Двое задержанных по делу об акции протеста 20-21 июня объявили голодовку

Кахабер Купреишвили и Цотне Соселия, задержанные по делу о групповом насилии во время акции протеста 20-21 июня, объявили голодовку. Они требуют оформить с ними процессуальное соглашение и изменить меру пресечения в виде ареста. Сегодня они заявили, что не намерены принимать участие в последующих судебных заседаниях.
По словам прокурора Важи Тодуа, ответ прокуратуры на требования обвиняемых станет известен на следующем судебном процессе 13 января.
В парламент Грузии поступил очередной список кандидатов в судьи Верховного суда. Он состоит из 6 имен. Его представил законодательному органу Высший совет юстиции.
В новый список вошли: Илона Тодуа, Геннадий Макаридзе, Нино Сандодзе, Паата Силагадзе, Гиоги Ткавадзе, Теа Дзимистарашвили.
Примечательно, что Паата Силагадзе второй раз оказался в числе кандидатов, представленных парламенту. Его имя значилось и в предыдущем 20-фамильном списке. Впрочем, Силагадзе не смог набрать достаточного количества голосов во время голосования по утверждению судей Верховного суда 12 декабря 2019 года. Точнее, его кандидатуру не поддержал ни один депутат.
Напомним, парламент Грузии утвердил 14 судей Верховного суда в конце прошлого года. Среди них был и бывший генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия приняла решение рассмотреть кассацию на итоги выборов в отсутствие стороны ответчика.
Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", прокуратура требовала отложить процесс и обеспечить явку представителей ответственного.
Адвокат истца Инга Габелая и потерпевший, бывший кандидат в президенты Алхас Квициниа требовали рассмотреть жалобу в отсутствие ответчика по следующим основаниям: все стороны были уведомлены о заседании, и никаких заявлений от отсутствующих не поступило.
После совещания суд принял решение приступить к рассмотрению кассации в отстутствие ответчика.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия начала рассмотрение кассации на итоги выборов президента в новом составе судей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба продолжает работу. Рассматривается жалоба представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента", - сказал председательствующий судья Темур Тарба.
Представители ответчика - ЦИК и президента - в суд не явились. Незадолго до начала процесс возле здания суда произошла потасовка, которая была оперативно урегулирована. Зал заседания охраняют сотрудники абхазского МВД.
Ранее в пятницу на сайте суда сообщалось, что заседание кассационной коллегии суда состоится в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба. Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты президентских выборов в республике.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов призвал все противоборствующие стороны в Абхазии сесть за стол переговоров и не допустить кровопролития.
"Конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решён, главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека", - говорится в заявлении Бибилова, распространенного в пятницу в республиканских СМИ.
Югоосетинский лидер назвал тревожными сообщения из Сухуми об акциях сторонников оппозиции с призывами отставки президента Рауля Хаджимба и штурме здания президентской администрации.
Бибилов призвал все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и найти "общий язык, так, как делали наши предки", подчеркнув, что все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и конституции.
Абхазские власти, где второй день проходят протесты оппозиции, ожидают прибытия в пятницу в Сухуми заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщил ТАСС секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Мухамед Килба, не уточнив цель поездки.
Килба отметил, что ситуация в республике "стабильная, сложная, но контролируемая в полном объеме".
"Есть надежда, что в недалеком будущем ситуация разрешится с наименьшими издержками", - добавил он, уточнив, что ситуация затронула только локальную территорию в центре Сухуми, предпринимать дополнительные меры безопасности пока не планируется.
Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МВД, сотрудники ведомства несут круглосуточную службу около комплекса правительственных зданий. "Основная задача милиции - это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. По указанию министра внутренних дел Раули Смыр личный состав ведомства круглосуточно несет службу по периметру комплекса правительственных зданий. Главная задача сотрудников МВД - не допустить столкновений между гражданским населением", - говорится в сообщении.
Великобритания после выхода из ЕС, намеченного на 31 января, намерена ввести в действие свой собственный санкционный режим, в рамках которого будут заморожены активы иностранных граждан, в том числе и россиян, ответственных за грубые нарушения прав человека.
Об этом пишет Financial Times. По информации издания, параметры будущих британских санкций готовит МИД страны во главе с Домиником Раабом. В четверг он провёл переговоры с министром иностранных дел Канады, в ходе которых обсуждался скоординированный подход к санкциям.
