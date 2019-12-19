Деятели культуры и искусства из России и Армении выступили в поддержку Роберта Кочаряна

Более 60-и деятелей культуры и искусства из Армении и России выступили в поддержку второго президента Армении Роберта Кочаряна, призвав изменить ему меру пресечения, сообщает информационное агентство "Арминфо".
В заявлении в частности отмечается: "Мы не даем юридических оценок. Мы не вдаемся в правовые нюансы. Но мы армяне, у нас армянские корни, и нас заботит морально-психологическая атмосфера в Армении. Беспокоит деструктивная атмосфера злобы и вражды. Нам непонятно антигуманное стремление держать в тюремной камере второго президента Армении на всем протяжении судебного процесса по делу о свержении конституционного строя. Нас не смогли убедить в том, что если он будет на свободе, то может избежать правосудия в том случае, если его вина будет доказана. Мы ценим Роберта Кочаряна как государственного деятеля. Многие из нас знакомы с ним лично. Мы не можем равнодушно смотреть на происходящее. Мы считаем, что сегодняшнее его положение неестественно и не способствует положительному имиджу Армении, оздоровлению общественной атмосферы в стране. Мы предлагаем сделать шаг, направленный на установление солидарности, и во имя будущего. Мы просим изменить меру пресечения второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна".
Под заявлением в частности подписались председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения России Александр Акопов; гендиректор телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки; кинорежиссёр Тигран Кеосаян; главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян; телеведущая Сати Спивакова; музыкант Стас Намин; актёр Дмитрий Харатьян; генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров; поэт Авет Барсегян; певцы Араме, Арман Ованисян, Алла Левонян, Арминка, Арсен Григорян, Айко, Нуне Есаян и Размик Амян.
В Тбилиси ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия. Информацию подтвердили Грузинской службе Радио Свобода в МВД.
Как заявили в пресс-службе ведомства, по факту начато расследование по статье 19-108 УКГ "Попытка умышленного убийства".
Цотне Гамсахурдия переведен в больницу, сообщает ТВ Пирвели. На месте находится брат Цотне Константин Гамсахурдия. Он сообщил журналистам, что его брат ранен в область груди, состояние оценивается как тяжелое, и в эти минуты Цотне проводится неотложная хирургическая операция.
Инцидент произошел у дома Гамсахурдия в районе Вере, в старом Тбилиси.
Сотрудник ФСБ был убит во время перестрелки у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы вечером в четверг. Нападавший был один, он также убит. Его личность устанавливается. Таковы последние сообщения агентств со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Ранее сообщалось, что нападавших было трое, однако в ФСБ это сейчас отрицают. Также там отрицают, что стрельба велась в приёмной, как сообщалось ранее. Утверждается, что стреляли только на улице.
В ходе стрельбы были ранены двое сотрудников ФСБ, один из них умер в больнице, сообщает издание "База". По данным Минздрава, всего ранены пять человек.
Телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники писал о трёх погибших сотрудниках ФСО, телеграм-канал Baza – о двух убитых сотрудниках силовых ведомств, агентство "Москва" сообщает о двух погибших – одном сотруднике ФСО и одном из двух стрелков.
РБК со ссылкой на источники в МВД пишет, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова на парковке.
Источники "Коммерсанта" говорят об обнаружении "возможного взрывного устройства". На месте работают взрывотехники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Точные детали случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. На фото и видео соцсетей видно, как полицейские с автоматами и в касках укрываются за машинами, а прохожие пытаются убежать с места происшествия.
В районе Большой Лубянки перекрыто движение наземного общественного транспорта.
Московское метро работает в штатном режиме с возможными ограничениями на вход и выход на станции метро "Лубянка".
Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. На это обращает внимание "Интерфакс".
Новость дополняется
Число жертв произошедшего в Тбилиси ДТП с участием маршрутного такси увеличилось до двух человек. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Авария произошла сегодня днем на Кахетинском шоссе – дороге, ведущей от Тбилисского международного аэропорта к центру города. Микроавтобус врезался в грузовик, ехавший впереди.
Маршрутка была заполнена. От полученных травм на месте погибла одна пассажирка, еще 14 пострадавших госпитализировали. В больнице скончался еще один пассажир. По информации компании «Тбилисский микроавтобус», критическим остается состояние водителя маршрутки.
