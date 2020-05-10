Четверть новых случаев заражения COVID-19 в СКФО пришлись на Дагестан

Из 369 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе, 93 зафиксированы в Дагестане. Регион сохраняет лидерство в округе по числу зараженных с начала пандемии.

В Кабардино-Балкарии зафиксировано 77 новых случаев заражения, в Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 47, в Ставропольском крае – 38, в Чечне – 26, а в Карачаево-Черкесии – 18, следует из публикации на сайте Роспотребнадзора.

Эти же цифры размещены сегодня, 10 мая, на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Согласно опубликованной таблице, число инфицированных в СКФО выросло за сутки на 369 и достигло 9 008.

При этом наибольшее число зараженных (2 653) зафиксировано в Дагестане. На втором месте Северная Осетия, где насчитывается 1 575 подтвержденных случаев заражения. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились у 1 245 человек, в Ингушетии – у 1 199, на Ставрополье – у 1 050, в Чечне – 759, а в Карачаево-Черкесии – у 527, указано в сообщении, передает «Кавказский узел».