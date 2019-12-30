Абхазский вице-президент ответил на сетевые нападки

«Эхо Кавказа» в этом месяце уже дважды обращалось к нашумевшему выступлению вице-президента Абхазии Аслана Барцица в ходе беседы за «круглым столом» в Национальной библиотеке Абхазии, организованной «Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия» при поддержке посольства России в Абхазии. Сперва – когда процитировало эту его реплику, прозвучавшую в самом конце беседы, в ответ на одно из последних выступлений на ней – депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова в связи с темой продажи в Абхазии недвижимости иностранным гражданам. А потом – когда в абхазском сегменте социальной сети Facebook развернулась бурная дискуссия на эту «долгоиграющую» тему.

В ходе дискуссии преобладало неприятие идеи разрешения такой продажи, и, в частности, прозвучали весьма резкие высказывания в адрес вице-президента республики, в целом и общем поддержавшего предложение Старовойтова. Вплоть до обращения к депутатам парламента с требованием проверить высказывания Аслана Барцица на соответствие Конституции Абхазии.

Понятно было, что вице-президенту в этой ситуации контрпродуктивно отмалчиваться – игнорирование этих выпадов против него можно было бы уподобить безответному голу и в его персональные ворота, и в ворота исполнительной власти в целом.

И в субботу 28 декабря было распространено интервью Аслана Барцица пресс-службе республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» – партии, которую, кстати, он сам в недалеком прошлом возглавлял. Интервью построено достаточно продуманно в том плане, что не посвящено, конечно, только ответу «интернет-хулителям», в нем вице-президент отвечает на достаточно широкий круг вопросов. В частности, речь заходит о том, чем он занят по долгу службы, к которой приступил всего около трех месяцев назад:

«Чуть ли не каждый день я занимаюсь приемом наших граждан по самым злободневным проблемам: жилищным, социальным, имущественным, коммунальным, вопросами оказания помощи больным, в их обследовании, лечении, приобретении лекарств, которые порой им не по карману. За сравнительно небольшой срок нахождения на своем посту принял 173 посетителя по различным вопросам, не говоря уже работников госслужб, с которыми необходимо консультироваться чуть ли не каждый день по кругу возложенных на меня поручений. Трудно представить себе, сколько нужд испытывают наши граждане, включая и защиту их гражданских прав в конфликтных ситуациях. Все это требует ответственного подхода, терпеливого и уважительного отношения к каждому посетителю. Этими проблемами занимаются постоянно президент и его администрация. Однако в силу занятости Рауля Джумковича очень сложными вопросами безопасности и другими глобальными проблемами я стараюсь хоть немного облегчить его положение в плане изучения повседневных нужд наших граждан».

Был задан и вопрос о «ситуации в Гагрском районе в связи с недавними событиями» (когда из-за протестных выступлений против Астамура Кецба там был «переназначен» другой и.о. главы администрации района). И тут вице-президенту пришлось отвечать скорее от имени президента страны (первоначально, по неподтвержденным данным, на 26 декабря планировалась большая пресс-конференция Рауля Хаджимба, но ее перенесли на январь будущего года). Аслан Чучурбеевич, в частности, сказал: «Да, могут быть разные мнения и пристрастия к тем или иным руководителям. И критерии оценок тоже могут быть разные, крайне противоречивые. И это неудивительно. Однако никому из нас не следовало бы накалять обстановку на почве неприятия тех или иных решений. Нужна толерантность, нужны компромиссы во имя стабильности. Президент избран народом, и поддерживать его – это моральный долг каждого гражданина. Перемены нужны везде: и в Гаграх, и в Сухуме, а если по большому счету – в каждом населенном пункте. Иначе будет страдать общая ситуация. Из отдельных достижений будет складываться наш общий успех».

