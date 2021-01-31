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Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана приняли решение о создании экспертных подгрупп
В Москве состоялась встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, сообщает официальный сайт правительства Армении.
Согласно сообщению, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля.
Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля.
Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.
Другие новости дня
В Украине суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Украинский суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом Кавказ.Реалии рассказал экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он отметил, что подозреваемых освободили, поскольку истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением.
Мосийчук сообщил, что подозреваемый в организации убийства Окуевой уроженец Каспийска Игорь Редькин остался под стражей лишь потому, что относительно него было возбуждено дело по другому преступлению.
«Все было на грани, его могли освободить, но полиция возбудила новое дело», – сказал Мосийчук. По его словам, среди тех, кто был освобожден, есть и человек, которого подозревают в исполнении покушения на Окуеву.
«Оперативники и следователи установили, кто непосредственно стрелял, но собрать достаточно доказательств не удалось», - отметил экс-депутат. Окуева была его помощницей в период его работы в парламенте.
- Амина Окуева была участницей Евромайдана. Она участвовала в обороне Дебальцева и выполняла боевые задания в Луганской области.
- 30 октября 2017 года в Глевахе под Киевом неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Окуева и ее муж, доброволец АТО Адам Осмаев. Женщина скончалась от выстрела в голову.
- На тот момент советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции «Народный фронт», ныне замглавы МВД Антон Геращенко главными версиями убийства называет действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть Осмаеву со стороны окружения руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
- В январе 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказали, что по подозрению в убийстве добровольца Амины Окуевой задержан уроженец Дагестана, который давно является гражданином Украины.
В Армении за сутки от коронавируса скончались 9 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 125, в общем составив 167 026. По состоянию на 11:00 31 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 157 519.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3080.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 769 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5658, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 648 520 (1957 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Грузии выявлено 479 новых случаев инфицирования коронавирусом
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 12 700 тестов, отсюда 7 777 на антигены и 4 923 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 479 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 258 111.
За последние сутки выздоровел 491 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 249 028.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 178 человек.
Из выявленных за сутки 479 новых случаев коронавируса 191 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 25, в Имеретии – 90, в Квемо Картли – 27, в Шида Картли – 28, в Гурии – 24, в Самегрело и Земо Сванетии – 44, в Кахетии – 31, в Мцхета-Мтианети – 10, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 1.
На данном этапе в Грузии 5 879 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 677 человек, в том числе в Тбилиси – 1 309, в Аджарии - 199, в Имерети – 506. Тяжелых пациентов – 573, в том числе в Тбилиси – 254, в Аджарии – 49, в Имеретии – 146. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 160 лиц, в том числе в Тбилиси – 125, в Аджарии – 2, в Имеретии – 14.
В клинических гостиницах находятся 304 человека, в том числе в Тбилиси – 176, в Аджарии – 102, в Имеретии – 12. На дому лечатся 2 898 человек. В карантинном пространстве 545 человек, в том числе в Тбилиси – 223, в Аджарии – 126. На данном этапе на самоизоляции находится 16 316 человек, из них в Тбилиси – 10 212, в Аджарии – 854, в Имеретии – 1 612.
В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального
В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.
Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, около 150 задержанных, большинство - во Владивостоке.
Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 1000 человек, в Иркутске и Владивостоке более 500, еще в ряде городов - десятки или сотни. В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лед, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведет лайвблог о протестах.
Акции запланированы также в Москве и Петербурге.
Ковид в Абхазии: 51 новый случай инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 402 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 30 человек медиками оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента.
- Мужчина 87 лет. У него была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония. Пациент скончался 29 января.
- Женщина 1931 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка скончалась 29 января.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 34, в сухумском российском военном госпитале - 43 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11520 человек. 172 летальных случая. Выздоровели 9820 человек.
Турнава: Возобновление строительства Намахвани ГЭС абсолютно законно
Возобновление работ по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони абсолютно законно. Об этом сегодня, 30 января, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя протест местных жителей.
