Черногория и Сербия припомнили друг другу 1918 год – и выслали послов

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью базирующемуся в Польше телеканалу Belsat на этой неделе ответила на вопрос о вероятности ее встречи с избранным президентом США Джо Байденом.



По словам Тихановской, планы на такую встречу у ее штаба уже есть. «Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу». Тихановская упомянула, что в ближайших планах штаба - Великобритания, Норвегия и другие страны.



Слова Тихановской вызвали оживленную реакцию ряда СМИ.



Так, белорусский независимый новостной портал TUT.by опубликовал новость под заголовком «Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом». В новости сообщается, что встреча запланирована «на ближайшее время», однако точная дата не называется, как нет подтверждения и наличия официального приглашения от избранного президента США. Портал приводит список политических деятелей и организаций, с которыми Тихановская уже встречалась после своего вынужденного отъезда из Беларуси в Литву 11 августа. Это президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Словакии Зузана Чапутова, министры иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции. Тихановская также выступила в бундестаге и, в формате онлайн, в Национальной ассамблее Франции.



Международное французское радио (RFI) также отмечает, что со стороны штаба Джо Байдена о предстоящей встрече пока не объявили. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2021 года, напоминает французское СМИ. В публикации также отмечено, что Светлана Тихановская 7 ноября поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах, отметив, что они были «настоящей гонкой идей, программ и команд - в отличие от Беларуси».



В таком же ключе сообщил об интервью Тихановской и «Голос Америки»: «Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою предстоящую встречу с избранным президентом США Джо Байденом». «Со стороны Байдена анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было», отмечает «Голос Америки».



На интервью обратил внимание и российский государственный телеканал RT. На его англоязычном сайте сообщается о том, что в штабе Тихановской после интервью якобы возникло «замешательство», и он «дал задний ход», то есть стал отрицать наличие приглашения. Публикация ссылается на два твита Франака Вячерко, белорусского журналиста и медиааналитика, который недавно стал советником Тихановской:



«Светлана Тихановская продолжающая встречаться с мировыми лидерами, получила приглашение от Джо Байдена, о чем рассказала в эксклюзивном интервью компании «Белсат»: в скором будущем она собирается посетить Великобританию и Норвегию» - написал Вячерко, однако впоследствии опубликовал твит с уточнением сказанного ранее:

«Светлана Тихановская заинтересована в посещении Вашингтона в возможно скорейшие сроки. Мы обсуждаем потенциальные сроки. Однако, если быть абсолютно точным, Светлана еще не получала какого-либо официального приглашения от Джо Байдена».

В дипломатической практике, однако, нередко официальному приглашению с указанием конкретного времени встречи предшествует неформальная, принципиальная договоренность о ней - из слов советника Тихановской следует, что сейчас как раз идет обсуждение сроков возможной встречи.

Джо Байден должен вступить в должность президента США 20 января. Ранее он заявлял о поддержке выступлений граждан Беларуси в защиту своих прав и свобод и критиковал Александра Лукашенко за подавление протестов.