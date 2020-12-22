В Абхазии за сутки подтверждено 140 случаев коронавируса

«Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем все для задержания этого человека», - заявил на комитетском заседании парламента Грузии кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос по поводу Бадри Эсебуа, разыскиваемого за нападение на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.

По его словам, сегодня в стране есть преступники, находящиеся в розыске по 20 и 16 лет, которые не покидали Грузию, однако задержать их до сих пор не удалось. По пояснению Гомелаури, задержание Бадри Эсебуа – это, в первую очередь, дело чести правоохранительного ведомства, и он обязательно будет задержан.

«Хочу отметить, что очень часто журналисты задают вопросы по поводу того, что мы делаем в этом направлении. В Грузии у нас есть лица, разыскиваемые в течение 20 лет, которые находятся в Грузии и не покидали страну, есть разыскиваемый 16 лет, есть такой, который совершил убийство в 2006 году, и сегодня он все еще не пойман. Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем всё для задержания этого человека. Это, в первую очередь, для нас тема чести, и я думаю, что мы его обязательно задержим», - заявил Гомелаури.