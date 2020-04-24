Закаев: «Людям и так нелегко из-за эпидемии, а их еще и унижают»

Чеченский политик Ахмед Закаев выписан из лондонской клиники, куда был госпитализирован с коронавирусом в начале месяца. Сейчас он находится дома в предписанной врачами изоляции. Говорит, что ощущает, что кризис миновал. Как работают медики в Великобритании в условиях пандемии, что не так с карантином в Чечне и почему неправы коронаскептики? Об этом Закаев рассказал в интервью "Кавказ.Реалии".

- Как здоровье, как себя чувствуете?

- Слава Всевышнему, на сегодняшний день нормально. Со мной постоянно на связи врачи. Состояние улучшается, но для полного восстановления необходимы месяцы.

- Чем вам помогли в госпитале?

- Сначала со мной говорил семейный врач. Симптомы болезни развились стремительно и ко мне направили медиков из госпиталя. Они взяли несколько кубиков крови на анализ. У меня начались проблемы с дыханием. Врачи сказали, что все скорые заняты, в госпиталь меня повез сын. Как ни странно, у больницы мы застали свободные скорые вместе с экипажами, которые никуда не ехали. Внутри тоже никакой паники или перегрузки не было. Все работали в обычном режиме.

Меня разместили в палате для обследований, снова взяли кровь и сделали рентген. Коронавирус подтвердился, меня перевели в отделение и подключили к кислороду.

Врачи сказали быть готовым дать согласие на введение в искусственную кому и подключению к аппарату ИВЛ. Этого не понадобилось – спустя два дня я дышал сам.

Потом мне предложили начать экспериментальное лечение. Я отказался. Меня выписали домой. С тех пор я общаюсь с медиками дистанционно. Они уверены, что я быстро иду на поправку.

- Вам назначили лекарства?

- Никаких. Болезнь существует, а лечения от нее нет. Я это узнал на своем опыте. Отрицатели коронавируса не понимают, о чем говорят. Болезнь атакует внезапно и активизирует все ваши медицинские проблемы одновременно.

Я хочу обратиться к своим соотечественникам. В истории чеченского народа было много трагедий: войны, депортации, насильственные выселения, раз в пятьдесят лет, вот уже несколько веков подряд. До сих пор Всевышний оберегал нашу землю от эпидемий. Генерал Ермолов даже писал российскому императору: “У чеченцев даже чумы не бывает”. У народа от природы сильный иммунитет. Но беда пришла извне.

Сегодня необходимо придерживаться правил, рекомендованных врачами, нравится это или нет: самоизоляция, ограничение контактов. Я видел медицинскую систему Англии, ее готовность к пандемии оказалась ниже, чем в странах Европы. В России все еще хуже.

- Как вы оцениваете действия Кадырова, одобрившего телесные наказания для нарушителей карантина?

- Это чудовищно. Людям и так нелегко из-за эпидемии, а их еще и унижают. Это самое страшное, что может быть для кавказца. Если в целом в России сильная рука была в порядке вещей, то на Кавказе иное восприятие. Оно не изменилось за двадцать лет, невзирая на диктаторский режим, который Путин установил в Чечне. И вот уже вместо “исламских террористов” носителей коронавируса объявили врагами режима, народа, России и всего человечества.

- Как призвать подростков в Чечне сидеть дома? Говорят, они гуляют невзирая на карантин. И как быть с традицией похорон, которые становятся очагом вируса?

- Дети, молодежь гуляют. Это дух свободы. Чем больше запретов, тем больше сопротивление. Старшие родственники должны увещевать молодежь, объяснять, почему необходим карантин. На них можно воздействовать только разъяснениями, что от их поведения зависит здоровье, а быть может, и жизнь их родителей, дедушек и бабушек. Угрозы властей тут не помогут.

Что касается похорон, то вопрос уже отрегулирован. Только ближайшие родственники и единичные соболезнующие. Остальных просят не приходить. Чеченцы живут соблюдением своих обычаев. Похороны близкого очень важны. Чеченцы воспринимали неучастие в них как трусость и предательство. Но сегодня иная ситуация, приходится временно отступить от привычного.

КАВКАЗ.РЕАЛИИ