По словам Рааба, выход Британии из ЕС позволит ей проводить более решительную политику в сфере санкций. В рамках Евросоюза, в частности, пока не существует санкционного механизма, аналогичного американскому "закону Магнитского", позволяющего накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека. После Брекзита Британия сможет не согласовывать свою политику с ЕС. Как ожидается, там будет принят аналог "закона Магнитского".
Как пишет FT, первая волна британских санкций, предусматривающих запрет на въезд и заморозку активов, может коснуться граждан России, Ливии, Северной Кореи, а также представителей Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашшоги.
Иран отрицает, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся утром 8 января под Тегераном, был сбит ракетой - как заявили накануне со ссылкой на данные разведки лидеры Канады и Великобритании, а также многочисленные западные СМИ.
В официальном заявлении иранских властей, опубликованном государственным агентством IRNA, утверждения о том, что "Боинг" был сбит, названы "хорошо продуманным шагом в рамках психологических операций", а также "большой ложью". Глава иранского ведомства гражданской авиации Али Абедзаде, в свою очередь, заявил, что "с научной точки зрения невозможно", чтобы украинский самолёт был сбит ракетой.
Иранские власти заявили, что пригласили к участию в расследовании представителей компании-производителя самолёта - американского "Боинга" - а также Канады и других заинтересованных стран. К участию в расследовании приглашён и представитель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), и американское агентство согласилось прислать в Иран своего следователя. Неясно, впрочем, как он сможет работать в Тегеране, учитывая санкции США против Ирана.
В Иране уже работают специалисты из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но пока не является подтверждённой. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить имеющиеся у них данные о катастрофе. Зеленский подчеркнул, что цель расследования - установить "бесспорную истину" о причинах катастрофы.
По словам Зеленского, сегодня он обсудит тему "Боинга" с госсекретарём США Майком Помпео.
Официальный Вашингтон пока не выступал с утверждениями о том, что украинский самолёт был сбит Ираном. Многочисленные американские СМИ, которые пишут об этом, однако, ссылаются на источники в разведке США и в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности самолёта. "Кто-то мог совершить ошибку", – сказал он.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а затем британский премьер Борис Джонсон, накануне высказались более определённо. Они сказали, что есть большой объём информации, позволяющий предположить, что лайнер был сбит иранской ракетой - возможно, непреднамеренно.
Утверждения о том, что самолёт мог быть сбит, появились почти сразу после катастрофы. Самолёт разбился вскоре после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке, и средства ПВО Ирана были приведены в состояние повышенной боеготовности. В четверг было опубликовано видео, подлинность которого подтвердила группа Bellingcat и газета The New York Times. На видео предположительно снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.
Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.
Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1" российского производства. По данным источников CNN, по самолёту были выпущены две ракеты.
Министерство финансов самопровозглашенной республики Абхазия не осуществляет никаких финансовых операций, сообщил «Нужной Газете» министр финансов Джансух Нанба.
Кабмин работает, но не в полном режиме. По словам Нанба, учитывая сложившуюся ситуацию, введены определенные ограничения на финансовые операции, в том числе.
«Премьер-министр распорядился приостановить все финансовые операции. Вы знаете, что в здании аппарата кабинета министров находятся люди, а минфин также в этом здании. Такое решение было принято во избежание неправомерных действий. Мы отпустили женскую часть коллектива министерства, а их большинство, домой. В таком режиме полноценно функционировать министерство не может», – отметил он.
Министр финансов считает, что, если ситуация не изменится, возникнут сложности в выполнении обязательств перед населением в части выплаты заработной платы, пенсий и пособий. Нанба отметил, что сложная внутриполитическая ситуация может повлиять на финансирование проектов по Инвестпрограмме.
«Безусловно, это скажется отрицательно на экономической ситуации страны, но мы надеемся, что в процессе переговоров данную ситуацию удастся решить, и мы приступим к своим прямым обязанностям», – подчеркнул глава минфина.
Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий в связи с событиями в Абхазии. В нем говорится, что Россия внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Сухуми.
"Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении.
Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Даур Аршба призвал сторонников президента Рауля Хаджимба собраться в 15:00 по московскому времени в пятницу на площади перед зданием правительства.
"Вам известно, что президенту предложили уйти в отставку, и вы знаете его ответ. Мы должны поддержать своего президента", - сказал он, обращаясь к сторонникам.
По данным корреспондента ТАСС, перед зданием собрались около 200 человек.
Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба заявил, что власти рассматривают различные способы деблокирования здания администрации президента.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал происходящие события «Нужной Газете». По его словам, абхазский МИД продолжает работу в штатном режиме.
Министр отметил, что события, происходящие в эти дни в Абхазии, несут негативные последствия и отразятся на развитии страны в будущем. Кроме того, по его словам, они влияют на образ Абхазии на международной арене.
«Эта ситуация повлияет на наш образ на международной арене, потому что все, что происходит, наносит реальную угрозу государственности. В данном случае, на мой взгляд, необходимо проведение переговоров – это то, о чем вчера говорил президент. Все вопросы нужно решать за столом переговоров исключительно. Подобного рода действия ни к чему хорошему никогда не приводят, таких вещей допускать просто нельзя», – сказал Кове.
Он добавил, что с ним уже связывались представители сторон-участников Женевских дискуссии и интересовались ситуацией в Абхазии.
Председатель Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Мухаммед Килба заявил, что протестующие захватили оружие в оружейной комнате администрации президента.
"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих – ред.). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше", - сказал Килба.
"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - продолжил глава Совбеза.
Sputnik Абхазия сегодня передал, что утром в Сухуми была слышна стрельба. Однако как пояснил находящийся у здания президентской администрации министр внутренних дел Раули Смыр, стрельбы рядом с местом, где проходят протестные акции, не было.
"Я нахожусь здесь, на месте. Я ни разу еще не слышал автоматной очереди", – добавил он.
Вокруг здания президентской администрации несут службу сотрудники милиции, а также спецподразделения, сообщил Смыр. По его словам, главная задача сотрудников правоохранительных органов - недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.
По оценке наблюдателей, сейчас у здания администрации собралось около 300 человек. Их становится больше.
Палата представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая ограничивает права президента на проведение военных акций в отношении Ирана.
Законодатели обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп без достаточных оснований дал приказ о нанесении воздушного удара, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что может привести к войне с Тегераном. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокационным военным ударом.
Согласно принятой резолюции президент обязан в течение 30 дней прекратить военные операции против Ирана, если он не получит специального разрешения Конгресса.
За резолюцию проголосовали почти все законодатели-демократы, против - почти все республиканцы. По словам Пелоси, Конгресс, выполняя функцию контроля над исполнительной властью, пытается обеспечить безопасность американцев, требуя от президента прекратить враждебные акции в отношении Ирана. Республиканцы заявляют, что подобный шаг Конгресса нанесет ущерб безопасности США. "Демократы пытаются ограничить возможности президента защитить Америку. Это откровенно опасный шаг", - заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Президент Трамп призвал республиканцев голосовать против резолюции.
Голосование состоялось через два дня после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие. Никто не пострадал в результате этих ударов. Президент Трамп принял решение ответить на них введением новых экономических санкций против Тегерана, заявив, что Иран "отступил".
Это символическое решение Палаты представителей, поскольку резолюции, принятые в подобном формате, не требуют подписи президента и не обязательны для исполнения.
Самолёт "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит в небе над Тегераном ракетой иранских ПВО. Об этом заявил 9 января вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки.
Трюдо стал первым официальным лицом, поддержавшим эту версию причин катастрофы, произошедшей днем ранее вскоре после взлета авиалайнера, следовавшего из Тегерана в Киев. Более 70 погибших на борту авиалайнера были гражданами Канады.
По словам Трюдо, лайнер мог быть сбит непреднамеренно. Премьер Канады призвал к тщательному расследованию катастрофы.
В четверг вечером газета New York Times обнародовала видеокадры, на которых, согласно расследованию газеты снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.
Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1". Версию о случайном попадании ракеты в самолёт также высказывают источники CNN и Associated Press.
Корреспондент CBS News пишет, что США зарегистрировали включение иранского радара и две вспышки пуска ракет. После этого, как утверждается, последовал взрыв.
Источники еженедельника Newsweek напоминают, что украинский лайнер перестал передавать сигнал спустя несколько минут после взлёта. Это произошло вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Центральное региональное командование США – ему подчиняются войска, дислоцированные в Ближневосточном регионе, – от комментариев отказалось. Официальные представители американской администрации также пока не выступали с заявлениями.
Президент США Дональд Трамп отметил, что лайнер находился в "трудном районе" и кто-то, возможно, "совершил ошибку". При этом Трамп не стал выдвигать версии случившегося, но предположил, что версия технической неисправности является наименее вероятной.
В интернете во второй половине дня в четверг появилось видео предполагаемого взрыва зенитной ракеты рядом с самолётом. Как сообщает Conflict Intelligence Team, первым видео опубликовал активист иранского происхождения Нариман Гариб.
Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.
Вечером в четверг в интернете появилось еще несколько видео падения Боинга, снятых из окон автомобилей, проезжавших по дороге недалеко от места падения самолета:
Шеф-редактор международных новостей телеканала Sky News разместила следующее сообщение:
Источники в европейских спецслужбах заявляют, что доверяют американским заявлениям о том, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.
Организация гражданской авиации Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" отвергла. Иранские власти утверждают, что предполагаемой причиной катастрофы стали технические проблемы – вероятнее всего, пожар двигателя.
Ранее 9 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Роухани обсудили порядок совместного расследования авиакатастрофы. Иранский президент пообещал, что Тегеран представит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным.
Кроме того, Зеленский провёл телефонные переговоры с руководством Великобритании и Швеции. Граждане этих стран также находились на борту сбитого лайнера. Лондон и Стокгольм заявили, что готовы присоединиться к расследованию.
Допуск специалистов на место авиакатастрофы для оказания консульских услуг и идентификации погибших запросила Канада. Тегеран и Оттава не имеют дипломатических отношений с 2012 года. Сейчас оказанием консульской помощи родственникам погибших занимаются дипломаты в посольстве Канады в Анкаре.
В 2010 году ПВО Ирана сбили по ошибке собственный истребитель Phantom F-4, поразив его ракетой того же комплекса "Тор М-1". Это произошло после того, как он вошел в запретную для полетов зону в радиусе 20 километров вокруг только что запущенной первой иранской атомной электростанции в Бушере. Как и в случае с украинским "Боингом", власти страны тогда сначала заявили о том, что самолет разбился из-за технической неисправности.
В связи с принятием постановления парламента самопровозглашенной республики Абхазия об обращении к Раулю Хаджимба с предложением о добровольной отставке пресс-служба президента сделала заявление.
В тексте говорится: «Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны. Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам. Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».
Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брекзите. Теперь документ поступит на утверждение в Палату лордов. Ожидается, что обсуждение там начнется в начале следующей недели.
Законопроект основан на соглашении, заключенном ранее премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем. Документ несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путем процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.
Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление с призывам к президенту Раулю Хаджимба подать в отставку.
В документе говорится, что в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе Народное Собрание постановляет обратиться к президенту с предложением подать в отставку.
"За" проголосовали 19 депутатов, четыре - "против", один воздержался. Всего в заседании принимали участие 27 народных избранников.
По окончании внеочередной сессии к остающимся у здания протестующим вышел лидер оппозиции Аслан Бжания и призвал их не расходиться. Бжания выразил надежду, что президент примет решение в ответ на обращение парламентариев.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия решил рассмотреть проект постановления с обращением к президенту с предложением о добровольном сложении полномочий за закрытыми дверями, попросив журналистов удалиться.
Как передает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящий момент в парламенте присутствует 26 депутатов, соответственно кворум для принятия решения есть.
Вместе с тем, юридической силы документ иметь не будет, так как в Абхазии отсутствует процедура импичмента или отстранения президента от должности.
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия вернулась в Народное собрание после переговоров с президентом Раулем Хаджимба. По их словам, абхазский лидер не готов покинуть свой пост.
Как сообщил депутат Леонид Чамагуа, "мы обсуждали с президентом сложившуюся ситуацию и требование митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа.
Еще один депутат, участвовавший в переговорах, Алхас Джинджолия сообщил, что обсуждалась возможность проведения переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Президент заявил, что готов к проведению таких переговоров.
Как передает корреспондент "Эха Кавказа", в настоящее время в парламенте находится лидер оппозиции Аслан Бжания.
Выслушав переговорщиков, Бжания предложил парламенту принять обращение к гражданам и "господину Хаджимба", которого он отказывается называть президентом. Лидер оппозиции настаивает на проведении новых выборов президента.
С аналогичным заявлением выступили оппозиционные депутаты Дмитрий Дбар и Батал Табагуа.
«На президента Грузии Саломе Зурабишвили подадут в суд из-за нарушения принципа презумпции невиновности в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе», - заявил журналистам брат задержанного протоиерея Торнике Мамаладзе.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент страны Саломе Зурабишвили 6 января отказала протоиерею Мамаладзе в помиловании, несмотря на ходатайство Священного Синода. Причиной отказа Зурабишвили назвала несоответствие дела Мамаладзе новым критериям помилования и желание «сохранить спокойствие в обществе». При этом она добавила, что «посягательство на авторитет и жизнь патриарха, означает посягательство на Грузию».