Причины аварии установит следствие. МВД возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее причинение смерти человека», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2020 года. ЕС продлил ограничения 12 декабря. Официальное сообщение опубликовано сегодня, 19 декабря, на сайте Евросовета. Причиной продления санкций стали не полностью выполненные Минские соглашения, говорится в документе.
13 декабря на саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже достигнут определенный прогресс. Однако этого недостаточно для полного снятия санкций с Москвы, сказала канцлер. Позицию Германии поддержала Франция.
Впервые Брюссель ввел ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Украине. Ограничительные меры затрагивают оборонный, финансовый и энергетический сектор. Помимо этого на территории Евросоюза были заморожены счета россиян, которых Брюссель обвиняет в причастности к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Москва агрессию на Украине всегда отрицала. Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения, что на востоке Украины воюют российские военнослужащие. При этом российский лидер отметил, что ограничительные меры наносят ущерб мировой экономике и торговле. По словам Путина, потери Евросоюза от санкций составляют около 50 миллиардов евро, а бюджет ФРГ теряет ежемесячно 750 миллионов евро.
Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Янгер считает, что новые свидетельства о манипуляциях с результатами допинг-проб в России позволят возобновить проверку тех российских спортсменов, которые ранее были полностью или частично оправданы.
В интервью немецкому изданию Sportschau Янгер признал, что такой шаг будет противоречить решениям Международного спортивного арбитража, однако обнаруженные следователями улики подтасовок доказательств достаточны, чтобы пересмотреть дела.
В феврале 2018 года Международный спортивный арбитраж полностью оправдал 28 из 39 россиян – участников Олимпиады в Сочи, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам был сокращен срок наказания с пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх до пропуска одной Олимпиады.
9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в этот четверг постановил, что не согласится с решением исполкома ВАДА. Глава набсовета Александр Ивлев заявил, что дело будет передано в Спортивный арбитражный суд. В течение 10-15 дней РУСАДА направит свое несогласие в ВАДА, после чего вопрос будет обсуждаться в правовом поле, цитирует чиновника "Коммерсантъ".
Президент России Владимир Путин сегодня в ходе большой пресс-конференции заявил, что решения ВАДА "не только несправедливые, но и не соответствующие здравому смыслу и праву". Они носят политический оттенок, считает Путин. По его словам, подавляющее число российских спортсменов являются чистыми. "У нас вон девочки в фигурном катании выступают, какое они отношение к допингу имеют. Просто делают прыжки в четыре оборота, вот их и убирают со льда", – сказал президент России.
Великобритания выйдет из Евросоюза не позднее 31 января 2020 года, после чего постарается заключить с Брюсселем и другими странами соглашения о свободной торговле. Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента.
Главными темами речи являются приоритеты правительства на будущий год. Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров.
Среди приоритетов, которые также обозначил кабинет премьер-министра Бориса Джонсона – значительное увеличение финансирования Национальной системы здравоохранения и реформа иммиграционной системы.
После выступления Елизаветы II депутаты Палаты общин начнут дебаты по вопросам, касающимся содержания тронной речи. Уже 20 декабря, как ожидается, на рассмотрение будет представлен правительственный законопроект по Брекзиту.
12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы. Победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона – ярого сторонника Брекзита.
В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Тбилиси один пассажир погиб, более десяти человек пострадали.
Как сообщили агентству «ИнтерпрессНьюс» в МВД, по факту аварии начато расследование по 276 статье, ч. 6, что подразумевает нарушение правил безопасности или эксплуатацию транспорта, приведшие к смерти.
12 пострадавших в результате аварии доставлены в различные клиники Тбилиси. Состояние водителя микроавтобуса очень тяжелое.
В секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии «Эху Кавказа» не подтвердили открытие при секции Российского центра науки и культуры.
«На данный вопрос я не могу ответить, потому что сотрудник, который занимается подобными вопросами, сейчас отсутствует», - сказал собеседник, не захотевший представиться.
На вопрос, были ли какие-то мероприятии в секции интиресов в эти дни, собеседник сказал: «У меня такой информации нет», и посоветовал позвонить в другой раз.
Сегодня грузинские СМИ сообщили об открытии центра со ссылкой на информационный портал фонда «Русский мир». Однако последняя новость на этом сайте датирована 12 декабря этого года, и в ней говорится, что «В МИД РФ сообщили, что открытие нового центра русского языка в Тбилиси не планируется».
