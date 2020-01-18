Задержанным у прокуратуры Звиаду Куправа и Лаше Цуцкиридзе суд определил штраф по 600 лари

«17 января группа молодых людей, жителей Ткуарчала пришла ко мне на прием и потребовала моей отставки», - сообщила «Нужной Газете» и.о. главы администрации города Аида Чачхалия.

«Вчера во второй половине дня ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.

По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».

«У нас есть исполняющий обязанности главы государства, как он решит, так и будет, а под давлением кого-либо я уходить не собираюсь. Они заявили, что в понедельник перекроют входную дверь администрации и меня не пустят в здание. Сказали, чтобы я добровольно ушла, иначе буду выходить через заднюю дверь», – сказала Чачхалия.

Чачхалия отметила, что слышала о том, что давление оказывается и на других глав администраций, но подтвердить или опровергнуть эту информацию она пока не может.

Сегодня, 18 января, и.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба проводит совещание со всеми главами администраций районов и городов.