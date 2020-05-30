В СГБ Грузии сообщили о появлении «незаконных пометок и инсталляций» в лесу у села Чорчана

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об установке «незаконных инсталляций» у села Чорчана Хашурского района, близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. «В лесу у села Чорчана российские оккупационные силы установили незаконные инсталляции и сделали незаконные пометки на определенном участке», - приводит Общественный вещатель комментарий СГБ.

В ведомстве отметили, что рассматривают эти действия в контексте незаконной бордеризацации, начатой у Чорчана в 2019 году. При этом в СГБ подчеркнули, что «на каждым факт провокационных действий осуществляется реагирование с задействованием всех существующих рычагов».

Сегодня, 30 мая, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» также сообщил о том, что в лесу у Чорчана на деревьях появились пометки. Активисты антиоккупационного движения «Сила в единстве» считают, что маркировку сделали югоосетинские силовики, обозначив тем самым линию, по которой пройдет де-факто граница.

На прошлой неделе МИД Грузии сообщил, что работы проводятся сразу по трем направлениям. Это села Карельского муниципалитета - Церониси и Кнолеви, Тахтисдзири и Двани, Кода и Чвриниси, Атоци; села Цаленджихского муниципалитета - Пахулани и Мужава (близ самопровозглашенной республики Абхазия); села Зугдидского муниципалитета - Хурча и Ганмухури.

Тогда же Тбилиси призвал международное сообщество «дать надлежащую оценку деструктивным шагам России и принять эффективные меры, чтобы остановить участившиеся нападки со стороны России на Грузию».

В итоге, продолжающийся процесс бордеризации осудили пресс-спикер Государственного департамента США Морган Ортагус и министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек.

Данная тема также была поднята на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Обеспокоенность действиями России выразили делегации США, Великобритании и Литвы. Все они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.