзу. Поэтому наш четкий сигнал грузинскому народу таков: мы на их стороне, но пока правительство совершает неверные шаги, мы не планируем продвижения в процессе предоставления статуса страны-кандидата», - заявила Кая Каллас журналисту Euroscope.

До этого комментарий по Грузии сделал и президент Литвы Гитанас Науседа: «прискорбно, что Грузия не приближается к Европейскому Союзу, а отдаляется от него», заявил он.

На саммите Европейского совета 18-19 декабря лидеры ЕС обсудят ряд вопросов, включая ситуацию в Украине и финансовую поддержку. В повестке дня также вопросы расширения ЕС, геоэкономической ситуации и европейской обороны.

Ранее председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Документ не был принят из‑за того, что Венгрия заблокировала его согласование. Совет ЕС, за исключением Венгрии, призывает Грузию «освободить всех незаконно задержанных», «отменить репрессивное законодательство» и «немедленно выполнить критерии либерализации визового режима».