«Намахвани ГЭС – это важный вклад в укрепление энергетической независимости нашей страны, как и любая другая ГЭС, строящаяся в Грузии. У нас есть все шансы для того, чтобы стать экспортером электроэнергии и сильной страной, которая гордится своей энергонезависимостью. Большая часть вырабатываемой в Грузии электроэнергии – «зеленая». Ее производят при использовании воды, которая является нашим национальным богатством.
Намахвани ГЭС – важный проект, который всегда поддерживался государством. Это не означает, что для инвесторов проекта мы не установили строгие требования. Почти два года продолжались различные исследования, в том числе геологические. Результатом стало то, что Намахвани ГЭС – это один из самых хорошо проработанных и безопасных проектов. Несколько международных организаций изучили и подтвердили, что с той же геологической точки зрения Намахвани ГЭС является одной из самых безопасных, исходя из сейсмических характеристик», - заявила Турнава.
Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.
На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, демонтировали деревянный крест и свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. В течение всего дня ситуация на месте оставалась напряженной. Периодически между демонстрантами и протестующими происходили стычки.
Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Также некоторые местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и гибель эндемических сортов виноградной лозы.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши». Их общая установленная мощность – 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии. «ЭНКА» уже инвестировала в проект 800 миллионов долларов. На строительстве будет задействовано до 1,6 тысячи человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
EMC призывает госинспекцию изучить условия труда протестующих курьеров Glovo
Грузинская неправительственная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC) выразила поддержку протестующим курьерам сервиса доставки Glovo, призывав инспекцию труда незамедлительно изучить ситуацию.
В заявлении, распространенном EMC, отмечено, что во время пандемии именно курьерам приходится выполнять «важнейшие для общества функции», нередко рискуя своим здоровьем. В НПО считают недопустимым, чтобы вместо адекватного вознаграждения, во время пандемии наниматель допускал ухудшение условий их труда.
«Тяжелые условия труда сопровождаются ненадлежащим, унижающим достоинство обращением со стороны компании, трудностями, связанными с практикой выработки, и повышенными рисками безопасности из-за пандемии. Курьеры Glovo требуют улучшения условий труда, в том числе, сокращения времени ожидания заказов у ресторанов/на объектах выдачи, повышения тарифных ставок и изменения нереалистичной и несправедливой системы бонусов», - сказано в заявлении НПО.
В EMC также подтвердили готовность помочь курьерам Glovo в защите их трудовых прав, передает агентство «Новости-Грузия».
29 января у центрального офиса Glovo в Тбилиси прошла протестная акция. Улучшения условий труда требовали до трехсот курьеров. Менеджмент грузинского отделения компании обещает, что 10 февраля они проведут встречу с сотрудниками, у которых есть претензии. В Glovo надеются, что совместно им удастся разрешить все проблемы.
Бизнесмены грозят властям Грузии акциями гражданского неповиновения
Грузинские бизнесмены грозят масштабными акциями гражданского неповиновения – владельцы фитнес-центров, гостиниц, ресторанов и кафе обещают возобновить работу 2 февраля, если правительство продолжит игнорировать их требования.
О своих планах бизнесмены объявили сегодня, 30 января, на акции с требованием отмены ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии COVID-19. К митингу присоединились сотрудники и владельцы более 200 объектов питания. В знак протеста на 24 часа они отключили сервисы доставки еды, полностью прекратив работу.
Рестораторы указывают, что до сих пор им едва удавалось сводить концы с концами, теперь же все их ресурсы полностью исчерпаны. В Тбилиси заведения уже почти три месяца работают только на вынос. Ситуацию усугубляет то, что дата открытия ресторанного бизнеса до сих пор неизвестна. В правительстве Грузии отказываются называть конкретные сроки, повторяя, что они будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Аналогичная ситуация с фитнес-центрами.
Участники акции заявили, что они дают правительству два дня на то, чтобы представить план по открытию экономики страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Помимо ресторатов, к сегодняшнему митингу также присоединились гиды, актеры, хореографы, студенты, родители детей школьного и дошкольного возраста, политики и гражданские активисты. Среди их требований: открытие школ и детских садов; возобновление работы муниципального и междугороднего транспорта; отмена «комендантского часа» и так далее.
