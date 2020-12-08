В Цхинвали продолжается акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева

В Цхинвали, на Театральной площади продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева.

Как сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, ночь с 7 на 8 декабря прошла без происшествий.

«Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы столицы. Личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция следит за правопорядком и принимает меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков», – отметили в ведомстве.

Накануне вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева в социальных сетях опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на расследование дела смерти ее супруга.

«Потеряв надежду на справедливое и объективное расследование следственными органами Южной Осетии дела об убийстве моего мужа я обращаюсь к Вам, как гаранту прав и законных интересов граждан России, за защитой и правовой помощью!..», – сказано в обращении.

«Рес» пишет, что акция продолжается, несмотря на мороз и ухудшение погодных условий, а на Театральной площади находятся около 20 человек.