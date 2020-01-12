Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба с заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, а также пути ее нормализации. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность переговоров между президентом и представителями оппозиции.

Рашид Нургалиев проинформировал Рауля Хаджимба о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также на встрече с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий.

В ходе встречи было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку в республике, передает информагентство «Апсныпресс».