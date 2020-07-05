Местонахождение двух пропавших у реки Ингури установлено

Родственники установили местонахождение двух из четырех женщин, информация о возможной гибели которых на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия ранее сегодня, 5 июля, появилась в СМИ. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Выяснилось, что 60-летняя Лаура Лемонджава находится на лечении в медицинском учреждении города Терджола. Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии на контролируемую центральными властями территорию, помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури.

Сегодня утром родственники Лемонджава сообщили о ее пропаже из села Тагилони Гальского района. Они высказали предположение, что женщина утонула, когда пыталась вброд перейти реку Ингури и попасть в Зугдидский район. Впоследствии грузинские СМИ сообщили еще о трех пропавших. Утверждалось, что две из них действительно утонули, и их тела находятся в Тагилони.

Администрация Гальского района не подтвердила эту информацию. «Я разговаривал по телефону с главой села Тагилони, где якобы находятся тела. Никаких трупов там нет», - приводят абхазские СМИ комментарий главы района Омара Бганба.

По данным «Пирвели», на данный момент две женщины продолжают числиться пропавшими, их местонахождение не установлено.

Официального подтверждения информации о гибели людей на реке Ингури не поступало и от центральных властей. Тему не комментировали ни в Службе государственной безопасности, ни в МВД Грузии.