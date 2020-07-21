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Байден: Кремль понесет расплату в случае вмешательства в выборы в США
Иностранное вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах будет рассматриваться как враждебная акция и повлечет очень ощутимые последствия для страны, уличенной в таких акциях. Об этом предупредил в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден.
В заявлении Джо Байден обращается к России и другим прямо не названным странам с предостережением: "Я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. В случае избрания президентом я отнесусь к иностранному вмешательству в наши выборы, как к враждебной акции... Я воспользуюсь всеми полномочиями в качестве главы исполнительной власти, чтобы заставить страны-нарушители понести ощутимую и продолжительную расплату". По словам Джо Байдена, он будет готов прибегнуть к санкциям против финансового сектора, замораживанию активов, кибероперациям и обнародованию фактов коррупции. Байден заявляет, что у него нет желания идти на эскалацию напряженности с Россией или другими странами, но он без колебаний предпримет ответные действия.
Возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США, до которых остается три с половиной месяца становится все более заметной политической темой в Вашингтоне. В понедельник влиятельные законодатели-демократы направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой выступить перед членами Конгресса с разведывательной информацией о попытках иностранных государств вмешаться в в избирательную кампанию в США. В письме говорится о "крайней обеспокоенности" американских законодателей тем, что Конгресс, по некоторым данным, становится объектом иностранного вмешательства, в частности, используется дезинформация с целью повлиять на работу Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы.
В феврале нынешнего года в американской прессе появились сообщения о том, что американские разведслужбы предупредили законодателей о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с целю поддержки кандидатуры Дональда Трампа.
Другие новости дня
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан проявлять максимальную сдержанность
Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией. Антониу Гутерриш призывает стороны проявлять максимальную сдержанность, поскольку масштабный конфликт между двумя странами может обернуться катастрофой.
Об этом накануне вечером во время ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос одно из журналистов, Дюжаррик сказал, что представители ООН в течение последней недели контактировали с представителями Азербайджана и Армении на различных уровнях, чтобы призвать страны к деэскалации.
Отметим, что еще в марте, когда началась пандемия коронавируса и страны мира столкнулись с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, генеральный секретарь ООН призвал к прекращению огня в конфликтующих странах мира.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шакарашвили будут продлены
Сроки досудебного расследования по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили будут продлены. Это следует из заявления прокуратуры Грузии.
22 июня тело Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». До сих пор по этой части никому из задержанных обвинения не предъявлены.
Прокуратура просит суд на месяц отложить предварительные слушания дел 11 совершеннолетних фигурантов – до 31 августа. Это требование не распространяется на несовершеннолетних. Согласно грузинскому законодательству, срок досудебного расследования в отношении несовершеннолетних ограничен 40 днями. Предварительные слушания дел шести задержанных младше 18 лет начнутся 31 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это обстоятельство не исключает того, что на основании доказательств, которые будут добыты в будущем, им предъявят новые обвинения», - пояснили в прокуратуре.
В ведомстве заявляют, что Министерство внутренних дел проводит интенсивные следственно-процессуальные мероприятия для получения дополнительных доказательств и выявления лиц, виновных в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура обещает, что о ходе расследования периодически будут информировать семью Георгия Шакарашвили и общественность.
МИД Грузии: Азербайджанским СМИ распространена публикация дезинформационного характера
Министерство иностранных дел называет дезинформацией распространенную азербайджанским СМИ информацию, согласно которой из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в департаменте прессы и информации МИДа, Грузию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и давняя дружба между двумя народами, которая развивается и углубляется.
«Одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей. К сожалению, азербайджанское, будто серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на стратегическое грузино-азербайджанское партнерство и дружбу.
Еще раз подчеркиваем, что Грузию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и давняя дружба между двумя народами, которая развивается и углубляется, обе страны играют важную роль в регионе и в том числе, совместно осуществляют множество значимых региональных и международных проектов. Данная статья носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблемы в отношениях между двумя странами - стратегическими партнерами», - заявляют в Министерстве иностранных дел.
США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список
США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова за серьезное нарушение прав человека, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых.
Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – говорится в заявлении, передает "Настоящее Время".
В документе указана обеспокоенность США тем, что "Кадыров сейчас использует оправдание пандемии коронавируса для дальнейшего нарушения прав человека в Чечне".
