Путин назначил спецпредставителя по демаркации и делимитации границы РФ, в частности, с Грузией

За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 3 288 тестов, отсюда 1 449 на антигены и 1 839 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 228 752.

За последние сутки выздоровел 2 981 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 217 973.

К сожалению, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 572 случая смерти от коронавируса.

Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имерети – 42, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли – 7, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 28, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 5.

На данном этапе в стране 8 181 активный случай. В больницах лечатся 4 320 человек, в том числе в Тбилиси – 2 085, в Аджарии - 369, в Имерети – 800. Тяжелых пациентов – 912, в том числе в Тбилиси – 398, в Аджарии – 91, в Имерети – 228. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 300 пациентов, в том числе в Тбилиси –180, в Аджарии – 24, в Имерети – 42.

В клинических гостиницах находятся 857 человек, в том числе в Тбилиси – 241, в Аджарии – 457, в Имерети – 53. На дому лечатся 3 004 человека. В карантинном пространстве находятся 386 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 56 и в Имерети – 68. На данном этапе на самоизоляции находятся 30 876 человек, из них в Тбилиси – 18 652, в Аджарии – 2 338, в Имерети – 3 173.