Что же касается указанного в катологе «Русского Мира» Российского Центра науки и культуры при посольстве РФ в Грузии, то, предположительно, речь идет о центре, созданном до разрыва дипотношений Грузии и России, поскольку с 2008 года в Тбилиси нет российского посольства, а работает лишь секция интересов РФ при посольстве Швейцарии.
Подтверждением того, что речь идет о старом центре, являются и разные контактные данные секции при швейцарском посольстве и центра при посольстве РФ.
Следователю Мариане Чолоян, которая задержана по делу о гибели 15-летнего подростка, официально предъявлено обвинение.
Это произошло в Кавказском медицинском центре, куда она была помещена, передает «ИнтерпрессНьюс».
Меру пресечения суд, предположительно, определит завтра.
Как заявляет адвокат задержанного следователя Теона Гвазава, уголовное преследование, производимое в отношении Марианы Чолоян, является неправомерным. По словам Гвазава, в этом деле не было преступных действий ни со стороны следователя, ни стороны полицейских, и в отношении несовершеннолетнего не осуществлялось принуждение.
Напомним, 15-летний подросток, который несколько дней назад спрыгнул с девятого этажа, скончался в больнице.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово "подряд" из статьи об ограничении сроков президентской власти.Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связанно это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но, что можно было бы сделать отменить оговорку подряд", — заявил Путин.
Он пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом "имел конституционное право вернуться" на президентский пост: "Потому что это было не два срока подряд". Как отметил Путин, эта оговорка смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей. "Ну, можно было бы ее отменить", — заключил президент.
В 2012 году Путин уже поддерживал такое предложение. "В целях расширения демократии как вы относитесь к тому, если будет нами внесен в Думу проект исключения слова "подряд" в отношении двух сроков президентских полномочий?", — спрашивал его тогда кинорежиссер Владимир Бортко. "По поводу того, чтобы убрать из Конституции "два срока подряд", а сделать просто "два срока", - я считаю, что это разумно", — отмечал Путин.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Россия активно сотрудничает с азиатскими, африканскими и тихоокеанскими странами, чтобы добиться признания Абхазии со стороны определенных стран.
Об этом дипломат сказал на ежегодной встрече руководителей диппредставительств и консульских учреждений Грузии за рубежом под названием «Конференция послов 2019 – Грузия – страна-председатель Совета Европы. За общие ценности, права и свободы».
«Разумеется, оккупация – это одна из основных тем для нас и не только для нас, как для Министерства иностранных дел, а и всех наших министерств. Это одна из основных тем разговора с нашими партнерами, коллегами. Нынче у нас три панели: одна посвящена сотрудничеству с африканскими странами, вторая – сотрудничеству со странами Ближнего Востока и третья, большая панель касается сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Разумеется, в повестке дня сотрудничества с этими странами стоит вопрос непризнания. Вы знаете, что Россия активно сотрудничает с азиатскими, африканскими и тихоокеанскими странами, чтобы как-нибудь добиться признания Абхазии со стороны определенных стран, как-нибудь направить в эти страны абхазские делегации, чтобы у них было больше контактов. Соответственно, и нами ведется работа в этом направлении. Мы работаем с этими странами, со всеми, чтобы превентировать такие факты. Это выражается в том, чтобы у нас было больше экономического сотрудничества с ними.
Мы – небольшая страна и не можем осуществлять грандиозные проекты в этих странах. Единственное, в чем мы видим потенциал, это то, что мы можем делиться нашим опытом и осуществленными реформами со странами, которые пытаются развиваться», - заявил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, передает «Грузия Online».
В Тбилиси открылся Российский центр науки и культуры при посольстве в Грузии. Контактная информация центра размещена на информационном портале фонда «Русский мир», сообщает sova.news.
Открытие центра в середине декабря анонсировал российский сенатор Григорий Карасин, после переговоров в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе. Тогда в интервью РИА Новости он заявил, что «это сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией».
Зураб Абашидзе опроверг заявление Григория Карасина об открытии в Грузии Центра русского языка и культуры.
Нужно отметить, что с 2008 года посольства РФ в Тбилиси нет, а действует консульская служба секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.
В секции интересов РФ в Тбилиси не подтверждили открытие российского центра.
Участники движения "Матери против политических репрессий" вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли в Москве, где сегодня пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Новая газета".
Плакаты, с которыми они вышли на пикеты, обращены к журналистам. "Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!", "Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?" – написано на них.
19 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию – пятнадцатую по счету. Её трансляция начнётся в полдень по московскому времени. На неё аккредитованы более 1700 журналистов.
В предыдущие годы многие из них, пытаясь привлечь внимание президента, приходили в яркой одежде, необычных головных уборах, с плюшевыми игрушками и большими плакатами. В этом году Кремль запретил использовать плакаты размером более формата А3, так как это мешает работе фотографов и операторов, говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.
Участники последнего в этом году заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске, не смогли договориться об обмене пленными - несмотря на договоренности лидеров стран "нормандской четверки" на недавнем саммите в Париже. Переговоры об обмене пленными между Украиной, Россией и пророссийскими сепаратистами по формуле "всех на всех" зашли в тупик.
Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что к "большому сожалению", в Минске не удалось договориться про обновление списков на обмен. Представитель "ЛНР" Ольга Кобцева утверждает, что согласовать списки на обмен не удалось из-за "отсутствия у украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".
Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что согласовать точные списки очень сложно. По каждому удерживаемому необходимо выяснить, где и за что он сидит, а затем найти основания для прекращения дела. На данный момент точно известно о примерно 20-30 удерживаемых Россией и сепаратистамии, 60–70, находящихся в тюрьмах на Украине.
Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что стороны стремятся провести обмен до конца года, и не исключает, что у них есть шансы договориться в режиме видеоконференции, сообщает "РИА Новости".
Последний обмен пленными между Киевом и "ДНР" и "ЛНР" состоялся в конце декабря 2017 года.
На встрече Контактной группы в Минске в среду также не удалось достичь договоренности по новым участкам разведения сил и средств на линии соприкосновения. Точные координаты для этого должны быть согласованы в Минске. Следующее заседание Контактной группы с участием представителей Украины, России, "ДНР", "ЛНР" и ОБСЕ запланировано на 16 января.
Член муниципального собрания (сакребуло) Тбилиси Эрекле Кухианидзе не собирается сдавать мандат и продолжит работу в сакребуло в статусе независимого депутата.
На вопрос «ИнтерпрессНьюс», намерен ли он вновь отправиться к оккупационной линии, Кухианидзе заявил, что сделает все для того, чтобы «ситуация разрядилась».
«Я не собираюсь сдавать мандат. Да, продолжу работу в сакребуло в качестве независимого депутата. Это их решение, и они приняли то решение, какое посчитали правильным. Посчитали, что мои действия вредят команде… Я все сделаю для того, чтобы эта ситуация разрядилась», - заявил Кухианидзе.
Напомним, что, по решению большинства столичного сакребуло, Эрекле Кухианидзе уже не является членом большинства. Кроме того, он покинет и пост председателя комиссии сакребуло по охране окружающей среды.
Несколько дней назад Эрекле Кухианидзе опубликовал в соцсети оскорбительный пост в адрес Важи Гаприндашвили и обвинил находящегося в цхинвальской тюрьме врача Важу Гаприндашвили и его семью в провокации.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства сделал еще одно заявление в связи со смертью Луки Сирадзе. По его словам, расследование будет совершенно прозрачным, и соответствующим ведомствам будут даны поручения, чтобы они сотрудничали со следствием.
«Еще раз выражаю глубокое сожаление в связи с трагической гибелью 15-летнего подростка. Убежден, аппарат государственного инспектора совершенно прозрачно и открыто расследует это дело - так, что не останется ни одного вопроса в обществе. Соответствующие поручения даны всем ведомствам, чтобы они полноценно сотрудничали с аппаратом государственного инспектора», - заявил Гахария, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, МВД необходимо работать в направлении допроса подростков и создания соответствующего пространства, а Минобразования должно обеспечить повышение квалификации всех госслужащих, соприкасающихся с подростками.
В среду вечером после многочасовых дебатов члены Палаты представителей подвергли президента США Дональда Трампа импичменту, одобрив резолюцию, содержащую две статьи обвинений: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. За импичмент проголосовали 230 конгрессменов, против - 197. Голоса разделились по партийной принадлежности. Против выступили все республиканцы, за - почти все демократы. Двое демократов проголосовали против первой статьи импичмента, трое - против второй.
