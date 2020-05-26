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Дональд Трамп поздравил Георгия Гахария с Днём независимости Грузии
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария с Днём независимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
«США и Грузию на протяжении десятилетий связывает стойкое партнёрство, которое основано на общих ценностях и интересах. США ценят усилия Грузии по укреплению её обороноспособности, включая важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, где грузинские военные служат вместе с силами США и НАТО. Мы выражаем поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. Мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО. Наше партнёрство продолжается. Мы сотрудничаем в борьбе с беспрецедентной пандемией коронавируса.
Мы поддерживаем демократическое и экономическое развитие Грузии, что является важным фактором, учитывая выбор грузинского народа по евроатлантической интеграции. Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, чтобы помочь Грузии в консолидации демократических институтов и укреплении политического плюрализма, верховенства закона, что является опорой независимости судебной системы, а также диверсификации экономики. От всего сердца поздравляю грузин, желаю вам благосостояния, плодотворного и безопасного будущего», - сказано в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба грузинского правительства.
Ранее Грузию с Днём независимости поздравил Госсекретарь США Майк Помпео.
Другие новости дня
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в московской больнице. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский.
Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем — независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.
На этой должности Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки превысило число заболевших
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число заболевших, — свидетельствует официальная статистика. За сутки федеральные ведомства отчитались о 8 915 инфицированных коронавирусом и 12 331 выписанных пациентов — это новый рекорд. Разница составила 3590 человек.
За прошедшие сутки установлен рекорд не только по выздоровевшим, но и по умершим пациентам — за сутки власти признали 174 смерти от коронавируса. За всё время — 3 807 смерти.
Всего с начала эпидемии в России выявлены 362 342 заболевших. 131 342 человека выздоровели. Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией болеют 227 406 человек. При этом официальная статистика регулярно критикуется исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично фальсифицироваться.
В Армении 289 новых случаев коронавируса, в Азербайджане – 149
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 289, в общем составив 7402. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 3220.
За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 91. С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что в настоящее время состояние 250 пациентов оценивается как тяжелое, а 48 пациентов как крайне тяжелое, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались еще 134 человека, скончались двое, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 4 271 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 741, скончался 51 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 479 человек, из которых состояние 44 оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести,состояние остальных стабильное.
В Грузии за сутки вновь выявили лишь один случай коронавируса, 11 выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 732. За сутки в стране вновь выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, от коронавируса вылечились 537 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 11.
В стране лечатся 183 пациента с коронавирусом, 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарства для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Решение, по его словам, было принято из соображений безопасности после недавней публикации исследования в медицинском журнале "Ланцет". Оно показало, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19.
Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.
Между тем в России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. На тот момент Россия получила более 68 тысяч упаковок этого препарата из Китая на безвозмездной основе. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.
Недавно президент США Дональд Трамп признался, что в течение двух недель принимал гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.
Между тем, ВОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии коронавирусной инфекции и призывает страны, где наметилось улучшение ситуации, не расслабляться. В организации подчеркивают необходимость сохранять социальную дистанцию и наращивать тестирование для выявления новых случаев заражения коронавирусом.
- На 25 мая общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире превышает пять с половиной миллионов, умерли 346750 человек, выздоровели два миллиона 350 тысяч.
В Цхинвали заявили о «нарушении границы» грузинскими полицейскими и наблюдателями ЕС
Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия обвиняет грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы».
«21 мая, в вечернее время суток нарядом ПС КГБ РЮО зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях н.п. Ксуис Цхинвальского района Республики сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЕС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи с. Хелчуа Цхинвальского района, углубились порядка десяти метров вглубь территории Республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда ПС КГБ РЮО они покинули территорию Республики», - сказано в сообщении комитета, опубликованном агентством «Рес».
В Цхинвали также заявляют, что «грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграницы новых наблюдательных постов». В этом контексте указывается населённый пункт Дзеглеви (Ахалгорский район).
«Незаконное присутствие грузинских полицейских и представителей МНЕС на территории РЮО, а также попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии государственной границы повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта», - говорится в сообщении.
Ранее в Цхинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».
В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
Чеченские СМИ: родственники боевиков прокляли «Новую газету» и потребовали извинений
Родственники участников незаконных вооруженных формирований, проживающие в Чечне, написали коллективное письмо в адрес главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, в котором прокляли издание и потребовали извинений и официального опровержения. Об этом заявляют местные провластные СМИ.
Как сообщается, поводом недовольства стала статья исследовательницы и правозащитницы Екатерины Сокирянской под названием "Наш папа в плену", где рассказываются истории вдов и родственников убитых боевиков или участников террористических организаций, об отношении власти и правоохранительных органов к таким семьям.
