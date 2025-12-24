Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера, Кобахидзе поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Алиев, в свою очередь, «поблагодарил за внимание и поздравления».

«В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, а также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», – говорится в сообщении.

Алиев получил поздравления по телефону от нескольких других лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина, президента Сербии Александра Вучича, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Алиеву исполнилось 64 года. Он возглавляет Азербайджан с октября 2003 года и в 2024 году победил на пятых президентских выборах.

В период правления Алиева в стране преследуют оппозиционеров и независимых журналистов. При этом он добился экономического роста за счет добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов и смог восстановить территориальную целостность страны.