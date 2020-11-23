Правительство Грузии: на этом этапе полный локдаун не планируется    

Экономическая команда правительства во главе с вице-премьером Майей Цкитишвили сегодня, 23 ноября, встретилась с представителями ресторанного бизнеса и торговых центров, передает агентство «Новости-Грузия». На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

Согласно сообщению администрации правительства, при обсуждении возможных дополнительных точечных ограничений на встрече вновь было заявлено, что на данном этапе полное закрытие страны не планируется.

Сегодня во время встречи членов правительства с представителями ресторанного бизнеса отмечалось, что на фоне растущей динамики распространения вируса в отрасли возникают проблемы с соблюдением правил. Что касается ограничения работы торговых центров, то обсуждается возможность сокращения времени работы и рабочих дней.

На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность граждан, поэтому правительство планирует расширить точечные ограничения.

Директор ТЦ «Карвасла» Зураб Шавлакадзе после встречи сказал, что с представителями правительства обсуждались ожидаемые постановления. «Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями базаров», - сказал директор «Карвасла».

При этом, по словам генерального директора парфюмерной сети «Иси-Парис» Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун. «Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро, и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес», - отметила Папалашвили.