"Вы и вся ваша редакция зашли слишком далеко! Вы абсолютно бесцеремонно вторглись туда, куда вас не звали!", – начинается опубликованное обращение.
Авторы письма утверждают, что родственники участников НВФ живут обычной жизнью и работают в государственных учреждениях и силовых структурах.
"Будьте вы все прокляты, если не прекратите эту войну, которую ведете против нашего народа! Ваши попытки противопоставить нас чеченской власти обречены на провал, потому что, во-первых, мы ею довольны, а во-вторых, власти все наши люди – родственники, коллеги, друзья!", – говорится в обращении.
Авторы задаются вопросами, знает ли Муратов, что "по инициативе Главы Чеченской Республики уже который год из Сирии возвращаются вдовы и дети боевиков террористической организации ИГ?", или "что Рамзан Кадыров простил даже тех людей, которые собирались совершить на него покушение?".
"Нас, родственников этих людей, многие тысячи! И послушайте - каждый из нас всей душой ненавидит ваше издание, и терпеть не может ни Вас, как главного редактора, ни ваших журналистов, которым плевать на жизни и чувства людей, лишь бы сдать статью в печать. (…) У нас есть только одна проблема - ваши журналисты, которые не дают нам спокойно жить!", – пишут авторы письма.
В конце обращения они требуют удалить статью, выпустить официальное опровержение и извиниться, "если хватит благоразумия, перед всеми людьми, о которых говорил сотрудник вашей газеты".
В апреле глава республики Рамзан Кадыров, недовольный статьей в "Новой газете", назвал её "врагом народа". В статье рассказывалось, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Как написала журналистка Елена Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в связи с чем люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".
Кадыров назвал содержание чушью и пригрозил Милашиной. Она обратилась в Следственный комитет с заявлением об угрозах.
Абхазские власти открыли де-факто границу по реке Ингури для лечившихся в грузинских клиниках граждан
Де-факто граница по реке Ингури с сегодняшнего дня временно открыта. Абхазские власти позволят вернуться домой гражданам, проходившим лечение в грузинских клиниках. Об этом сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик.
«Гражданам, пересекающим госграницу, обязательно при себе иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. При отсутствии такой справки будет забран биоматериал на исследование», - говорится в сообщении, распространенном в эфире «Гал ТВ».
Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию Абхазии, должны пройти 14-дневный карантин на самоизоляции.
- Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили ранее заявила, что на территорию, контролируемую властями Грузии, перешли более 150 жителей самопровозглашенных республик - Абхазии и Южной Осетии.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения COVID-19. При этом все случаи коронавируса в Абхазии были выявлены у граждан, которые вернулись из России.
В День независимости Грузии Помпео выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности страны
Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского правительства поздравил Грузию с Днём независимости.
«У США и Грузии прочное стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и глубокой любви к свободе, независимости и единству. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа в пользу евроатлантической интеграции. Соединенные Штаты ценят инвестиции Грузии в укрепление её оборонного потенциала и важный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане. Грузинские солдаты отважно служили, и мы чтим грузин, которые так много пожертвовали ради достижения мира и безопасности во всем мире.
Мы рассчитываем на дальнейшее углубление наших двусторонних отношений, поскольку Грузия проводит реформы, которые укрепляют её демократические процессы и верховенство закона, подкрепленные независимой судебной системой. Мы твердо поддерживаем экономическое развитие Грузии и усилия по выходу из пандемии COVID-19. В такие кризисные времена мы должны помнить об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинским народами», – сказано в поздравлени Помпео.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Суд в аннексированном Крыму начал слушать дело Ленура Ислямова
Верховный суд в аннексированном Россией Крыму приступил к слушаниям дела в отношении генерального директора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, сообщает сайт "Граты".
На сегодняшнем заседании, где впервые проводились слушания по существу дела, прокурор зачитал обвинительное заключение о создании незаконного вооруженного формирования, диверсии и шести эпизодах о публичных призывах к сепаратизму. Об этом киевскому изданию "Граты" рассказал адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы Ислямова в суде. Обвиняемый находится в Киеве и лично участвовать в судебных заседаниях не намерен.
По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.
Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы для "отторжения Республики Крым из состава РФ". Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным, – считает обвинение.
Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области. Следствие квалифицировало это как диверсию – электроэнергия перестала поступать на полуостров.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев коронавируса
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 50 человек, все тесты показали отрицательный результат.
14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 5 человек - по линии Минобороны и 9 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден. Один курсант выписан из Гудаутской ЦРБ.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Тбилиси задержали представителя Лейбористской партии
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили задержан сегодня, 25 мая за неповиновение полиции, когда пытался помешать строительным работам в районе Варкетили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже несколько месяцев жители района, вместе с представителями НПО и оппозицией, протестуют против строительства многоэтажки, которое, по их словам, является незаконным и уничтожит единственную рекреационную зону в микрорайоне – сквер «Анас баги».
Как сообщает телекомпания Formula, Чхартишвили преградил путь грузовым автомобилям и пытался помешать заливке бетона, после чего последовала потасовка с рабочими. Оппозиционера задержали после того, как он не подчинился требованию полиции покинуть территорию.
Чхартишвили задержали по «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов», что наказывается штрафом в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 313 до 1,25 тысяч долларов США) или арестом до 15 суток.
Латвия готова к возобновлению авиасообщения с Грузией
Национальный авиаперевозчик Латвии Air Baltic готов возобновить авиасообщение с Грузией с первой декады июля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Грузинский министр провела онлайн-встречу с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом, на которой стороны детально обсудили вопрос возобновления авиасообщения и пришли к выводу о положительных перспективах его решения.
«Как со стороны Грузии, так и со стороны Латвии имеется готовность к восстановлению прямых рейсов. Сейчас главное, чтобы правительства двух стран очень быстро обменялись теми протоколами, согласно которым будут соблюдены меры безопасности в ходе перемещения людей», - заявила Турнава в ходе диалога с Линкайтсом. По информации Турнава, в восстановлении прямых авиарейсов Латвии с Грузией заинтересована и венгерская авиакомпания Wizzair, которая уже внесла заявку на восстановление полетов.
Грузия с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Спустя почти два месяца страна успешно справилась с эпидемией коронавируса и решила с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля - открыть свои границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени в стране возобновится сухопутное, железнодорожное и авиасообщение.
Одной из первых стран, выразивших готовность восстановить авиасообщение и обмен туристами с Грузией, стал Израиль. Такое же намерение высказали страны Балтии, ведутся переговоры с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами. К этому времени уже более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.
Правительство позиционирует Грузию как страну, где туристы могут отдыхать безопасно – их разместят в «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. В нескольких регионах Грузии за время эпидемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – это Кахетия, Гурия и Верхняя Аджария.
Захарова: заявление Зурабишвили оставляем на её совести
Контртеррористическое сотрудничество Москвы и Тбилиси не предполагало подключение НАТО, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«В 2005-2006 гг. создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не многостороннем контртеррористическом взаимодействии.
В подтверждение сошлюсь на два документа. Так, в совместном заявлении министров иностранных дел С.В.Лаврова и С.Зурабишвили от 30 мая 2005 г. говорится, что «Согласованная часть личного состава и материально-технических средств и инфраструктуры РВБ в Батуми будет использована в интересах создаваемого грузино-российского антитеррористического центра (ГРАТЦ), что будет оформлено отдельным документом». Кроме того, в подписанном 31 марта 2006 г. двустороннем соглашении «О сроках, о порядке временного функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии» в статье 20 зафиксирована следующая договоренность: «Стороны в ближайшее время завершат разработку и подготовят к подписанию соглашение о создании и функционировании Грузино-Российского антитеррористического центра, в соответствии с которым согласованная часть личного состава, материально-технических средств и инфраструктуры российской военной базы в Батуми будет использована в интересах указанного центра».
В этой связи заявление Президента Грузии С.Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности ГРАТЦ оставляем на ее совести», - отметила Захарова.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.
«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.
Мишустин предложил россиянам «воздержаться» от отпуска за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин настоятельно рекомендовал россиянам "воздержаться" от туристических поездок за границу и проведения там отпуска. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была завезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", – сказал российский премьер. Он также предупредил, что "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену".
"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного ввоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину", – сказал Мишустин. Он настоятельно посоветовал жителям России "провести отпуск в своей стране".
Россия с 30 марта полностью закрыла границы на въезд и выезд. Когда будут сняты эти ограничения, власти пока не говорят. В то же время страны ЕС и другие страны, где пандемия коронавируса началась раньше, уже постепенно снимают ограничения на въезд. В большинстве стран ЕС, по прогнозам, границы для въезда жителей Евросоюза могут быть открыты уже в июне-июле. Также о готовности принимать туристов из России уже объявила Турция.
В России эпидемия на спад пока не идет. По данным на 25 мая, за последние сутки в России подтверждено 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, а общее число выявленных случаев заражения в стране превысило 353 тысячи человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает третье место в мире, пропустив вперед Бразилию (363,2 тысячи случаев) и США (1,64 миллиона случаев).
