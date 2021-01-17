Самолет Навального совершил посадку в Шереметьево вместо Внуково

Самолет из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолета авиакомпании «Победа», как утверждается, по техническим причинам.

То, что самолет сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолета корреспондент Радио Свобода.

Как сообщил наш корреспондент, полет прошел в целом спокойно, Алексей Навальный отказался от долгого общения с прессой, хотя был настроен вполне дружелюбно к осаждавшим его весь полет журналистам. Навальный сказал, что уверен, что у него будет возможность выступить во Внуково, а в самолете шумно. Смотрел на личном компьютере мультфильмы. Перемигивался с годовалым малышом с соседнего сидения, когда тот занервничал, увидев, что мама ушла в туалет. У Навального и его супруги Юлии на лицах были маски, поэтому определить настроение Юлии было сложно. Потом стало понятно, что у нее тоже хорошее настроение.

Два раза пилот сделал замечание по радио, потребовав соблюдать общественный порядок, не мешать работе экипажа и отдыху пассажиров. Все было сказано предельно корректно, тем более, что обычные нормы полета действительно нарушались. Стюардессы вели себя абсолютно спокойно, на вопрос о сложности рейса отвечали «все как обычно». В конце полета почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолета и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.

На самом подлете объявили, что во Внуково самолет «сполз с рулежки», посадка задерживается на 30 минут. Затем самолет перенаправили в Шереметьево.

Трансляцию с борта самолета ведет телеканал Настоящее время:

Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолет подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.

Во Внуково продолжаются задержания сторонников Навального:

По данным ОВД-инфо, задержаны уже 37 человек.