По окончании акции бизнесмены подписали «меморандум о солидарности». Граждане, подписавшие документ, подтвердили, что они будут поддерживать друг друга и продолжат протест даже в том случае, если ограничения снимут с их деятельности.
Четыре человека с коронавирусом госпитализированы за сутки в Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия по данным на утро 30 января проходят лечение 49 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечатся 30 человек, в здании детской больницы – 19. Из них четверо находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки из «красной зоны» больницы выписан один человек, госпитализированы четверо больных.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 34 пациента.
«Протестировано в приемно-сортировочном отделении 53 человек. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре пациента», - отметила главный инфекционист. Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели восемь человек на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к жителям соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Гахария: Первая партия вакцины Pfizer прибудет в Грузию в конце февраля
Первые дозы вакцины от коронавируса Грузия получит в конце февраля. Об этом говорится в заявлении премьера Георгия Гахария в социальной сети Facebook.
Известно, что это будет препарат американской компании Pfizer. Одновременно в сообщении не уточняется, о каком количестве доз идет речь. Гахария добавил, что, согласно национальному плану, сразу после получения первых доз начнется вакцинация медицинского персонала.
Премьер также поблагодарил за беспрецедентную поддержку Грузии генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.
- Для полного открытия экономики в Грузии запланировано привить от коронавируса до 60% взрослого населения, это 1,6 миллиона человек. Для их вакцинации нужно около 900 тысяч доз вакцины и примерно 164 миллиона лари (50 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены следующим образом: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, потом граждане старше 75 лет, граждане в возрасте 65-74 лет, также граждане в возрасте 55-64 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.
Посол США в РФ пообещал сохранить санкции в отношении Москвы
США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные из-за аннексии Крыма. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».
Подход Вашингтона к Украине и минским соглашениям не меняется, подчеркнул дипломат. По его словам, Соединенные Штаты продолжат диалог по Донбассу в разных форматах, в том числе нормандском.
Комментируя публикацию на сайте американской дипмиссии о несогласованных акциях протеста против ареста Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделана для безопасности граждан США. Посол отметил, что американцам не стоит ходить на митинги в России. Ранее запись на сайте дипмиссии вызвала резкую критику российского МИДа. В министерстве сочли действия посольства вмешательством во внутренние дела Москвы.
Дипломат заметил, что у Вашингтона и Москвы есть расхождения по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом после возвращения из Германии.
О возможном ужесточении санкционной политики в отношении России – в том числе из-за преследования оппозиции – ранее неоднократно заявляла администрация нового президента США Джо Байдена.
Рестораторы протестуют в Тбилиси, требуя отмены ограничений по COVID-19
Очередная протестная акция с требованием отмены ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии COVID-19, проходит в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». У канцелярии правительства собрались сотни человек: рестораторы и отельеры, сотрудники объектов питания и сферы гостеприимства, гиды, актеры, хореографы, студенты, родители детей школьного и дошкольного возраста.
Митинг, который анонсируют в социальной сети Facebook с хэштегом «соцвзрыв», проводятся в Тбилиси уже в третий раз. Сегодня к акции под лозунгом «Откройте страну» присоединились более двухсот ресторанов и кафе. В знак протеста они на 24 часа прекратили работу через сервисы доставки. После полудня рестораторы собрались в сквере Пушкина, а оттуда провели шествие до места проведения акции.
В основном со сцены к собравшимся обращаются бизнесмены. Они просят правительство разрешить им работу при условии строгого контроля и соблюдения всех мер безопасности. Требования организаторов акции не меняются: возобновление очной учебы в школах; открытие детских садов; возобновление работы муниципального и междугороднего транспорта; открытие всех объектов питания (как открытого, так и закрытого типа), разрешить функционирование отелей на зимних курортах; открыть спортивные залы и фитнес-центры; предоставление всем лицам с ОВЗ возможность свободно передвигаться и отмена ограничений, которые препятствуют или затрудняют их лечение; открытие арт-пространства; отмена «комендантский час».
