В Сиднее увеличилось число погибших, нападавшими оказались отец и сын

Жертвами стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее в воскресенье стали 15 человек, также погиб один из стрелявших. По предварительным данным, стрелявших было двое. В полиции заявили, что нападавшие – отец и сын. 50-летний мужчина был убит на месте, а его 24-летний сын в критическом состоянии был доставлен в больницу. В момент нападения на пляже началось празднование еврейского праздника Ханука. Полиция назвала нападение терактом, передает Би-би-си.

40 человек остаются в больнице после нападения, в том числе двое полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Возраст жертв составлял от 10 до 87 лет, заявили в полиции.

Официальные лица охарактеризовали стрельбу в воскресенье как целенаправленное антисемитское нападение. В полиции заявляли, что считают нападение терактом против еврейской общины Сиднея, а в автомобиле, предположительно принадлежавшем нападавшем, могли находиться «несколько самодельных взрывных устройств».

50-летний нападавший был членом стрелкового клуба и соответствовал критериям для получения лицензии на огнестрельное оружие для любительской охоты, заявил комиссар полиции штата Мэл Лэньон.

Позже министр внутренних дел Австралии Тони Берк уточнил, что старший из стрелявших прибыл в страну в 1998 году по студенческой визе, а его сын – гражданин Австралии по рождению.

Прохожим, который на видео обезоруживает одного из стрелявших, оказался местный житель, 43-летний отец двух детей, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. Стрелок, остававшийся на мостике, ранил его в плечо и руку. Аль-Ахмед был доставлен в больницу, его жизни, по предварительным данным, ничто не угрожает.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс назвал его настоящим героем. «Благодаря этому отважному человеку сегодня многие и многие остались живы», – сказал Миннс.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил пляж Бонди-Бич в понедельник утром и возложил цветы недалеко от места нападения. Ранее Альбанезе назвал нападение «мрачным моментом для нашей страны» и заявил, что полиция и службы безопасности тщательно проверяют мотивы нападавших.

«То, что мы увидели вчера, было актом чистого зла, актом антисемитизма, актом терроризма на наших берегах в знаковом австралийском месте», – сказал Альбанезе журналистам.

Альбанезе заявил, что несколько мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, связались с ним, и поблагодарил их за солидарность.

«В Австралии произошло ужасное нападение, – сказал Трамп во время приема в Белом доме в воскресенье. – И это, очевидно, было антисемитское нападение».

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он предупреждал премьера Альбанезе о том, что поддержка Австралией палестинской государственности будет подпитывать антисемитизм.

Грузия решительно осуждает антисемитское террористическое нападение в Сиднее, целью которого стали представители еврейской общины, – об этом грузинский премьер Ираклий Кобахидзе написал в соцсети X.

«Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим и раненым, а также солидарность народу и правительству Австралии. Акты антисемитизма подрывают наши общие ценности, и мы должны решительно противостоять им, где бы они ни происходили», – отметил он.