Президенту Трампу официально инкриминировали давление на украинское руководство с требованием под угрозой приостановки американской военной помощи провести расследование, которое могло подорвать позиции кандидата в президенты США Джо Байдена, что была квалифицировано как подрыв безопасности Соединенных Штатов. Президента также обвинили в том, что он чинил препятствия Конгрессу во время расследования этого дела законодательной ветвью власти.
Во время дебатов демократы настаивали на том, что их действия диктуются необходимостью остановить президента, который злоупотребляет властью на виду у всей страны, пока он не нанес еще большего ущерба. "Мы не хотели это, - заявил глава демократического большинства в Палате представителе Стэнли Хоер, - но поведение президента Трампа заставило нашу конституционную республику прибегнуть к самозащите". Республиканцы утверждали, что импичмент президента был начат демократами, которые были враждебно настроены по отношению к Дональду Трампу сразу после его прихода в Белый дом, в то время, как президент не совершил никаких действий, которые, согласно конституции, наказываются отстранением от власти. "Этот импичмент был затеян с целью поиска преступления, - заявил глава республиканского меньшинства Стив Скализ, - и они его так и не нашли".
Импичмент – это предусмотренная Конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков". Объявление президенту импичмента, однако, ещё не означает его отстранения от должности.
Инстанцией, которая решит судьбу президента, является Сенат, где в январе под председательством главы Верховного суда страны пройдет так называемый судебный процесс, судьями в котором будут все члены Сената. Для отстранения президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате 53 республиканца и 47 демократов. Глава сенатского большинства Митч Макконелл сказал, что он не ожидает, одобрения импичмента Сенатом. В истории страны было два случая, когда Палата представителей подвергала президентов импичменту. В обоих случаях сенаторы отказались отстранять президентов от власти. Один президент – Ричард Никсон – ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования об импичменте.
Трамп накануне отправил спикеру палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путём "переворота" "отменить" результаты выборов 2016 года. Трамп высказал мнение, что в ходе процесса против "салемских ведьм" у обвиняемых было больше прав, чем у него. Он также пообещал демократам беспощадный суд истории.
Представители Трампа заявили, что он не будет смотреть трансляцию. Однако во время дебатов в Палате представителей Трамп написал в Твиттере о том, что "радикальные левые" демократы прибегают к "грубой лжи", "атакуют Америку, атакуют Республиканскую партию".
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Обвинения в адрес Трампа строятся на факте заморозки военной помощи Украине летом нынешнего года и на показаниях ряда свидетелей о том, что президент – прямо и через доверенных лиц – добивался от Киева расследования деятельности сына Байдена на Украине, а также предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Обвинение в воспрепятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.
Республиканцы и сам Трамп всё это время утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией (сын Байдена входил в совет директоров украинской корпорации Burisma). Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления. Попытку импичмента он называет политически мотивированной.
Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев. Такое количество мест будет предоставлено в рамках программы переселения прежде всего из кризисных регионов мира, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран Средиземноморского региона, Нигера и Руанды, уточняет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в страны Евросоюза по программе переселения с 2015 года. Из бюджета ЕС принимающая страна получает за каждого мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.
За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. В 2019 году при переправе через него погибли более 400 человек, в том числе дети.
Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия. Однако в рамках новой программы переселения Германия намерена разместить ещё около пяти тысяч мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля". Инициативу поддержали 17 человек, пятеро выступили против.
Законопроект должен рассмотреть полный состав Сената. В случае одобрения, он будет направлен на подпись президенту Трампу, который может подписать или заблокировать документ. Однако, когда документ будет вынесен на голосование всего Сената, неизвестно.
Законопроект предполагает введение ограничений в отношении российских банков, энергетического сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность.
Документ также предполагает введение новых санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, способствующих незаконной деятельности по указам Владимира Путина. В документе отдельно указано требование к разведке США создать отчёт состоянии и активах, принадлежащих лично Владимиру Путину и членам его семьи.
Законопроект был внесён сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в августе 2018 года, и повторно – в феврале, совместно с демократом Робертом Менендесом. Сенатор Грэм назвал предлагаемый пакет "адскими санкциями".