- Многие в Грузии ожидали, что уже с 1 февраля страна начнет возвращаться к обычному ритму жизни. Власти пересмотрели свой план открытия экономики и отмены ограничений, введенных 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Было решено сохранить большинство из них как минимум до 15 февраля, а другие и вовсе до 1 марта.
- В частности, на территории всей Грузии продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, еще как минимум месяц школьники будут оставаться на дистанционном обучении и не возобновит работу общественный транспорт.
- Уже более недели в Тбилиси продолжаются протесты с требованием пересмотра этого плана. Несмотря на уличные акции, в правительстве Грузии не собираются спешить с отменой ограничений. Власти страны заявляют, что последующие послабления станут возможны после того, как показатель выявляемости новых случаев коронавируса установится на уровне ниже 4%.
Аркадий Ротенберг заявил, что владеет «дворцом» под Геленджиком
Бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью телеграм-каналу Mash заявил, что является владельцем «дворца» под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией.
По словам Ротенберга, он является бенефициаром. Бизнесмен отметил, что у проекта ранее было много кредиторов. «Это - находка. Место шикарное», - отметил Ротенберг. Бизнесмен уточнил, что на мысе Идокопас строится апарт-отель. Он должен открыться в течение двух лет.
Внимание к недвижимости под Геленджиком привлек фильм Алексея Навального. В расследовании утверждается, что «дворец» принадлежит президенту Владимиру Путину. Предположительная стоимость здания оценивается в 100 миллиардов рублей. В районе расположения объекта действует бесполетная зона и строгий режим посещения. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.
Ротенберг, отвечая на вопрос, почему он после выхода фильма Навального не рассказал о том, что является владельцем «дворца», подчеркнул, что не хотел скандала и планировал сделать объявление после завершения строительства.
- После выхода фильма Навального сразу несколько российских СМИ опубликовали свои материалы. «Медуза» со ссылкой на рабочих, занятых на объекте, писала, что здание строится в интересах Владимира Путина. Mash 29 января показал видео из «дворца». В нем утверждается, что запись была предоставлена сотрудником технического надзора. Сюжет о «дворце Путина» снял и телеканал «Россия-1». В сюжете сооружение названо «недостроенным апарт-отелем».
- Аркадий Ротенберг – давний знакомый Владимира Путина. В школьные годов они занимались самбо и дзюдо у одного тренера. Сам он говорил, что его дружба с президентом «проверена временем».
- Ротенберг внесен в санкционный список США. Одна из компаний бизнесмена занималась строительством Крымского моста после российской аннексии Крыма.
В Зугдиди обрушилось жилое здание – из-под завалов спасли ребенка
10-летнюю девочку спасли из-под завалов рухнувшего дома в городе Зугдиди. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Обрушилось двухэтажное здание бывшего консервного завода на улице Царицы Тамар. Как передает радио «Атинати», в аварийной постройке проживала семья вынужденных переселенцев из Абхазии.
Сразу после поступления соответствующей информации в «112», на место прибыли сотрудники службы по управлению ЧС и была начата спасательная операция. О том, что под завалами оказалась несовершеннолетняя, спасатели узнали от инициатора вызова.
«Спасатели в кратчайшие сроки достали ребенка из-под завалов и перевели 10-летнюю девочку в безопасное место», - говорится в сообщении.
Ребенок был контактным. Бригада «скорой» уже перевела пострадавшую в клинику, где ей оказывается соответствующая помощь.
На месте остаются сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и бригады скорой помощи.
В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова
В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Полицейские ждали журналиста в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.
«Апология протеста» пишет, что журналисту вменяют нарушение закона о митингах.
23 января в десятках городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, заключенного в московский следственный изолятор «Матросская тишина». На улицы вышли около 250 тысяч человек. Почти четыре тысячи демонстрантов были задержаны, из них около полутора тысяч – в Москве. Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста.
В Москве пять соратников Алексея Навального, задержанных по так называемому санитарному делу, на два месяца отправлены под домашний арест. Среди арестованных юрист ФБК Любовь Соболь, брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Их обвиняют в том, что участники акций нарушили санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
На 31 января сторонники Навального объявили новую акцию в поддержку оппозиционера. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций. Московские власти приняли решение закрыть в воскресенье в центре города несколько станций метро, кафе и рестораны.
Белорусская прокуратура хочет признать бело-красно-белый флаг экстремистским
Белорусская Генпрокуратура может признать экстремистским бело-красно-белый флаг, символ протестов против режима Александра Лукашенко.
Представитель ведомства в эфире государственного телеканала сказала, что к ним якобы пришло коллективное обращение граждан (более ста человек), где они и просят запретить флаг через суд. И такой пакет документов ведомство уже готовит.
Обратившиеся граждане считают, что этот флаг напрямую ассоциируется с немецкой оккупацией во время Великой Отечественной войны. При этом ряд историков утверждает, что флаг использовался национальным белорусским движением еще в начале XX века. Сейчас бело-красно-белый флаг – символ оппозиции. В стране он не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.
Оппозиционный координационный совет создал петицию в интернете против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности, отмечается в документе. На момент публикации свои подписи под петицией поставили более 20 тысяч человек.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанным с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
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33 смерти за сутки. Новые данные по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 33 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 938.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 19 человек, больных COVID-19, в Дагестане - четыре, в Ставропольском крае и Северной Осетии по три, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии по два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 898 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 233 человека.
- Ставропольский край + 233 (42 255 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 185 (33 499)
- Кабардино-Балкария + 88 (18 688)
- Дагестан + 97 (27 847)
- Калмыкия + 75 (17 345)
- Карачаево-Черкесия + 68 (17 504)
- Северная Осетия + 65(14 381)
- Адыгея + 49 (12 990)
- Ингушетия + 45 (13 915)
- Чечня + 33 (10 758)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 209 182 случая заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 января, выявлено 3 832 080 человек с коронавирусом.
Патриархия Грузии призывает власти довести до конца «дело картографов»
Патриархия призвала власти Грузии довести до конца «дело картографов» и доказать, что тема монастырского комплекса Давид-Гареджи не была использована в политических целях.
«Бремя государства – превратить слово в дело и доказать находящимся в смятении общественности и церкви, что возникшие подозрения об использовании вопроса Давид-Гареджи в партийно-политических комбинациях являются только подозрениями», - говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Обращение было опубликовано через сутки после освобождения фигурантов резонансного дела – членов комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. В четверг Тбилисский городской суд принял решение отпустить их под залог до окончания следствия. Как указали в патриархии, это решение «вызвало большой ажиотаж в обществе».
«Конечно же, церковь интересует, сможет ли государство решить пограничную проблему с соседним государством, однако одновременно все понимают, что церковь не заинтересована в аресте человека и ее цель не состоит в том, чтобы наказать кого-либо. Важно не то, на кого персонально возложена будет ответственность, а то, действительно ли кто-то присваивал государственные земли. Существует ли возможность для решения данной проблемы?
В первую очередь, хочется верить, что следствие продолжается с теми же целями и с той же позиции, что в начале», - говорится в заявлении.
Патриархия указывает, что сейчас общественность интересует, были ли проанализированы какие-либо конкретные вопросы совместно с азербайджанской стороной после выявления новых обстоятельств и карт, а также то, планируется ли следующее заседание двусторонней комиссии по демаркации границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
В зоне строительства Намахвани ГЭС мобилизована полиция
В зоне строительства Намахвани ГЭС в Цхалтубском муниципалитете (регион Имеретия) мобилизована полиция. Группа местных жителей пытается помешать возобновлению работ, сообщает телеканал «Мтавари».
Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.
На некоторое время стройка действительно была приостановлена. Сегодня полиция потребовала, чтобы демонстранты, которые продолжают дежурить в зоне строительства, свернули палатки. Сотрудники МВД разъяснили, что они занимают территорию, которая является частной собственностью. На дороге, ведущей к кресту, был выставлен кордон.
