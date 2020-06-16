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В Дагестане произошли стычки граждан Азербайджана с полицией. Есть раненые
Стихийный митинг со стрельбой произошел 15 июня возле села Куллар Дербентского района Дагестана. Там расположен временный пункт размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину по причине закрытых из-за пандемии границ.
Мигранты, ожидающие открытия очередного "коридора" между Россией и Азербайджаном, выразили недовольство тем, как составляются списки отбывающих на родину. 16 июня очередная группа людей должна была отправиться домой, в Азербайджан.
"Там есть люди, которые находятся в лагере с 16 апреля. Они в списки не попали. Домой едут те, кто прибыл на границу пять дней назад", - пояснил "Кавказ.Реалии" причину недовольства мигрантов Гани Панаев, представитель азербайджанской диаспоры в Дагестане. Он несколько месяцев курировал этот вопрос.
Панаев отметил, что списки отбывающих составляет МЧС Дагестана, администрация Дербентского района и кабинет министров Азербайджана.
В лагере начались беспорядки. Прибывшие полицейские открыли стрельбу в воздух.
По информации Панаева, есть раненые с обеих сторон. Азербайджан закрыл свою границу 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Дербентском районе скопились сотни граждан Азербайджана. Сейчас там находится порядка 600-650 человек.
Ранее "Кавказ.Реалии" писал о возвращении домой первой группы граждан соседнего государства, 19 мая они перешли границу. Еще 122 человека были перевезены 3 июня.
Другие новости дня
Габуния заявил, что чувствовал угрозу после реакции Путина и Кадырова на его монолог
Журналист Георгий Габуния заявил, что чувствовал угрозу после реакции Владимира Путина и Рамзана Кадырова на его оскорбительный монолог в адрес российского президента.
«Когда я только выступил с монологом, я не ожидал такого продолжения – что отреагирует Путин, потом это обсудят в Госдуме, выступит Кадыров. Но когда они всё это сказали – я знал, что это не было случайностью. У нас есть конкретные примеры, когда людей убивают из-за того, что они не нравятся Путину. Я знал, что должен быть осторожен. Моя охрана была усилена. Охрана заметила, что за мной следили. Пока я не знаю, как продолжится это дело. Из официальных структур со мной пока не связывались», – отметил Габуния.
Журналист считает, что последние события подтверждают бесперспективность диалога с Москвой.
«Может быть, я совершил ошибку, сделал что-либо ужасное. Но соседнее государство отправляет убийцу с целью моей ликвидации. Как после такого можно вообще говорить с Россией? Государство действует средневековыми методами», – заявил Габуния в эфире «Мтавари Архи».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
В Грузии за сутки не выявили новых случаев коронавируса, 20 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии не изменилось и составляет 879. За сутки в стране не выявили новых случаев заражения.
За последние дни число подтверждённых случаев коронавируса в стране росло. Это совпало со снятием в стране ограничений, введённых из-за пандемии. К примеру, 13 июня сообщалось о 14 новых случаях, 14 июня было выявлено 13 случаев, 15 июня – 15.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 20 и сейчас составляет 724. Более 80% пациентов с коронавирусом уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
В США резко критикуют Россию за приговор Полу Уилану
США выразили возмущение приговором, который был вынесен российским судом американскому гражданину Полу Уилану 15 июня. "Соединенные Штаты возмущены решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана в результате тайного процесса. Улики держались в тайне, свидетелям защиты не были предоставлены надлежащие возможности", – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что обращение российских властей с Полом Уиланом возмутительно. Россия не предоставила господину Уилану возможности быть выслушанным в ходе непредвзятого расследования. Во время содержания его под стражей, его жизнь подвергалась опасности, а состояние здоровья игнорировалось в течение длительного времени. Российская сторона, по словам Помпео, бесчестно держала его в изоляции от родных и близких.
Госдепартамент потребовал немедленного освобождения Пола Уилана.
