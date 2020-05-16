В Сухуми коронавирус выявили у троих членов одной семьи

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия прошли 42 человека. У троих из них диагноз был подтвержден, - сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.

Инфицированные – члены одной семьи – мать, отец и дочь, жители микрорайона Маяк. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, девочка на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты стационированы в Гудаутский госпиталь.

«Следует отметить, что из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – двое жителей города Гудаута, микрорайона Бамбора. Уважаемые граждане, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим вас соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости», - сказано в сообщении штаба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.