В конце апреля официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась на застрявших за границей из-за пандемии россиян. Чиновница назвала туризм "серьезнейшим, ответственнейшим и очень рисковым предприятием" и осудила путешественников, которые ездят в другие страны без денежных накоплений и в случае отмены рейсов просят российские власти вывезти их домой.
Несмотря на закрытые границы, несколько частных самолетов, которые российские медиа связывают с высокопоставленными кремлевскими чиновниками и топ-менеджерами российских компаний, недавно летало за границу. Частный самолет LX-MOW, который связывают с вице-премьером Игорем Шуваловым, летал в Австрию (австрийские власти утверждают, что на нем не было пассажиров). Самолет, которым пользуется глава "Роснефти" Игорь Сечин, также летал в Австрию, а джет, который связывают с Аркадием Ротенбергом, в начале мая летал в Латвию.
В Минздраве Грузии планируют обсудить с Арсеном Торосяном его заявления
С министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном, усомнившемся в грузинской статистике по COVID-19, планируют связаться представители министерства здравоохранения Грузии. Об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании «Рустави-2».
«Со времени начала эпидемии мы неоднократно общались по телефону, проводили определённые консультации, сравнивали ситуацию в наших странах. Если у него были вопросы, он мог использовать этот канал для коммуникации. Мы бы ответили на все вопросы», - заявила Тикарадзе, отметив, что Грузия достигла значительного успеха в борьбе с коронавирусом.
Арсен Торосян на прошлой неделе заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской. Министр озвучил несколько вопросов относительно проводимых в Грузии тестов и смертности от коронавируса в стране.
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении.
В пресс-службе Торосяна сожалеют, что слова министра вызвали недопонимание и политические спекуляции.
Наемники из «группы Вагнера» покинули зону боевых действий в Ливии
Около 1600 российских наемников из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. По его словам, наемники, сражающиеся в рядах вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от Триполи. О новом месте дислокации российских наемников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.
Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара: "В первоначальных отчетах говорится, что они являются "группой Вагнера".
В 2011 году в Ливии был свергнут Муаммар Каддафи. Его второй сын Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления переходному национальному совету Ливии, но был вскоре схвачен при попытке сбежать в Нигер и помещен под стражу в городе под контролем одной из группировок на северо-западе страны. В июле 2015 года его приговорили к смертной казни, которая так и не была приведена в исполнение.
- После падения режима Каддафи в стране так и не удалось сформировать единый орган управления. С 2011 по 2014 год периодически происходили столкновения как между новой властью и сторонниками свергнутого лидера, так и между различными группировками. В мае 2014 года конфликт перерос в новую гражданскую войну. Власть сосредоточилась в руках нескольких политических и военных группировок. Сейчас запад и столицу контролирует Правительство национального единства. Оно было образовано в 2015 году во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
- Восток и часть юга находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Ему в свою очередь помогают ОАЭ и Египет. Кроме того, некоторые районы контролируют исламистские группировки, народные ополчения или милиции, сражающиеся с местными ячейками запрещенного в России ИГ, и национальные меньшинства из числа берберских племен.
- В начале 2020 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Хафтар это предложение отверг. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тысяч российских наемников.
Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с Днём независимости Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днём независимости страны. Об этом сообщает агентство Trend.
«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.
Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах – характерные особенности наших связей. Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.
Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного благосостояния», - говорится в поздравительном письме.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Президент Черногории заявил о победе над коронавирусом
Черногория победила коронавирус, - заявил президент страны Мило Джуканович.
«Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет зараженных! Завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей», - написал глава государства в Twitter.
Последний случай коронавируса в Черногории выявили 6 мая. Накануне выздоровел последний пациент. На 324 подтверждённых случая в стране 9 смертей.
Трейдеры спрогнозировали отрицательные цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе быстро падают из-за слабого спроса на фоне сохраняющихся карантинных ограничений из-за коронавируса, а также роста поставок энергии из возобновляемых источников, пишет Reuters.
Европейский рынок переполнен, ёмкости для хранения газа начинают подходить к концу. Часть опрошенных Reuters трейдеров считает, что стоимость европейских газовых контрактов к 30–31 мая упадёт до нуля или даже уйдёт в отрицательные значения.
На европейском эталонном газовом рынке, голландском хабе TTF, цена контракта с поставкой следующим днем 22 мая упала на 20 процентов, до нового исторического минимума €2,50 за мегаватт-час – меньше $26,4 за тысячу кубометров, подсчитал РБК. "Если предложение будет оставаться таким же высоким до момента переполнения емкостей для хранения, мы можем увидеть отрицательные цены, потому что признаков улучшения ситуации со спросом пока нет", – сказал Reuters один из трейдеров.
