Белоруссия и Россия договорились о возобновлении поставок нефти

Представители Белоруссии и России сегодня, 4 января, оформляют документы на прокачку первой партии нефти. Поставок не было последние четыре дня. После Нового года Россия прекратила импорт, так как стороны не смогли согласовать условия нового контракта. Из-за этого Белоруссия была вынуждена снизить мощности своих заводов и временно отказаться от продажи нефтепродуктов за границу.

Два российских поставщика подтвердили, что в ближайшее время начнут прокачку сырья. В Белоруссии говорят, что первоначальных объемов хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. Новость о возобновлении поставок появилась после сегодняшних телефонных переговоров премьеров Белоруссии и России. Они пришли к соглашению, что Минск получит сырье без необходимости платить производителям так называемую премиальную надбавку. Это 10 долларов за каждую тонну нефти.

Во многом из-за этого вопроса страны не могли подписать новый договор. Дело в том, что ранее Беларусь платила премию производителям. Она обходилась бюджету более, чем в 200 миллионов долларов в год. Однако сейчас решила отказаться, чтобы снизить потери от налогового маневра Москвы. Российские производители настаивали на сохранении надбавки. В этом году Белоруссия собирается закупить у России до 24 миллионов тонн нефти.