В Дагестане произошли стычки граждан Азербайджана с полицией. Есть раненые

Стихийный митинг со стрельбой произошел 15 июня возле села Куллар Дербентского района Дагестана. Там расположен временный пункт размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину по причине закрытых из-за пандемии границ.

Мигранты, ожидающие открытия очередного "коридора" между Россией и Азербайджаном, выразили недовольство тем, как составляются списки отбывающих на родину. 16 июня очередная группа людей должна была отправиться домой, в Азербайджан.

"Там есть люди, которые находятся в лагере с 16 апреля. Они в списки не попали. Домой едут те, кто прибыл на границу пять дней назад", - пояснил "Кавказ.Реалии" причину недовольства мигрантов Гани Панаев, представитель азербайджанской диаспоры в Дагестане. Он несколько месяцев курировал этот вопрос.

Панаев отметил, что списки отбывающих составляет МЧС Дагестана, администрация Дербентского района и кабинет министров Азербайджана.

В лагере начались беспорядки. Прибывшие полицейские открыли стрельбу в воздух.

По информации Панаева, есть раненые с обеих сторон. Азербайджан закрыл свою границу 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Дербентском районе скопились сотни граждан Азербайджана. Сейчас там находится порядка 600-650 человек.

Ранее "Кавказ.Реалии" писал о возвращении домой первой группы граждан соседнего государства, 19 мая они перешли границу. Еще 122 человека были перевезены 3 июня.