Поставщики газа не собираются сокращать добычу – затраты на ее восстановление могут оказаться слишком высокими, пишет The Bell. В результате, согласно прогнозам аналитиков Refinitiv, доступные газохранилища могут быть заполнены до конца июля.
"Газпром" продает газ на экспорт по ценам выше спотовых европейских. В 2019 году эта премия составляла $35–47 за тысячу кубометров. Компания пока рассчитывает на среднегодовую цену $133 за тысячу кубометров. Реальная средняя экспортная цена в марте составила $125. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100.
Чтобы снизить ущерб от падения цен, "Газпром" начал сокращать поставки в Европу. В январе – апреле 2020 года они уже снизились на 21,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Но если поставки сжиженного природного газа из Катара на этом фоне продолжат расти, сокращение не остановит снижения цен – сложится такая же ситуация, как на рынке нефти до апрельской новой сделки ОПЕК+, сказал РБК профессор парижского института Sciences Po Тьерри Бро.
- Цены на газ в Европе уже уходили в минус. В 2006 году цена газа в Британии становилась отрицательной после открытия газопровода Langeled из Норвегии на фоне почти полного заполнения мировых хранилищ. Сейчас наивысший риск отрицательных цен – тоже в Британии, в том числе из-за закрытия в 2017 году единственного долгосрочного газохранилища Rough.
В Гудаури сгорело популярное кафе «Витамин». ВИДЕО
На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сгорело популярное кафе «Витамин». Информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре к ним не поступало, пожарные сами увидели дым и выехали на место происшествия.
Кафе было закрыто в течение нескольких недель из-за коронавируса. Владельцы указывают на возможный поджог.
Отозванный из Киева посол Грузии начал консультации в МИД
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный в Тбилиси из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сегодня проводит консультации в МИД Грузии. Шарашенидзе пока не знает, когда вернётся в Киев.
«Мы обсудим все аспекты сотрудничества двух стран. Сегодня консультации начнутся, о дате их окончания сообщить пока не могу. Мы должны детально обсудить все вопросы. Я не согласен с оценкой о плохой работе посольства. У нас была коммуникация с высшим руководством Украины, мы выразили протест [из-за назначения Саакашвили]. Формой протеста стал отзыв посла для консультаций», - отметил Шарашенидзе.
Дипломат вернулся в Тбилиси 11 мая и прошёл обязательный в условиях пандемии коронавируса двухнедельный карантин.
7 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
В Северной Осетии в психиатрической больнице у пациентов и врачей нашли коронавирус
В психиатрической больнице Северной Осетии коронавирус подтвердился сразу у 13 человек. Восемь заболевших – пациенты медицинского учреждения, а пять – врачи. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Для инфицированных выделили отдельный корпус.
"Источником заражения мог стать пациент, который в период обострения был доставлен в медучреждение через скорую. В ходе первичного осмотра у него не было симптомов коронавируса. Они проявлялись позже", – пояснили "Кавказ.Реалии" в ведомстве.
В Минздраве добавили, что в медучреждении есть одиннадцать пациентов с неподтвержденным коронавирусом, но с его клиническими проявлениями. Они также находятся в отдельном корпусе.
Еще девятерых из-за тяжелого протекания болезни пришлось лечить в условиях клинической больницы скорой помощи. За ними организован специальный уход.
По данным на 23 мая, в республике зафиксировано 2645 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
В Европе – новая волна смягчения карантинных мер
Ряд европейских стран с понедельника, 25 мая, вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Мадриде и Барселоне сняты ограничения на встречи с друзьями и родственниками, открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин был уже ослаблен ранее, режим становится ещё более свободным. Разрешено посещение пляжей – при условии соблюдения дистанции в два метра между отдыхающими.
В Италии возобновляют работу спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работу развлекательные центры, гостиницы, прокат автомобилей.
В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы, возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице – их теперь нужно надевать только в общественных местах и в транспорте.
Также рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии.
В крупнейших городах Украины вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее.
- В большинстве стран Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта – начале апреля.
- К 15 июня, как ожидается, откроются внутренние границы между большинством стран Шенгенской зоны. Внешние границы Шенгена до этого дня закрыты, будет ли продлён запрет – пока не известно.
- Всего в Европе (включая Россию), по данным сайта worldometers, на 25 мая выявлено более 1 миллиона 900 тысяч инфицированных коронавирусом, из них 883 тысячи выздоровели и около 170 тысяч умерли. Число "активных случаев" – тех, кто продолжает лечение, – в большинстве европейских стран постепенно снижается.
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