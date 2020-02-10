В Ирландии националисты «Шинн фейн» добились крупного успеха на выборах

Досрочные выборы в Ирландии, прошедшие 8 февраля, завершили многолетний период, когда две политические партии - консерваторы «Фине гэл» и либералы из партии «Фианна фойл» - определяли политику страны. В результате голосования, прошедшего в минувшие выходные, националисты «Шинн фейн» приобрели решающее влияние, став третьей силой.

Подсчет голосов в некоторых избирательных округах еще продолжается.



Мэри Лу Макдональд, лидер «Шинн фейн», выступающей за объединение Ирландии с британским регионом Северная Ирландия, заявила о готовности к коалиционным переговорам. Она выразила стремление сформировать «народное правительство». В интервью государственной телерадиокомпании RTÉ лидер «Шин Фейн» уточнила, что предпочла бы покончить с прежней двухпартийной системой.

Мэри Лу Макдональд намерена провести консультации о будущем правительстве с Зеленой партией Ирландии (7,1 процента голосов), Лейбористской партией (4.4%), Социал-демократами, Social Democrats (2.9%), Solidarity-People Before Profit (2.6%), с Социалистической партией, Рабочей партией Ирландии и союзом двух левых партий (он называется «Солидарность - Люди важнее прибыли». Эти небольшие партии смогут получить 22 кресла в 158-местном парламенте. «Шин фейн» для создания коалиции с этими партиями необходимо не менее 58 мест.



Националистическая «Шинн фейн» ранее считалась политическим крылом военизированной Ирландской республиканской армии (ИРА), целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

Как показывали 9 января опросы по окончании голосования, «Шинн фейн» набирала примерно 24,5 процента голосов, крупнейшая оппозиционная партия «Фианна фойл» - 22,2 процента, правящая «Фине гэл» во главе с премьером Лео Варадкаром - также 22,2 процента.