США призывают другие страны принять аналогичные меры в отношении Рамзана Кадырова.
Активисты и правозащитные организации регулярно обращают внимание на продолжающиеся факты нарушения прав человека в Чечне в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, представителей независимых СМИ и активных граждан, которые просто критикуют Рамзана Кадырова.
Только в этом году были убиты два чеченских блогера, критиковавших главу Чечни: в феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, в июле блогер – Мамихан Умаров был застрелен в австрийском городе Герасдорф. Умаров критиковал Рамзана Кадырова и заявлял, что за убийствами и нападениями на чеченцев в Европе стоят российские спецслужбы. По подозрению в его убийстве задержали двух уроженцев Чеченской республики – Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.
26 февраля в Швеции было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
Сложной остается и ситуация с правами геев и лесбиянок. Их исчезновения в Чечне продолжаются, а сами они живут в постоянном страхе, что их раскроют. По данным Российской ЛГБТ-сети, в 2019 году в республике были задержаны, убиты или пропали более 50 человек. Более сотни удалось вывезти в другие регионы России и за границу.
В Абхазии нет новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекцию взят у 12 граждан. Диагноз COVID - 19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
На свадьбы в Грузии уже можно приглашать до 100 человек
В Грузии объявили об очередном этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
По решению межведомственного совета при правительстве страны, на открытых пространствах уже допустимо проводить праздничные и ритуальные мероприятия с количеством гостей до 100 человек. До сегодняшнего дня на традиционные социальные мероприятия (свадьбы, поминки, юбилеи и т.д.) можно было приглашать лишь до 10 человек.
Ранее правительство также разрешило проводить на открытых пространствах культурные и развлекательные мероприятия, а также допустило репетиции в закрытых помещениях.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 1039, из них 900 выздоровели, 16 скончались.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск авиасообщения перенесли на месяц.
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 году суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.
"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой, — написал Навальный. — Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина".
- В конце декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь проиграли суд. Их обязали заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр".
- В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате "Московский школьник". В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.
- В уведомлении о расторжении договора компания "Социальное питание Центр" указала, что не может сотрудничать с организацией, "чье имя регулярно, массово и в негативной форме" обсуждают в СМИ и интернете. "Открытые медиа" со ссылкой на базу юридических лиц "Контур. Фокус" выяснили, что компания "Социальное питание Центр" заключила с властями Москвы контракты на 6,4 миллиарда рублей. Учредителем компании является Елена Андреевна Гусарова. Она также указана в качестве исполнительного директора ЗАО "Комбинат дошкольного питания" на сайте московской школы № 667. Эта организация входит в группу компаний с "Конкордом" и "Московским школьником".
Путин в Керчи сказал об «особой поддержке» крымского судостроения
Российский президент Владимир Путин, находясь в Керчи 20 июля, сообщил, что аннексированный Крым получит «особую поддержку» в сфере гражданского судостроения.
«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предоставить особую меру поддержки. Это связано с тем, что здесь затраты несколько выше. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать в Крыму свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные», – сказал Путин.
В понедельник Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Украинские власти пока никак не отреагировали на очередной визит российского президента в аннексированный Крым.
Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом Путина в аннексированный Крым.
10 января МИД России сообщило, что вернуло ноту Киеву без рассмотрения.
Путин отправил в отставку Сергея Фургала, врио губернатора стал Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в партии ЛДПР.
Фургал, избранный губернатором в 2018 году, был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и покушении и арестовали на два месяца, – пишет Русская служба BBC.
По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. Все они были связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.
Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.
С 11 июля в Хабаровском крае продолжаются акции в поддержку Фургала. Их участники требуют освободить политика из московского СИЗО и провести справедливое разбирательство в регионе.
В субботу, несмотря на 30-градусную жару, в Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в ней приняли участие от 10 тысяч (данные мэрии города) до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек.
В Грузии от COVID-19 скончался 16-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 16-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Информацию подтвердил руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его информации, умер пациент старше 70 лет.
Предпоследний, 15-й случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 28 июня. При этом уровень смертности от коронавируса в стране один из самых низких в Европе.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 1039, из них 900 выздоровели, 16 скончались.
