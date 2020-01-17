Как это делается в Абхазии. Перевод на осетинский

Есть ли в абхазском политическом кризисе что-то поучительное для Южной Осетии? Может ли она извлечь из этого кризиса уроки для себя?

По мнению югоосетинского политолога Дины Алборовой, прошлогодние политические сезоны в Южной Осетии и в Абхазии ей показались внешне во многом схожими. И там и там прошли выборы, в Абхазии президентские, а в Южной Осетии – парламентские. В Южной Осетии, как и в Абхазии, накануне выборов произошли события, которые камня на камне не оставили от их легитимности. В Абхазии – это отравление одного из фаворитов избирательной кампании Аслана Бжания, из-за чего он не смог принять участия в выборах.

А в Южной Осетии – ЦИК без видимых причин не допустил к выборам добрую половину кандидатов. Да и подведение итогов выборов вызывало массу претензий, на который ЦИК не смог дать внятного ответа.

Роднят молодые республики и резонансные противоправные события, которые послужили катализатором политического кризиса. В Абхазии тройное убийство в центре Сухума. В Южной Осетии истязания заключенных в цхинвальской тюрьме. Слава богу, говорит Дина Алборова, в Южной Осетии обошлось без смертей. Да и к парламентским выборам местное общество менее чувствительно, чем к президентским. Политолог подчеркивает, что это лишь поверхностный взгляд на события в Абхазии, но есть очевидные вещи, из которых Южная Осетия может извлечь уроки для себя:

«Слава богу, что у нас нет таких бурных событий, как в Абхазии, нет таких итогов, но тем не менее у нас, как и там, происходит потеря легитимности институтов власти, уровень недоверия к нем возрастает. Поэтому у нас общество болезненно реагирует, когда некоторые деятели произносят громкие заявления от имени народа. Общество уже не то, чтобы от его имени вещать. И, конечно, абхазские события должны послужить очень хорошим уроком. Власть должна задуматься и извлечь уроки: чем больше давление на общество, тем больше сила сопротивления. Это не те методы, которые сегодня можно использовать. Сегодня надо договариваться. Это касается как отношений исполнительной и законодательной власти, так и отношений власти в целом и общества».

По словам югоосетинского политолога Вячеслава Гобозова, он часто слышит от югоосетинских коллег по поводу событий в Абхазии, дескать, в Южной Осетии такое невозможно. Не иначе, говорит Вячеслав Гобозов, коллеги запамятовали – такое уже было в Южной Осетии в ноябре 2011 года. Если отбросить местную специфику, то становится ясно, что у этих историй много общего:

«Основа и главная причина событий, что в Южной Осетии в 2011 году, что в Абхазии пять лет назад и сейчас, – это дефицит легитимности тех или иных политических процессов, в данном случае – избирательных. В такой ситуации начинают индуцировать в обществе настроения, что нельзя изменить ситуацию и добиться своих целей законным путем, что и приводит к таким стихийным последствиям, к таким не самым лучшим прецедентам».

По мнению политолога, главный урок, который могли бы извлечь и абхазская, и югоосетинская элиты из этих историй, – это необходимость блюсти чувство меры. Надо понимать границы дозволенного и придерживаться их, говорит Вячеслав Гобозов:

«Надо четко понимать разницу между формальной законностью и легитимностью. Формальной законности достичь можно. Можно изменить избирательное законодательство под себя. Можно на основании вроде бы законных процедур не допустить к выборам своих соперников. Все это будет формально законным, но не легитимным в глазах общества. Власть должна помнить, что ее шаги должны быть не только законны, но и легитимны в глазах общества. А для этого надо понимать общество, надо иметь канал обратной связи. В государстве, где этот канал эффективно работает, никогда не бывает таких деструктивных, на самом деле, моделей смены власти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия