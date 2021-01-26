«До психоза можно народ доводить?!»

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг. Соответствующий законопроект уже направлен в парламент. Абхазские энергетики надеются, что это поможет справиться с нелегальной добычей криптовалюты, которая перегрузила сети и привела к энергетическому кризису. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, что, на их взгляд, нужно сделать, чтобы справиться с кризисом, и как они оценивают предпринимаемые властями шаги?

– Что нужно делать для разрешения энергетического кризиса, и как вы оцениваете предпринятые властями шаги?

Эльза Чанба: Тем, кто должен отвечать за происходящее, не врать своему народу, обозначить, насколько серьезная ситуация, обозначить долг, который выписывается после того, как мы в эту ситуацию попали перед стратегическим партнером. И обозначить критерии того, что надо сделать для того, чтобы выйти из этого кризиса. Это должна предложить власть, но кроме всего прочего власть должна создать законодательную инициативу, в которой четко пропишут то, как они собираются это реализовать. Как они собираются наказывать в случае невыполнения того, что они там пропишут. Кроме того, там должна быть градация. Нашли машинок (оборудование для майнинга) больше 300, должна быть уже не административная ответственность, а уголовная, а те, кто купили по 2-3 машинки – это другое. Я думаю, что есть все рычаги для того, чтобы узнать, где находятся места большого скопления этих машинок, потому что это все на табло у тех, кто следит за нашей энергетикой. Им никто не мешает вместе с МВД, СГБ хотя бы поставить на паузу, если не решить эту проблему. Пусть озвучивают фамилии.

– Вы знаете, что президент проводил совещание?

Эльза Чанба: Была сводка МВД, она довольно-таки значимая, потому что по районам, по количеству обозначены. Но если дальше кроме однодневной сводки, что нашли, обесточили, не будет подтверждения того, что это и дальше стоит на паузе, то это ни к чему не приведет. Вся информация должна быть в открытом доступе, чтобы журналист мог в любой момент приехать и сказать: «Да, на самом деле вчера нашли, вывесили неделю назад, сегодня приезжаешь, и там все закрыто». Должна быть доступная информация. Но все надо делать не за счет простых граждан, когда выключают свет в домах, стыдить народ использовать меньше электроэнергию. Это тоже некорректно, потому что у нас проблема не в том, сколько я в доме лампочек включу, а в том, насколько идет нагрузка на трансформаторы. Это далеко не энергосберегающие лампочки в квартирах.

Тимур Квеквескири: Если мы говорим о временной проблеме, которая у нас существует, о том, что у нас энергосистема устарела, мы пользуемся советским наследием. Наверное, о глобальном пока рано говорить, чтобы строить электростанции, как во всем мире. Но то, что у нас есть, для сохранения нашей энергосистемы, нам надо бережно относиться. Во-первых, это касается и абонентов, которые потребляют электроэнергию, своевременная плата и сегодняшняя наша беда – это майнинг. Мне кажется, что нужно справедливо подойти к решению этого вопроса и отключить все незаконные подключения к энергосистеме, которые сегодня уничтожают нашу энергосистему, все оборудование. Все поручения, которые даны нашим президентом, я думаю, что они исполняются неплохо.

Эмма Шат-ипа: Не торопятся решать проблему. Я не знаю, что им мешает, кто им мешает? Сотрудники «Черноморэнерго» прекрасно знают, без специалиста никто никакое оборудование подключить не может. Значит, им помогают специалисты же, а где специалисты работают?

– Что нужно сделать, чтобы решить энергетический кризис?

Эмма Шат-ипа: Выявить всех людей, кто воруют электроэнергию. Мне кажется, что надо подключить общественность. Создать комиссию и проверить само «Черноморэнерго». Что там происходит? Я уже написала – конвульсивные отключения света. До психоза можно народ доводить?! Сколько можно? Было объявление, что прорыв водопровода на Маяке. Сколько можно? Сколько нам терпеть? Такое ощущение, что все пущено на самотек.

Дэвид Гобечия: Предпринятые властями шаги звучат довольно жестко, но если судить то, что сказал президент и как действуют главы районов – это какое-то издевательство над указаниями президента. Президент говорил отключить майнинг-фермы, а получилось, что главы администраций отключили население от электричества. Решить эту проблему можно. Допустим, одними карательными мерами этот вопрос не решить. Потому что энергетики, которые этим занимаются, они, наверное, как-то тоже с этим связаны. На мой взгляд, нужно зарплаты поднять энергетикам для того, чтобы они боялись потерять свою работу. И выбирая между работой и временным прикрытием, где они какие-то деньги получают от майнинга, от этих ферм, как-то можно таким способом повлиять на ситуацию.

Виктория: Надо было просто потихоньку с послевоенных времен по одной подстанции в год хотя бы мощности добавлять, ремонтировать, провода менять. После войны говорили: «За что я воевал? Я за свет платить не буду!» У нас были такие соседи. Но что касается нас, родственников, все исправно платят.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия