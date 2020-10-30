Трое журналистов RTVI уволились после интервью Канделаки с Турчаком

Журналисты RTVI Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко покинули телеканал после того, как в его эфире появилось интервью Тины Канделаки с секретарём генерального совета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Семеляк, занимавший на RTVI должность диджитал-директора и пришедший на телеканал всего месяц назад, не ответил на вопрос "Открытых медиа", связан ли его уход с публикацией беседы. Сапрыкин отметил, что работать на одном ресурсе "с комплиментарным интервью ему не очень хотелось бы", но основной причиной своего ухода назвал решение Семеляка покинуть место работы. Пронченко же заявила, что "Турчак - это не фамилия, а стоп-слово".

Отмечается, что во время интервью Канделаки не спросила Турчака о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Кашин, основываясь на материалах уголовного дела, которым так и не был дан ход, считает "единоросса" заказчиком преступления. Фамилию Турчака называл и один из участников нападения.

Ранее о прекращении сотрудничества с RTVi заявили несколько политологов - в частности, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, после смены владельца телеканала "материалы стали совсем манипулятивными и нерепрезентативными", а "вопросы к эксперту изначально формулировались так, чтобы он не мог представить объективный взгляд на тему".

В декабре 2019 года владельцем RTVi стал бизнесмен Микаель Исраелян. Чуть раньше на телеканале появились новые менеджеры: председателем совета правления стала Юлия Москвитина, пришедшая с СТС, а исполнительным директором - Татьяна Дружняева, которая до этого работала в Общественной палате и компании "Апостол" под руководством Тины Канделаки. Издание "Проект" утверждало, что к финансированию RTVi имеет отношение госкорпорация Ростех, главой которой является Сергей Чемезов - близкий друг президента России Владимира Путина. Компания "Апостол" была подрядчиком Ростеха, а Дружняева до прихода на RTVI перезапускала Севастопольскую телерадиокомпанию перед выборами губернатором города Дмитрия Овсянникова, которого считают ставленником Чемезова.

После назначения Дружняевой редакции RTVI объявили о сокращении новостного эфира в пользу развлекательного, поручили чаще репостить телеграм-канал Канделаки и публиковать её в рубрике "Мнения". А в апреле Дружняева по поручению некоего акционера приказала редакции выпустить текст о налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым. От журналистов потребовали подчеркнуть "позитивные итоги работы министерства".