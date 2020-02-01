Население Грузии призвали не поддаваться панике из-за нового короновируса

Случаев заражения новым коронавирусом в Грузии не зафиксировано, и население страны не должно поддаваться панике. Об этом говорится в заявлении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

Накануне, 31 января, в грузинском сегменте Facebook стала распространяться информация о том, что в Грузии якобы зафиксированы случаи коронавируса, однако власти скрывают это. В соцсети эти публикации сопровождаются аудиозаписями, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«В социальных сетях распространяются абсолютно необоснованные, безответственные и преступные голосовые сообщения. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья уполномочен заявить: на этом этапе в Грузии не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа и просим население не поддаваться панике», - говорится в заявлении.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванную вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тысяч человек, зафиксированы 259 летальных исходов. На экстренном заседании 30 января ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Из-за вспышки пневмонии нового типа в Грузии усилены меры безопасности. Временно приостановлены полеты из Китая. Грузия также запретила импорт животных из Китая. В аэропортах страны специалисты проверяют всех пассажиров. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.