Фигуранта резонансного преступления убили в абхазском СИЗО

В следственном изоляторе поселка Дранда самопровозглашенной республики Абхазия убит Астамур Дзидзария – фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Озган.

По факту умышленного убийства Дзидзария прокуратура Гульрипшского района возбудила уголовное дело.

«Согласно предварительным данным: убийство Дзидзария А.Г. произошло на территории СИЗО МВД пос. Дранда в промежуток времени с 00:00 до 05:00 часов 4 февраля 2020 года. Наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резанных ранений в различные части тела. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица совершившего данное преступление», - сказано в заявлении абхазской прокуратуры.

При этом, в следственном ведомстве напомнили, что уголовное дело в отношении Астамура Дзидзария и других соучастников преступления 2016-2017 годов находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховном суде.