«Президент нарушила, и думаю, целенаправленно, презумпцию невиновности по отношению к моему брату. Она в очередной раз обвинила его в абсурде – в попытке убийства патриарха. Мы готовим иск насчет презумпции невиновности из-за ущемления чести и достоинства», - заявил Мамаладзе.Адвокаты протоиерея готовят еще один иск, который касается отсрочки приговора. Как уверяет брат Мамаладзе, шансов на удовлетворение иска мало, но состояние здоровья Георгия Мамаладзе настолько тяжелое, что семья всячески старается ему помочь.
Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили - секретаря-референта патриарха Грузии. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к 9 годам тюрьмы, а в феврале 2018 года приговор оставил в силе апелляционный суд. В начале августа 2018 того же года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
Прокуратура Ливана запретила бывшему главе автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну. Решение принято в связи с запросом Японии о его задержании. Договора об экстрадиции между странами нет.
Как сообщает Reuters, следователи допрашивали бизнесмена в течение двух часов и попросили сдать французский паспорт. Гону также задавали вопросы о поездке в Израиль.
В разговоре с прессой бизнесмен заявил о готовности сотрудничать с ливанским следствием.
Гон находился под следствием в Японии больше года. В канун нового года Гон бежал из в Ливан. Токио обвиняет бизнесмена в финансовых махинациях и мошенничестве на десятки миллионов долларов. Гон назвал претензии безосновательными, а свой побег - вынужденным.
Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном «АвтоВАЗ».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться.
"Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти", - сказал Хаджимба агентству "Интерфакс". Он сообщил, что в данный момент проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".
Ранее в четверг в администрации абхазского президента "Интерфаксу" сообщили, что считают протесты оппозиции в Сухуми попыткой госпереворота. "Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - подчеркнули в администрации.
Вооруженные силы не вмешиваются в происходящие события, заявил агентству министр обороны Мираб Кишмария.
Ранее в четверг сообщалось, что оппозиционные активисты попытались взять штурмом здание администрации президента.
По некоторым данным, среди штурмовавших здание администрации президента оказались родственники погибших в ноябре 2019 года у ресторана "Сан-Ремо" криминальных авторитетов.
Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуми продолжается, в нем принимают участие несколько сотен человек. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимба уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария".
Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов и требуют проведения новых выборов.
«Консорциум развития Анаклии» намерен обратиться в арбитражный суд с иском против правительства Грузии. Об этом заявил на пресс-конференции в Тбилиси руководитель Консорциума Леван Ахвледиани.
«С учетом того, что мы - инвесторы и Консорциум уже вложили в проект более 75 миллионов долларов инвестиций, после сегодняшнего решения правительства у нас не остается другого выхода, кроме как обратиться в арбитражный суд», - заявил Леван Ахвледиани.
Он назвал безосновательными заявления представителей правительства о том, что Консорциум не смог выполнить взятых на себя обязательств.
«Мы не согласны с этим обвинением. Очень малого не хватило для того, чтобы достичь соглашения, очень малых уступок, чтобы эти условия были успешно выполнены. Правительство не захотело войти с нами даже в конструктивный разговор», - заявил Ахвледиани.
Напомним, сегодня, 9 января, правительство Грузии решило начать процесс по расторжению договора с «Консорциумом развития Анаклии», оформленного между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» 3 октября 2016 года. Причиной называется неисполнение Консорциумом взятых на себя обязательств.
"Газпром" отказался от претензий на денежную компенсацию за поставки газа на территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
В 2017 году "Газпром" оценивал поставки газа на подконтрольные сепаратистам территории более чем в миллиард долларов. Компания требовала от Киева выплатить сумму. Однако в 2018 году Украина выиграла этот спор в Стокгольмском арбитраже. "Нафтогаз" настаивал, что с российской стороны поставки в Донбасс контролирует сам "Газпром", а с украинской – никто.
31 декабря 2019 года Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа. Согласно договорённостям, в 2020 году через Украину в Европу прокачают 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Перед подписанием нового договора "Газпром" выплатил украинской стороне почти три миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. В ответ Украина обязалась отозвать остальные иски на сумму более 12 миллиардов долларов. Это было одним из условий подписания нового соглашения.
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