Граждане т.н. «ДНР» и «ЛНР» могут посещать Абхазию без виз

Граждане т.н. «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» могут посещать самопровозглашенную республику Абхазия без виз. Об этом заявили в абхазской СГБ.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины 30 сентября 2022 года.

В Сухуми говорят, что граждане «ДНР» и «ЛНР» на абхазской де-факто границе «не ограничены в своих правах», и в отношении них действует безвизовый порядок пересечения «наравне с гражданами РФ».

При этом граждане Украины, вне зависимости от места постоянного проживания, могут въехать на территорию Абхазии лишь после получения визы, заявили в СГБ.

Ранее абхазский лидер подписал указ, согласно которому срок безвизового пребывания граждан Беларуси, посещающих Абхазию в туристических или деловых целях, продлен с 14 до 30 дней.