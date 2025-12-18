Зеленский предупредил о крупном дефиците внешней помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на положительное решение ЕС по возможному «репарационному займу» Киеву за счет замороженных в Европе российских активов.

Зеленский сказал об этом в четверг журналистам в Брюсселе, где проходит саммит Европейского союза. Он посвящён, в том числе, дальнейшей помощи Украине в её противостоянии российскому военному вторжению. Возможность предоставления Киеву кредита за счет российских активов один из главных вопросов саммита.

По словам Владимира Зеленского, дефицит внешней помощи Украине в следующем году может составить 45-50 млрд евро, и если весной Киев не получит финансовую поддержку от Европы, в частности, «репарационный заем», то в случае продолжения войны Украина будет вынуждена, в том числе, в разы сократить производство дешевых боевых дронов.

Также Зеленский заявил, что Украина уже исчерпала запасы зенитных ракет для некоторых из имеющихся комплексов ПВО. Президент Украины добавил, что принятие решения о «репарационном займе» будет индикатором того, осознают ли европейские партнеры угрозу.

В случае мира украинцы будут использовать средства для восстановления своего государства. «Мы делаем всё, чтобы закончить войну, все наши усилия направлены на завершение войны дипломатическим путём, но мы слышим с российской стороны разные заявления, они больше говорят о войне, чем о мире. Поэтому Украина должна быть сильной» - цитирует Зеленского Украинская служба Радио Свобода.

На пресс-конференции в Брюсселе в четверг президент Украины также заявил, что он не видит необходимости менять конституцию страны, которая закрепляет стремление Киева вступить в НАТО.

«Я не знаю, какая была интерпретация моих слов… Я, честно говоря, не считаю, что нам надо менять Конституцию нашего государства… Пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то решает. Точно не из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то», - подчеркнул украинский лидер. В воскресенье Зеленский говорил, что Украина может пойти на компромисс в вопросе членства в НАТО, если ей будут предоставлены гарантии безопасности с защитой, аналогичной 5-й статье НАТО, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на всех участников Североатлантического союза.

Агентство Reuters утверждает, что в драфте итогового документа саммита ЕС говорится о выделении Украине финансовой поддержки с помощью «репарационного кредита» на основе замороженных российских активов — со второго квартала 2026 года. Агентство подчеркивает, что проект документа еще может измениться.

По данным источников немецкого агентства dpa, канцлер Германии Фридрих Мерц планирует выполнить требования Бельгии — об участии в программе других стран для снижения рисков — предоставить российские активы, замороженные в Германии, для поддержки Украины.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Перед нами простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе». Слова Туска приводит Reuters.