Около 50 граждан Израиля задержаны в московских аэропортах: примерно 40 человек – в Домодедово, еще около восьми – в Шереметьево. О причинах задержаний пока не сообщается.
По данным The Jerusalem Post, десятки человек провели на пограничном контроле около шести часов. Большинство из них позднее пропустили, некоторые все еще остаются в аэропорту.
В посольстве России в Израиле «Интерфаксу» рассказали, что с начала 2019 года по 1 декабря более чем пяти с половиной тысячам российских туристов было отказано во въезде в эту страну. На вопрос агентства, является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.
Из пяти тысяч россиян, которым было отказано во въезде с начала года, три тысячи были теми, кто хотел получить убежище в Израиле, еще две тысячи человек искали работу. Такие данные привел корреспондент 13-го израильского телеканала Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
О проблемах израильтян со въездом в Россию СМИ сообщали еще 17 декабря. Причиной было отсутствие «необходимых въездных документов». По словам источника «Коммерсанта», пограничники требовали у израильтян въездные визы несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим. В посольстве Израиля изданию подтвердили эту информацию.
У здания Министерства внутренних дел Грузии, где проходит акция в связи с гибелью 15-летнего подростка, произошла словесная перепалка между гражданскими активистами и правоохранителями. Члены движения «Позор» наклеили у входа в здание стикеры с надписью «Позор», что и послужило причиной конфликта.
Перепалка прекратилась после того, как стороны договорились о том, что участники акции после ее завершения снимут стикеры с фасада здания, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Члены движения «Посмей» окружили новогоднюю елку на площади Свободы в Тбилиси черной лентой. Участники акции оставили на ленте красной краской отпечатки своих ладоней. Акция связана с гибелью 15-летнего подростка Луки Сирадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Этим жестом мы выразили наш протест. Система убивает людей, нам нечего торжествовать. Каха Каладзе хотел написать «Город полный жизни», но не посмел этого сделать и написал «Город полный истории». Да, Тбилиси был городом, полным истории, но сегодня он превратился в город - полный кровавых историй. Молодые люди сводят счеты с жизнью из-за насилия над ними правоохранителями, это должно закончиться.
Общество будет виновато, если мы не будем противостоять этой системе. Мы должны сделать все возможное, чтобы 15-летний Лука был последней жертвой этой системы», - сказал член движения «Посмей» Миша Кумсишвили.
Сегодня, 18 декабря, президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, прибывшим в республику с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, сообщает «Нужная газета».
Мутко сообщил президенту, что уже осмотрел социальные, инфраструктурные и инженерные объекты в Гагре, Новом Афоне и Сухуми. «В целом все на хорошем уровне. Мы обсудили много вопросов и по завершении нашей программы в декабре. Подготовлены контуры программы на 2020-2022 годы, также есть ряд вопросов. Очень хорошие впечатления от университета, пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы посмотрели и спортивный комплекс, и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал он.
Президент отметил важность обсуждения на заседании Межправительственной комиссии мероприятий будущей Инвестиционной программы на 2020-2022 года и подведения итогов реализации мероприятий предыдущего периода.
«Несомненно, для нас важна основная задача - реализация тех мероприятий, которые обозначены в Инвестпрограмме. При этом необходимо обсудить и то, что сделано за период 2017-2019 годов и, конечно, те мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020-2022 годы. Это дает положительную динамику развития Абхазии, создает условия роста финансовых возможностей», – сказал Хаджимба.
Некоторое время назад группа скорой помощи из Ахалгори перевезла на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, 80-летнего Карло Тазиашвили.
Тазиашвили поступил в ахалгорскую больницу с сердечной недостаточностью, но после того, как состояние его здоровья ухудшилось, представители властей самопровозглашенной республики дали медперсоналу возможность перевезти пациента на территорию, контролируемую центральными властями. Данный факт в беседе с «ИнтерпрессНьюс» подтвердил глава управы Ахалгорского муниципалитета.
«По нашей информации, на территории оккупированного Ахалгори создана группа медработников из пяти человек, которая оценивает состояние пациентов и в случае, если ситуация сложная, принимает решение о перевозке пациента на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Так произошло и сейчас, Карло Тазиашвили уже находится в мцхетской больнице, за последние несколько недель это уже третий случай, когда пациент был перевезен из оккупированного поселка», - сказал Нугзар Тиникашвили.
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