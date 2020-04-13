Жители Абхазии обратились к руководителям религиозных организаций

Группа жителей Абхазии обратилась к руководителям религиозных организаций. Граждане хотят, чтобы прихожан призвали воздержаться от всех коллективных мероприятий на период режима чрезвычайного положения.

«По всему миру люди, чьи убеждения, благосостояние или даже смысл жизни выражались в коллективных мероприятиях, ограничили себя. Миллионы людей работают удаленно, творят молитву из дому, не путешествуют, не ходят на стадионы. Все они терпят моральные, финансовые и другие потери, но идут на это ради любви и уважения к жизни и здоровью других людей. Это и есть ответственная гражданская позиция. Наши личные или коллективные убеждения не могут быть выше общих задач. В минуты опасности мы должны принимать единые решения и обязаны им следовать! Так это работает во время войн, стихийных бедствий, эпидемий. Мы не можем игнорировать призыв защищать Родину или соблюдать всеобщий карантин, даже если кому-то такая мобилизация кажется бессмысленной или непонятной.

В преддверии весенних праздников хотим обратиться к руководителям религиозных организаций, которые еще не сделали этого, призвать своих прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на период Чрезвычайного положения, объявленного в Абхазии. Такой подход будет в наибольшей степени соответствовать как общему пониманию гражданского долга, так и главенствующему принципу человеколюбия, заложенному в основе любой религии», - сказано в обращении.

«Нужная газета» пишет, что петицию уже подписали Ахра Бжания, Илья Гуния, Батал Джопуа, Роин Агрба, Инал Хашиг, Изида Чаниа, Ольга Джонуа, Светлана Шоломова, Любовь Коновал и Асида Жиба. Сбор подписей продолжается.