За сутки в Армении выявили 104 новых случая коронавируса, скончались 9 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 104, в общем составив 34981.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 208 и сейчас составляет 23502.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 650.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 209 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10620, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 147108 (391 за последние сутки).
Азербайджан требует от Сербии объяснений по вопросу поставок вооружения Армении
Официальный Баку считает недружественными действия Белграда – в Азербайджане заявили, что Сербия передала Армении минометы и другое вооружение.
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.
«Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра», – отметили в МИДе.
Замминистра добавил, что данное оружие армянская сторона использовала в нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.
«Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. В этой связи такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, бросают тень доверию на самом высоком уровне», – подчеркнули в МИД.
Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения.
«Вейнович, в свою очередь, отметил, что не в курсе об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
Ранее портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.
«В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – сказано в статье.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев, – заявил сегодня экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
«Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги. Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев», – отметил Иванишвили.
Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахария. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать всё, чтобы они могли мирно вернуться в свои родные дома.
- Глава правящей партии Бидзина Иванишвили сегодня впервые за последние месяцы появился на публике. Он считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Опубликованы кадры перестрелки с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна
Агентство «Ахалкалаки ньюс» опубликовало видео с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна. На кадрах видно, как член правящей партии «Грузинская мечта» с огнестрельным оружием преследует человека.
Запись сделана 26 марта в Ахалкалаки. На кадрах Мкоян заряжает пистолет, целится в кого-то и начинает преследование. Полиция пытается остановить вооруженного депутата. Чтобы разрядить ситуацию, один из сотрудников отводит Мкояна в сторону. Политик что-то говорит ему, а затем отталкивает. Полицейский никак не реагирует на факт сопротивления и отходит, – пишет «Новости-Грузия».
После инцидента 26 марта были задержаны двое: член сакребуло (районного собрания) Ахалкалакского муниципалитета от партии «Альянс патриотов Грузии», экс-депутат парламента Грузии Самвел Петросян, а также племянник Мкояна – Армен Мкоян. Им предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном ношении оружия. По решению суда, оба были отпущены под залог до окончания следствия.
По одной из версий, причиной конфликта послужило многолетнее противостояние Энзела Мкояна и Самвела Петросяна. Член «Грузинской мечты» утверждал, что Петросян напал на него и пытался убить его, а сам он действовал в целях самообороны.
После перестрелки оппозиция требовала лишить Энзела Мкояна депутатского мандата и начать против него уголовное дело. Тогда за политика вступились его однопартийцы. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что нет оснований для привлечения к ответственности Мкояна.
- Энзел Мкоян – депутат парламента Грузии с 1999 года. Сегодня стало известно, что он не будет кандидатом от «Грузинской мечты» на выборах в октябре текущего года. Бороться за депутатский мандат будет его однопартиец Самвел Манукян.
Впервые за 3 месяца в России за сутки меньше 6000 инфицированных
В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 5940 новых инфицированных коронавирусом. Впервые с 29 апреля число новых случаев заражения за сутки меньше 6 тысяч.
Умерли за сутки 85 человек с подтверждённым COVID-19. Это самый низкий показатель с начала мая (данные оперативного штаба впоследствии корректируются; кроме того, в российскую статистику смертей от коронавируса включаются не все случаи, когда пациент был инфицирован коронавирусом, а только те, когда инфекция признана главной причиной смерти). По-прежнему на первом месте по числу смертей за сутки Санкт-Петербург – 26.
Карантинные ограничения, введённые в связи с эпидемией, в России начали отменять 11 мая. С тех пор число новых случаев инфекции, выявляемых за день, упало примерно вдвое. В последние недели оно держалось на уровне от 6 до 7 тысяч в день.
За всё время эпидемии в России было выявлено более 770 тысяч случаев коронавирусной инфекции, умерли более 12 тысяч человек.
В Иране казнили осуждённого по обвинению в шпионаже в пользу США
В Иране в понедельник был казнён Махмуд Мусави Маджд, бывший переводчик, признанный виновным в шпионаже в пользу США и Израиля и, помимо прочего, причастности к гибели генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года.
Утверждается, что Маджд, в частности. предоставлял спецслужбам США данные о местонахождении Сулеймани - командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. При этом он был арестован ещё в 2018 году, задолго до гибели генерала, то есть его обвинение напрямую не связано с убийством Сулеймани. Генерал был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский "Боинг-737" Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Тегеран признал, что его военные сбили самолёт, но заявил об ответственности США в обострении ситуации.
На прошлой неделе в Иране был казнён ещё один человек, обвинённый ранее в шпионаже - утверждается, что он передавал ЦРУ США данные об иранской ракетной программе.
В Северной Осетии сняты отдельные ограничения, введенные из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о снятии отдельных ограничений в связи с введением на территории республики режима повышенной готовности, сообщает его пресс-служба.
С 21 июля в республике признается утратившим силу действие всех предыдущих постановлений главы и правительства, регулирующих введение ограничений из-за коронавируса.
Тем не менее, ограничения остаются для культурно-массовых мероприятий, проведение которых по-прежнему будет запрещено. Кроме того, не будут работать кинотеатры, в том числе расположенные на территории торговых центров.
До 9 августа в республике будет действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Сохраняется обязательный масочный режим при нахождении в учреждениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках, во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.
- По данным на 19 июля 2020 года, в Северной Осетии было выявлено 16 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4368 человек: продолжали лечение 566 пациентов, 3746 выздоровели, 67 скончались.
Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19
У политической и бизнес-элиты России с апреля был доступ к вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на участников экперимента. Об этом агентству также рассказал исследователь, осведомленный о ситуации. По его данным, в вакцинации приняли участие несколько сотен человек, но все это решили не афишировать, чтобы избежать ажиотажа.
Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины. Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. The Bell также пишет, что знает как минимум одного человека, который согласился на вакцинацию в Центре имени Гамалеи. Она проходила в два этапа, после первого у собеседника издания поднималась температура.
Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.
- Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются: "Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена".
По словам источника Bloomberg, некоторые топ-менеджеры отказались от предложения, посчитав, что вакцина все еще нуждается в тестировании. Это может быть небезопасно, а чтобы понять риски, потребуется минимум год, объяснил врач одного из собеседников.
- Вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа, рассказывал ранее Александр Гинцбург. Процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот. "Числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", – отметил Гинцбург.
- В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. Через шесть дней министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что клинические испытания одной из них завершатся уже в июле.
«Грузинская мечта» представила кандидатов в 30 мажоритарных округах
Правящая партия «Грузинская мечта» официально начала избирательную кампанию. Партия представила кандидатов в 30 мажоритарных округах. Среди них – действующие депутаты, губернаторы и бывшие министры. В списке лишь одна женщина.
- Сабуртало – Давид Сергеенко, экс-министр здравоохранения
- Ваке – Нодар Турдзеладзе, глава районной администрации Ваке
- Глдани – Леван Кобиашвили, действующий депутат, президент Федерации футбола Грузии
- Самгори – Созар Субари, советник премьер-министра по вопросам регионального развития, экс-министр по делам беженцев, экс-министр по исполнению наказаний
- Исани – Кахи Кахишвили, экс-министр пробации и исполнения наказаний
- Мтацминда – Бека Одишария, действующий депутат
- Надзаладеви – Михаил Кавелашвили, бывший футболист, действующий депутат
- Дидубе-Чугурети – Гия Вольский, действующий депутат
- Зугдиди – Ираклий Чиковани, пресс-спикер премьер-министра Грузии
- Поти, Хоби, Сенаки – Ираклий Хахубия, действующий депутат
- Абаша, Мартвили, Цаленджиха, Чхороцку – Александр Моцерелия, губернатор региона Самегрело-Земо Сванети
- Рустави – Нино Лацабидзе, член сакребуло Тбилиси
- Марнеули, Гардабани – Заур Даргали, мэр Марнеули
- Болниси, Дманиси, Тетри-Цкаро, Цалка – Гоги Мешвелиани, действующий депутат
- Кутаиси – Заза Ломинадзе, врач, экс-член сакребуло Кутаиси
- Зестафони, Багдати, Ткибули, Терджола – Бежан Цакадзе, экономист и бизнесмен
- Самтредиа, Цкалтубо, Вани и Хони – Гиви Чичинадзе, действующий депутат
- Сачхере, Чиатура, Харагаули – Паата Квижинадзе, действующий депутат
- Гори и Каспи – Георгий Ходжеванишвили, губернатор региона Шида Картли
- Хашури и Карели – Заза Дугладзе, бизнесмен
- Амбролаури, Они, Местиа, Цагери, Лентехи – Гоча Энукидзе, действующий депутат
- Ахалцихе, Адигени, Боржоми, Аспиндза – Антон Оболашвили, бизнесмен
- Ниноцминда, Ахалкалаки – Самвел Манукян, действующий депутат
- Батуми – Ресан Концелидзе, замглавы департамента полиции Аджарии
- Хуло, Шуахеви, Кеда, Хелвачаури – Анзор Болквадзе, действующий депутат
- Кобулети – Заал Микеладзе, министр здравоохранения Аджарии
- Мцхета, Душети, Казбеги, Тианети – Шалва Кереселидзе, губернатор региона Мцхета-Мтианети
- Озургети, Ланчхути, Чохатаури – Васил Чигогидзе
- Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи – Ираклий Кадагишвили, губернатор Кахети
- Гурджаани, Сагареджо, Сигнаги, Дедоплисцкаро – Давид Сонгулашвили, действующий депутат.
