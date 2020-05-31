Число пациентов с COVID-19 выросло в больницах Кабардино-Балкарии до 827

В больницы Кабардино-Балкарии за сутки госпитализированы 35 зараженных коронавирусом, а число пациентов реанимационных отделений выросло на 12, сообщили в оперштабе республики.

Как сообщает «Кавказский узел», 30 мая в Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с коронавирусом выросло, по данным оперштаба, до 19, а за минувшие сутки скончался еще один пациент. Общее число случаев заражения в республике выросло за сутки на 77 и достигло 2 827.

В трех стационарах в Кабардино-Балкарии госпитализированы 827 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации находятся 49 человек. На амбулаторном лечении находятся 568 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель оперативного штаба по республике.

Под медицинским наблюдением, по его словам, находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными, а в обсерваторах размещены 16 человек. Протестированы на коронавирус в республике 44 175 человек.

Пациентка, умершая за последние сутки, - женщина 1949 года рождения из поселка Залукокоаже, говорится в публикации на странице оперштаба в Instagram.