Франция эвакуировала из Китая еще двух граждан Грузии

Все граждане Грузии, находящиеся в Китае, были проинформированы о рисках, связанных с новым коронавирусом, а части из них предложена эвакуация. Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге сообщил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

«На консульском учете посольства Грузии в КНР находились 188 граждан. Кроме того, были люди, не состоявшие на консульском учете. Посредством местных соцсетей, личных контактов с большинством из них была налажена коммуникация, произошла их идентификация, установлено местонахождения. Всем им предоставили информацию о существующей ситуации, рисках, дали рекомендации, предложена была помощь организационного характера», - сообщил Константиниди.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подавляющее большинство граждан Грузии самостоятельно покинули территорию Китая еще в начале января. Между тем, МИД разработал план эвакуации соотечественников из города Уханя, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. «Мы обратились ко всем странам-партнерам, которые планировали эвакуацию своих граждан из Уханя. В конечном счете, при активном включении наших посольств в Турции и Франции, мы попросили турецкую и французскую стороны оказать помощь в эвакуации», - отметил он.

Накануне вместе с гражданами Турции из Уханя были эвакуированы трое граждан Грузии. В течение двух недель они будут оставаться в карантине в клинике Анкары. Еще двух граждан Грузии сегодня эвакуирует французская сторона. «Аналогично, они будут помещены в медицинское учреждение, пройдут карантинный период и после отправятся в Грузию», - сообщил Константиниди. Он добавил, что двое соотечественников ранее самостоятельно покинули Ухань, а еще двое отказались от эвакуации и решили остаться на территории КНР.