Глава правящей партии Бидзина Иванишвили сегодня впервые за последние месяцы появился на публике. Он считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
- Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Бидзина Иванишвили: благодаря «Грузинской мечте», страна смогла избежать большой беды
Глава правящей партии Грузии, экс-премьер и миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что правительство «Грузинской мечты» - гарант спокойствия и стабильности в стране. Об этом он заявил на церемонии представления кандидатов в мажоритарных округах.
Иванишвили появился на публике впервые за последние месяцы. Он поблагодарил за эффективную борьбу с коронавирусом врачей и эпидемиологов, а также команду «Грузинской мечты».
«Я рад, что мы смогли так скоро вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поблагодарить врачей и эпидемиологов, команду «Грузинской мечты», благодаря работе которой страна смогла избежать большой беды. Грузию называют зеленой зоной, свободной от коронавируса. Это – заслуга нас всех», - заявил он.
Иванишвили считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Муж умершей в Чечне Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова
Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире ЧГТРК "Грозный".
В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.
"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.
- Вечером 12 июня в Гудермесе была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано.
- Как сообщалось ранее, мать девушки, Хутмат Довлетмирзаева, присутствовавшая на эксгумации, заявила, что видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья ее мужа и он сам утверждают, что девушка погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.
- Разобраться в ситуации вызвался глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как он провел собрание со всеми участниками конфликта, Хутмат Довлетмирзаева попросила прощения у зятя Висхаджи Хамидова и его родственников за "клевету".
- Правозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль дело о смерти Умаевой и забрать его из Чечни.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, число выздоровевших достигло 900
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев коронавируса – это максимальный показатель с середины июня.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число подтверждённых случаев достигло 1039. Число выздоровевших достигло 900 - за сутки выздоровел еще один пациент.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 232 человека, в карантине – 5687. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Уровень смертности от коронавируса один из самых низких в Европе.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса на сегодня составляет 38. Из них 37 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 89 случаев заражения. Из них 85 человек выздоровели.
Олимпийский чемпион, экс-депутат Звиад Звиадаури ранен в Ахмета
В грузинском городе Ахмета ранили олимпийского чемпиона, экс-депутата парламента Грузии Звиада Звиадаури.
По информации СМИ, ветеран дзюдоист Звиадаури и предполагаемый обвиняемый находились в гостях у одной семьи. Словесная перепалка во время застолья переросла в драку. Звиадаури и его друг были ранены холодным оружием. Их жизням опасность не угрожает.
МВД ведет рассследствие по статье 117 уголовного кодекса Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Звиадаури стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. В 2012 году он стал депутатом от партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».
Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж
Бортовые самописцы украинского пассажирского "Боинга", сбитого по ошибке иранскими ПВО под Тегераном, доставлены в Париж. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее Иран согласовал решение передать "чёрные ящики" французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.
В феврале власти Ирана признали неспособность Тегерана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "чёрных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешала пандемия COVID-19.
"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившиеся на борту. Это - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения стала техническая неисправность "Боинга".
Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что пассажирский самолёт был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял его за крылатую ракету в ожидании возможных ударов США.
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