Этот приговор - насмешка над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка в мире
"Этот приговор представляет собой надругательство над правами Пола, насмешку над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка по всему миру, – заявил глава Комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел. – Жизнь Пола – не разменная монета, а то, как с ним обращаются, возмутительно даже для такого диктатора, как Путин".
Энгел призвал президента Дональда Трампа активизировать усилия по возвращению Уилана на родину.
Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса
Лидер республиканцев в Комитете по международным отношениям Майкл Маккол также осудил вынесенный Уилану приговор: "Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса, в рамках которого Пола лишили возможности выбрать адвоката, надлежащей медицинской помощи, контакта с семьей и свободы". Маккол назвал нелепым приговор, вынесенный в Москве, а российскую судебную систему - придатком Кремля. Сопредседатель комитета по международным дела призвал Путина немедленно освободить Пола Уилана и позволить ему вернуться к семье в США.
Пожар на тбилисском рынке локализован - уничтожено около 1000 кв.м. площади
Пожар на рынке в тбилисском районе Варкетили локализован. Об этом сообщил журналистам начальник тбилисского управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе.
Пожар в крытом рынке на пересечении улиц Калаубани и Джавахетской начался около часа назад, сообщает агентство «Новости-Грузия». Огонь быстро распространился, охватив десятки магазинов. «По итогам первичного осмотра, примерно тысяча квадратов территории рынка сгорела», - сказал Кереселидзе.
На месте работают до 25 бригад пожарных-спасателей, к ним направляется подкрепление. СМИ сообщают, что подача электроэнергии близлежащим многоквартирным домам прекращена. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация жителей. «Пожарным-спасателям пришлось работать в очень сложных условиях. На данном этапе угрозы распространения огня не существует. Существовала угроза, что огонь перекинется на автозаправочную станцию. Также рядом находятся жилые дома и большая территория рынка», - заявил Кереселидзе.
По его словам, на данном этапе информации о пострадавших не поступала. Одновременно Общественный вещатель сообщает, что при пожаре один гражданин повредил ногу, и его госпитализировали. Кроме того, из-за задымления медицинская помощь потребовалась патрульному полицейскому. От госпитализации сотрудник МВД отказался.
Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают работу на месте до полной ликвидации пожара. Заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили сообщил, что ситуация находится под контролем. «Огонь распространился на 1-1,5 тысячи квадратных метрах. В результате работы спасателей и пожарных огонь был локализован и опасности того, что пожар может распространиться на автозаправочную станцию или дома, больше нет. Спасибо за это пожарным-спасателям. Все под контролем. Все мобилизованы - и спасатели, и пожарные», - заявил Элошвили.
В СГБ подтвердили, что задержанный в Тбилиси гражданин РФ готовил заказное убийство
Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). СГБ распространила официальное заявление, которое стало ответом на сообщения СМИ о том, что задержанный 12 июня в Сабурталинском районе столицы чеченец планировал убийство известного грузинского тележурналиста Георгия Габуния по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
По данным оппозиционных телекомпаний «Формула» и «Мтавари», задержан 38-летний гражданин России Васамбег Бадриевич Боков, который находился в Грузии уже несколько месяцев. Со ссылкой на источники в спецслужбах СМИ сообщили, что задержание гражданина РФ по обвинению в использовании фальшивых документов на самом деле преследовало цель предотвратить убийство. В своем заявлении СГБ прямо подтверждает эту версию.
Имя задержанного в официальном заявлении указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией. При этом СГБ призывает всех – и частных граждан, и СМИ, и даже представителей следствия, «воздержаться от распространения любого вида подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать расследованию», что «в итоге повредит главному общественному интересу – установлению объективной истины по делу».
«Служба государственной безопасности Грузии заявляет, что гражданин В.Б. задержан в рамках расследования дела по подготовке заказного убийства и призывает всех воздержаться от распространения неуточненной информации. В связи с информацией, распространенной СМИ, хотим заявить, что Контртеррористический центр Службы госбезопасности задержал гражданина России по обвинению в приобретении-хранении и использовании фальшивых документов, в соответствии с первой частью 362-й статьи УК Грузии.
Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации.
В процессе расследования указанного уголовного дела, с целью поиска доказательств и их подтверждения процессуальным путем Уголовного кодекса, на основании постановления судьи было проведено немало открытых и скрытых следственных действий. Вместе с тем, в беспрерывном режиме проводился оперативный контроль за обвиняемым В.Б. и связанных с ним людьми, в результате чего было выявлено преступление, совершенное В.Б., в частности, приобретение-хранение и использование фальшивых документов.
На основании имеющихся у следствия точных и согласованных доказательств следственный орган принял решение о задержании В.Б., в результате чего, с одной стороны, уличенное в преступлении лицо было предано уголовной ответственности и в то же время было предотвращено более тяжкое преступление. Следует отметить, что на этом этапе по делу проводятся интенсивные следственные действия, назначены несколько экспертиз, в рамках международного сотрудничества по каналам Интерпола затребована дополнительная информация, проводится опрос свидетелей», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
К месту пожара в Тбилиси стягивают дополнительные силы, близлежащие дома эвакуируют
На тушение рынка в тбилисском районе Варкетили стягивают дополнительные бригады пожарных из соседнего Рустави и пригородного поселка Цхнети. Об этом сообщил журналистам начальник тбилисского управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе.
Пожар начался около часа назад. Огонь быстро распространился на большую территорию – горят десятки магазинов, где продается одежда и другие товары. По данным Общественного вещателя, с места происшествия госпитализирован сотрудник патрульной полиции. Как утверждается, его перевели в стационар с симптомами отравления продуктами горения.
СМИ сообщают, что подача электроэнергии близлежащим многоквартирным домам прекращена, планируется эвакуация жителей. «На пересечении улиц Калаубани и Джавахетской горит рынок. Площадь очень большая. Пожарные-спасатели делают все для того, чтобы как можно скорее локализовать огонь», - сказал Кереселидзе.
Примерно в двух десятках метров от открытого огня находится автозаправочная станция. В чрезвычайном ведомстве заявляют, что пожарные расположены по периметру АЗС и пытаются локализовать огонь. «Площадь пожара очень большая, но каких-то очень серьезных затруднений на данном этапе действительно нет», - добавил Кереселидзе.
У рынка собрались владельцы магазинов. Некоторым из них позволили вынести товары. Других пожарные сопровождали, чтобы они вынесли из магазинов легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы. На данном этапе неизвестно, что стало причиной пожара. Место происшествия оцеплено полицией.
На вещевом рынке в Тбилиси тушат сильный пожар
В Варкетильском районе Тбилиси возник сильный пожар в торговых рядах на вещевом рынке. По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, горят несколько магазинов. К этому времени на месте находятся более 20 пожарных бригад.
Общественный вещатель распространяет видеокадры с места событий, которые сняты очевидцами.
Огонь охватил большую площадь – магазины, где продается одежда и другие товары. Близлежащая территория оцеплена полицией. Примерно в 15 метрах от места происшествия находится автозаправочная станция.
Информации о погибших или пострадавших на данном этапе не поступало. Около рынка мобилизовано несколько бригад скорой помощи и патрульная полиция.
В Тбилиси задержан гражданин РФ, планировавший убийство журналиста Георгия Габуния
В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
Согласно распространенной информации, Васамбек Боков был задержан несколько дней назад во время спецоперации, проведенной в Тбилиси сотрудниками контртеррористического департамента. По словам Гварамия, информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы.
В самой Службе госбезопасности Грузии комментариев пока не делают.
Напомним, в начале июня 2019 года ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он получал угрозы. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габуния «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем». Кадыров написал тогда, что « в мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».
В Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса
Администрация Пекина заявила о существовании в городе высокого риска распространения нового коронавируса – после вспышки на местном рынке.
«Пекин уже находится в состоянии чрезвычайного положения. Мы усилим меры профилактики и контроля, введем жесткую систему штрафов. Мы перекроем каналы передачи вируса, чтобы сдержать его распространение», – заявил сегодня, 15 июня, на брифинге официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.
Вспышка новой коронавирусной инфекции в китайской столице была выявлена на прошлой неделе на крупнейшем в городе оптовом продовольственном рынке «Синьфади». Он расположен на юго-востоке Пекина. Большинство заразившихся, по данным властей, – это работники торговых точек, их родственники и близкие.
Согласно официальной статистике, сейчас в медицинских учреждениях Пекина находятся около 80 инфицированных коронавирусом. Всего за время эпидемии, начавшейся в конце прошлого года, в городе было зарегистрировано более 670 заразившихся, умерли девять человек.
Власти Китая с населением в более чем один миллиард 400 миллионов человек всегда отрицали обвинения в значительном занижении статистики по COVID-19 и сокрытии правды о вирусе.
Георгий Гахария поблагодарил аккредитованных в Грузии дипломатов за поддержку в период пандемии
Премьер-министр Георгий Гахария поблагодарил аккредитованных в Грузии дипломатов за поддержку и оказание помощи Грузии в период пандемии. Премьер встретился с дипломатами на озере Лопота — курорте в регионе Кахети.
«Большая честь проводить эту встречу здесь, поскольку сегодня в Грузии открылся внутренний туризм, и это означает, что региону Кахети повезло. Его в качестве туристов посетили лучшие друзья нашей страны – наши послы. Мы обращаем большое внимание на все, что связано с восстановлением туризма, это имеет большое значение для страны и особенно для этого региона», - сказал Гахария.
«Я не хочу никого выделять, но все хорошо знают о той поддержке, которую вы оказали нашей стране», - сказал Гахария. Премьер выразил благодарность всем международным партнерам, организациям-донорам, с помощью которых Грузия сможет осуществить серьезные инвестиции для усиления госпитальной системы в ближайшем будущем. Нынешний кризис является хорошей возможностью того, чтобы такая маленькая страна как Грузия, выполнила свою функцию, отметил премьер.
По словам Гахария, правительство Грузии рассматривает пандемию в долгосрочной перспективе и ставит главную задачу - пройти адаптацию и научиться управлять эпидемией. Премьер также заявил, что за время действия чрезвычайного положения и «комендантского часа» в стране не было зафиксировано не одного случая беспричинного ограничения прав людей.
Премьер коснулся и темы предстоящих осенью парламентских выборов. По его словам, проведение выборов в условиях пандемии довольно серьезный вызов, однако будет сделано все для того, чтобы опасность в плане распространения вируса из-за выборов была минимальной.
«Должны быть и митинги, и дебаты в парламенте, и выборы», - сказал Гахария, добавив, что главная ответственность правительства заключается в управлении эпидемией так, чтобы люди не были ограничены в социальной и других сферах. «Мы понимаем, что это год выборов, политический процесс и температура повысятся, мы ведь в Грузии… Также, исходя из опыта других стран, мы должны запланировать, как активизировать нашу социальную и политическую жизнь вместе с пандемией, поскольку мы все хорошо понимаем, что это крайне важный для страны год выборов», - сказал Георгий Гахария.
«Мы все хорошо знаем, что идет конституционный процесс, который, конечно, должен завершиться успешно, и так, как это подобает нашей стране. Я уверен, что это так и будет, но после этого страна встанет перед новым вызовом – в Грузии должны пройти самые чистые, демократические и прозрачные выборы», - подчеркнул Гахария. По его словам, все мероприятия, которые были проведены со стороны правительства в течение последних 4-5 месяцев, дают возможность говорить о том, что в стране усиливаются институты. «А благодаря правильному управлению таких вызовов и кризисов создаются успешные государства», - отметил премьер.
В Абхазии лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 32 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у одного курсанта, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, сегодня, 15 июня, из обсервации в доме отдыха «Айтар» выписаны 8 человек - все они курсанты по линии СГБ.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Казахстанские чиновники переходят на самоизоляцию, заседание правительства перенесено
Несколько казахстанских чиновников перешли на режим самоизоляции после выявления коронавирусной инфекции у министра здравоохранения Елжана Биртанова.
Самоизолировался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Пресс-служба акимата региона сообщила, что Сапарбаев продолжает работать и что его анализы на коронавирус отрицательные.
12 июня Жамбылскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в сопровождении министра здравоохранения. Через два дня Биртанов сообщил, что его тест показал положительный результат и что он госпитализирован в инфекционную больницу. Позже в тот день пресс-секретарь премьер-министра Казахстана сказала, что премьер Мамин самоизолировался, тест на вирус у него отрицательный.
В министерстве образования 15 июня заявили, что на режим изоляции перешел глава ведомства Асхат Аймагамбетов, который был в составе правительственной делегации, посещавшей на прошлой неделе Жамбылскую область.
В пресс-службе премьер-министра говорят, что заседание правительства перенесено со вторника, 16 июня, на пятницу, 19 июня.
В начале месяца о заражении коронавирусной инфекцией сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали. На прошлой неделе сообщалось об инфицировании COVID-19 депутата мажилиса парламента Бекболата Тлеухана.
- По данным Минздрава Казахстана, в стране выявлено 14 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 9 241 человек. 77 пациентов скончались. Минздрав не включил 4 892 «бессимптомных носителя» вируса в общую статистику заразившихся. Общее число заразившихся с учетом «симптомных» и «бессимптомных» случаев достигло 19 701.
Во французском Дижоне прошли беспорядки с участием чеченцев
В центре города Дижон во Франции толпа уроженцев Чечни разгромила кальянную, подконтрольную выходцам из Марокко и Алжира, сообщает Росбалт.
В драке и последующем разгоне конфликтующих полицией пострадали 10 человек.
По информации местного ТВ, на которое ссылается "РИА Новости", на выходцев из арабских стран напали из-за того, что кого-то из них заподозрили в избиении чеченского подростка.
Прокуратура Дижона поручила расследование департаменту общественной безопасности и судебной полиции, сообщает Regnum.
Известно, что в ночь на субботу около ста человек, некоторые из которых были в масках и вооружены ножами, бейсбольными битами и железными прутьями, напали на кальянный бар Black Pearl, расположенный в двух шагах от оживленной площади Республики в Дижоне. В некоторых комментариях в социальных сетях говорится о карательной экспедиции, предположительно проведенной членами чеченской общины после нападения на 16-летнего подростка.
Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Заместитель прокурора Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из которых получили серьезные травмы.
Минздрав РФ заявил о «стабилизации ситуации» с COVID-19 в Дагестане
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Дагестан успешно справляется с последствиями резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщает Интерфакс.
Министр добавил, что стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели, в этом процессе принимали участие, помимо Минздрава, Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники.
Мурашко сообщил, что экспертов для помощи в борьбе с COVID-19 ведомство направляет и в другие регионы России. Ведущие специалисты и врачи помогают, добавил министр, в том числе в локализации локальных вспышек коронавируса в больницах, которые оказывают плановую помощь пациентам.
По данным оперштаба на 15 июня, в республике зарегистрировано 6652 случаев заболевания коронавирусом, 319 человек умерли.
В мае во время прямого эфира с общественным деятелем Русланом Курбановым министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что на тот момент в Дагестане от внебольничной пневмонии умерли 657 человек, а от коронавируса – всего 29.
Ранее в отношении трех жителей Дагестана были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о COVID-19 (ст. 207.1 УК РФ).
Казахстан планирует восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь
Казахстан с 20 июня планирует поэтапно восстановить международные авиарейсы. В список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено в первую очередь, внесли Грузию. Об этом сообщает zakon.kz.
В первую категорию стран входят КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд. Прибывающих из этих стран будут лишь анкетировать и измерять температуру.
Ко второй категории отнесли Турцию. Пассажиры, прибывшие в Казахстан из этой страны, будут заполнять анкету и проходить термометрию. При наличии справки об отсутствии коронавируса, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент прибытия в Казахстан, они попадают в страну без ограничительных мер. Если такой справки нет, иностранцам нужно будет пройти ПЦР-тест по месту прибытия, казахстанцам - по месту проживания. Пройти тестирование прибывшие должны в течение 48 часов со дня прилета. Если анализ не будет сдан, территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг должны принять соответствующие меры.
К третьей категории отнесли остальные страны. Туда рейсы пока запрещены.
Грузия планирует восстановить международные рейсы с 1 июля. Однако список «безопасных» стран пока уточняется. К примеру, запуск туризма между Грузией и Израилем откладывается.
На 4 места в абхазском парламенте претендуют 9 кандидатов
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал 9 кандидатов для участия в промежуточных выборах 12 июля. Об этом сообщает «Абхазия-Информ». Все кандидаты были выдвинуты инициативными группами жителей.
Список кандидатов:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Ахба Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.
Ранее абхазский парламент досрочно прекратил полномочия четверых депутатов – президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба, главы МВД Дмитрия Дбара и и.о. главы Гагрского района Юрия Хагуша.
Врачи из Франции прибыли в Армению и приступили к работе в трех больницах
Вчера в Армению прибыли врачи из Франции, они уже приступили к работе в реанимационных отделениях трех медицинских центров, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
«Вчера наши коллеги-медики из Франции уже приступили к работе в отделениях реанимации трех крупных медицинских центров – в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», в МЦ «Сурб Аствацамайр» и в Центре травматологии и ортопедии. Я выражаю благодарность всем нашим партнерам за организацию их визита, он действительно будет очень полезен для нас», - написал Торосян на своей странице в Facebook.
В пятницу министр сообщил, что для помощи Армении в борьбе с коронавирусом специальным рейсом из Франции в страну прибудут 10 врачей. Он также сообщил, что, вероятно, на этой неделе в Армению также прибудет группа врачей и экспертов из Литвы. Торосян также сообщил, что около 50 врачей из России также выразили желание приехать и работать в Армении.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом. Координацию по борьбе с COVID-19 обсудили министры здравоохранения Грузии и Армении, а также эпидемиологи, врачи и специалисты министерств здравоохранения.
- За сутки в Армении выявили 397 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек, выздоровели 62. Число подтверждённых случаев достигло 17064, число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 285. Еще 94 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам
При взрыве на строящемся корабле ВМФ РФ пострадали трое
В Санкт-Петербурге на патрульном корабле "Иван Папанин", который находится на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи", произошел взрыв. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. По информации ведомства, пострадали три человека.
В пресс-службе завода уточнили, что взрыв газового баллона произошёл в закрытом помещении на строящемся "Папанине", пишет "Фонтанка". Пострадал, по данных "Адмиралтейских верфей", один человек, которого увезли в больницу. Пожара не случилось.
Корабль "Иван Папанин" строят с 2017 года. В октябре 2019 года судно спустили на воду для последующей достройки. Корабль должны передать в ВМФ Росии в 2023 году.
Россия выдворяет двух чешских дипломатов – после скандала в Праге
Россия объявила персонами non grata двух чешских дипломатов, до 17 июня им предписано покинуть страну. Об этом сообщил МИД России. Туда в понедельник был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька.
После встречи в МИД посол подтвердил, что ему было объявлено о высылке дипломатов. Их имена и должности пока не называются.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт об ответной мере после выдворения из Чехии двух российских дипломатов – сотрудников пражского отделения Россотрудничества. В МИД России подчеркнули, что "мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти". Также в сообщении указано, что власти Чехии "возвели в ранг официальной политики" линию на обострение с Россией.
При этом официальная Прага объяснила высылку российских дипломатов тем, что один из них сознательно ввёл в заблуждение чешские спецслужбы, написав ложный донос на другого.
Речь идёт о деле о якобы существовавшей угрозе отравления пражских муниципальных политиков. Чешская контрразведка утверждает, что речь идёт о "простой и грустной истории о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства". Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьёзный вред своему коллеге. В нём утверждалось, что тот привёз в Прагу яд рицин, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и Ржепорые Павла Новотного. Чешская контрразведка установила, что обвинение было ложным.
- Высланы из Чехии были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчинённый, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков. Они не комментировали утверждения чешских властей.
Отношения между Чехией и Россией в последнее время обострились. Российские власти выражали возмущение в связи с демонтажом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также установкой памятного знака в честь бойцов коллаборантской РОА, которые в конце Второй мировой войны обратили оружие против немцев и оказали помощь Пражскому восстанию.
Посол Чехии в Москве в понедельник сказал, что, помимо высылки дипломатов, обсуждал в российском МИДе вопрос о начале российско-чешских консультаций. Одним из вопросов станет судьба пражского памятника Коневу.
В Грузии уточнили, где необходимо носить защитную маску
Правительство Грузии определило места, где ношение защитной маски является обязательным. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Использовать маску необходимо: в общественном транспорте; в лифтах общего пользования; в торговых объектах; в салонах красоты и центрах эстетической медицины; в приемных государственных и частных учреждений; в образовательных учреждениях, в том числе школах; на встречах и совещаниях, где невозможно соблюдать дистанцию в 2 метра.
Постановлением правительства определены и исключения из правил. К примеру, ношение маски не является обязательным для детей в возрасте до шести лет, для лиц с ограниченными возможностями и заболеваниями дыхательных путей.
Лиц, которые будут находиться в общественных местах без масок, оштрафуют на 20 лари (около 7 долларов). Для юридических лиц штраф составит 500 лари (166 долларов).
Уругвайская актриса Наталия Орейро подала документы на гражданство России
Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро подала документы на оформление гражданства России.
"Однажды я пошла в посольство [России в Аргентине] по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – сказала Орейро.
Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".
"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – подчеркнула она.
Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. "На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", – рассказала певица.
Наталия Орейро известна по роли в аргентинском телесериале "Дикий ангел". Кроме того, она записала четыре студийных альбома. С 2001 года Орейро регулярно посещает с гастролями Россию.
78-летнего президента Арктической академии наук обвиняют в госизмене
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в госизмене президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Ранее о деле 78-летнего учёного не сообщалось, хотя районный суд в Петербурге отправил его под домашний арест ещё в феврале . Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.
Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает.
Как рассказал источник "Интерфакса", следствие считает, что учёный передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, как утверждают следователи ФСБ, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
По словам адвоката, документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".
5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу, рассказал адвокат.
Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.
- Митько занимает должность президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук . Основным направлением деятельности академии является научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как главного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике.
- В своих работах Митько подчеркивал, что Россия обязана уделять Арктике особое внимание, чтобы не отстать от западных стран. Одновременно он критиковал отношение добывающих компаний из разных стран (от России этими проектами занимается «Роснефть») к окружающей среде в Арктике.
- По словам жены ученого, политикой Митько практически не интересовался, никаких конфликтов с властью у него никогда не было.
- С 2016-го Митько также преподает в Даляньском морском университете в Китае — в качестве приглашенного профессора. Дважды в год он ездил в Китай с лекциями по гидрофизике.
Американец Пол Уилан приговорён в Москве к 16 годам колонии
Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Уилан назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать. О готовности обжаловать приговор заявила и защита.
Ранее в последнем слове он заявил о своей невиновности. Американец и его защита настаивали на оправдательном приговоре.
Уилан также попросил отреагировать на приговор президента США и лидеров Великобритании, Канады и Ирландии - он является также гражданином этих стран.
На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для него 18 лет колонии строго режима. Это почти максимальный срок - статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу.
Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".
Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить.
В селе Гета Болнисского муниципалитета отменили строгий карантин
В селе Гета Болнисского муниципалитета (регион Квемо Картли) с сегодняшнего дня снимут ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Строгий карантин всё еще действует в селе Мушевани, где были подтверждены новые случаи коронавируса.
Муниципалитет Болниси является наиболее пострадавшим от коронавируса в Грузии. По словам эпидемиологов, часть местных жителей не верила в существование коронавируса.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 879. За сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения. Около 80% пациентов с коронавирусом (всего - 704) уже выздоровели. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
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