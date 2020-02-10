Михаил Саакашвили советует Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили советует бывшему премьер-министру Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут.

Мерабишвили, который был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, выйдет из тюрьмы 20 февраля.

«За те годы, пока Мерабишвили сидел в тюрьме, мир изменился. Например, не было таких iPhone-ов - тогда были телефоны Nokia. Не было Uber-а и т.д. Если бы я был на месте Мерабишвили, я вернулся бы в семью, порадовался счастью своих детей, отправился в путешествие по миру, посмотрел по сторонам и только потом принял бы какое-либо решение», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

При этом, экс-президент указал на ошибки, допущенные Мерабишвили.

«Мерабишвили несколько раз предложили – дай ложное показание против Саакашвили и мы тебя выпустим. Он сидит в тюрьме только потому, что не стал давать ложные показания. У меня есть личное чувство ответственности перед ним. Но я вижу и системные ошибки, которые он допустил. Без этих ошибок Иванишвили было бы труднее прийти к власти», - заявил Саакашвили.