И, наконец, речь в ходе интервью зашла о том, что мнение вице-президента Абхазии, высказанное на круглом столе 17 декабря «относительно вопросов недвижимости, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях». Аслан Барциц по этому поводу сказал:

«Круглый стол прошел в конструктивном русле, было высказано немало полезных и ценных идей. Мы доложили о них президенту, и он воспринял их позитивно. Что же касается моих слов о проблемах недвижимости, хочу отметить: никаких категоричных высказываний у меня не было. Я с оружием в руках прошел, как и многие защитники Отечества, нелегкий боевой путь, был депутатом парламента в трудные времена, и не хуже некоторых «героев», прячущих свои подлинные имена под различными никами, прекрасно понимаю, что такое свобода, независимость, земля, национальные богатства, недра и т.д. И если я коснулся темы скрытой, теневой продажи имущества, подразумевающей коррупционные схемы, и обсуждения вопроса в законодательном плане, это не значит, что я не понимаю сложностей проблемы, опасностей, которые она таит для малочисленного народа, пережившего страшные испытания и ценой огромных жертв отстоявшего свою государственность. Я понимаю все эти нюансы. И не меньше кого-либо переживаю за них. И поэтому клеветнические нападки некоторых «бойцов» невидимого фронта ко мне не липнут, я говорю открыто, говорю от своего реального имени и без театральной маски. Готов обсуждать с глазу на глаз любые темы не только на просторах Интернета, но и в рабочей обстановке, вживую. Расцениваю искусственно раздутый скандал вокруг моих высказываний как попытку дискредитировать власть и использовать повод для нагнетания политического ажиотажа. Это чистой воды спекуляция на тему».

В завершение хочется отметить следующее. Тема продажи недвижимости иностранцам в Абхазии не только «долгоиграющая», но и весьма болезненная, можно сказать, «взрывоопасная» для любого абхазского политика, который ее поднимает. Впервые она была озвучена в начале 2009 года в ходе первого официального, торжественно обставленного визита в Москву делегации РА во главе с Сергеем Багапшем, когда прошло всего около полугода после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (до этого, как известно, они рассматривались Кремлем де-юре как части Грузии). Примечательно, что сам Багапш не стал сообщать СМИ о намерении руководства законодательно разрешить в Абхазии продажу недвижимости иностранным гражданам, а поручил это сделать тогдашнему министру экономики Кристине Озган и с оговоркой – продавать иностранцам, под которыми подразумевались россияне, только первичное жилье, то есть новостройки. Многоопытный второй президент РА прекрасно понимал, что наверняка последует резкая критика такого намерения со стороны граждан республики, которые опасаются вполне возможного в будущем в этой связи кардинального изменения этнодемографического баланса в республике в ущерб коренному этносу, и что в первую очередь этим воспользуется политическая оппозиция. Но и ответить отказом российским партнерам по переговорам он тоже не мог.

За минувшее десятилетие с лишним эта тема в российско-абхазских отношениях не раз то актуализировалась в СМИ, то уходила в тень. В России немало людей, которые искренне недоумевают, почему абхазы «ведут себя, как собака на сене», сопротивляясь тому, чтобы россияне вкладывали деньги в жилищное строительство в Абхазии и отстраивали таким образом республику. Кое-кто из недоумевающих, высказывая эту мысль, даже использует такое выражение, как «неблагодарные абхазы». Приводят, в частности, в качестве «положительного примера» Болгарию, где россияне уже давно беспрепятственно приобретают недвижимость. В ответ же обычно звучит, что, как говорят в Одессе, это «две большие разницы». Сколько болгар и сколько абхазов? А также сколько россиян, желающих переехать на ПМЖ в иноязычную, что ни говори, Болгарию, и сколько их переехало за последние десятилетия из суровых северных краев в соседний с Абхазией Краснодарский край?

Говоря о позиции, занимаемой по этому вопросу абхазскими политическими элитами (достаточно вспомнить, как менялась риторика отдельных их представителей в ходе визитов в Абхазию Владислава Суркова в преддверии мая 2014 года), вспоминаешь начало русской скороговорки: «Корабли лавировали, лавировали…» Но вот как было бы уместно закончить эту скороговорку в применении к данной истории, никто пока не знает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия