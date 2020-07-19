В Минске тысячи людей пришли на митинг оппозиционного кандидата 

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела сегодня, 19 июля, в Минске свой первый агитационный митинг. По разным данным, на акцию пришли от четырех до семи тысяч человек.

Вместе с Тихановской в митинге участвовали представители штаба незарегистрированного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико, и супруга другого незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.

Вероника Цепкало заявила, что более 200 человек из разных стран, среди которых - Германия, Чехия и Украина, работают над IT-платформой, которая должна помочь «минимизировать фальсификации» на выборах при подсчете голосов.

Отмечается, что журналисты не смогли вести трансляцию с митинга, поскольку на время его проведения в Парке Дружбы оказался полностью недоступен мобильный интернет.

На прошлой неделе штабы оппозиционных кандидатов - Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - объединились для проведения избирательной кампании Тихановской.

Она заявила, что баллотируется в поддержку своего мужа - блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая и с тех пор находится в СИЗО.

Арестован также Виктор Бабарико. Экс-глава «Белгазпромбанка» вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Белорусские власти обвиняют его в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.