Ранее сегодня «ЭНКА» распространила заявление, в котором говорилось о том, что компания «обратились за правовой помощью в соответствующие органы». Было отмечено, что на такой шаг «ЭНКА» решилась, поскольку конструктивные шаги компании – приостановка работ и попытки решить проблему мирным путем – не принесли результатов. Инвестор указывает, что на их территории по-прежнему устанавливаются палатки. При этом со стороны протестующих не прекращаются попытки дискредитировать компанию и препятствовать возобновлению процесса строительства.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС – «Намахвани» и «Твиши», с общей установленной мощностью в 433 МВт, сообщает агентство «Новости-Грузия». Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии. «ЭНКА» инвестировала в проект 800 миллионов долларов.
- Участники протестной акции указывают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Местные жители также опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и голод. Кроме того, они отмечают, что строительство гидроэлектростанции начато в сейсмически активной зоне и, по оценкам экспертов, каскады плотин Намахвани и Твиши не выдержат землетрясения в 5 баллов
Сегодня в Грузии до 200 ресторанов проводят 24-часовую забастовку
Сегодня, 30 января, представители до 200 ресторанов намерены провести акцию перед администрацией правительства Грузии. Около 200 ресторанов в Тбилиси закроют свою службу доставки на 24 часа.
«24-часовой забастовкой мы хотим показать государству, как отразится на стране, если рестораны не смогут работать», - сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.
По его словам, цель акции - показать правительству, что гибель данного сектора станет проблемой не только для правительства, но и для населения, передает Общественный вещатель.
«У нас простейшее требование к правительству. Мы не просим помощи, мы не требуем субсидий. Мы хотим продолжить обеспечивать работой 250 000 человек, которые были трудоустроены в нашем секторе, и снять нагрузку с государства, которое обязано выплачивать 200 лари помощи этим людям», - сказал Шота Бурджанадзе.
«Европейская Грузия» не присоединится к меморандуму, подписанному «Грузинской мечтой» и «Гражданами»
«Мы не намерены присоединяться к меморандуму, который является ухудшенной версией документа, представленного «Грузинской мечтой» на одном из раундов переговоров с оппозицией», - заявил член «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили в связи с меморандумом, который подписали правящая партия «Грузинская мечта» и «Граждане».
По его словам, похожий документ уже был представлен правящей командой на одном из раундов переговоров, но был отклонен оппозиционными партиями.
«Следует подчеркнуть, что это лишь одно из требований, которые оппозиция ставила с 1 ноября. Не учтены требования о перевыборах и вопрос политзаключенных. «Европейская Грузия» и те оппозиционные силы, выступившие два дня назад с общим заявлением и подтвердившие наши четыре требования, не намерены присоединяться к этому меморандуму», - сказал Леван Тархнишвили.
- Накануне, 29 января, «Грузинская мечта» и «Граждане» подписали меморандум, который предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство. По итогам достигнутого соглашения, Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани решили войти в парламент, сообщает Общественный вещатель.
Священника из Чиатура сошлют в монастырь за ксенофобскую проповедь
В отношении протоиерея Тадеоза Саралидзе, проповедь которого вызвала в Грузии волну негодования, назначено церковное наказание – священника сошлют в монастырь. Об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Исходя из общественного интереса, дополнительно сообщаем, что в отношении священнослужителя Чиатурской и Сачхерской епархии, протоирея Тадеоза Саралидзе назначено церковное наказание (епитимья) и он будет определен в монастырь», - сказано в заявлении. Срок монастырской епитимьи, назначенной в отношении Саралидзе, не уточняется.
На прошлой неделе с солеи храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чиатура Саралидзе сделал ряд ксенофобских заявлений: он озвучил несколько теорий заговоров, заявив, что «армяне и евреи не могут быть в нашей власти». Священник, который служит в церкви уже более 20 лет, в своем обращении к пастве также романтизирует криминал и ставит в пример «воров в законе». Более того, батюшка не скрывает, что в прошлом и сам был вхож в криминальную среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саралидзе не отказался от языка ненависти и тогда, когда высказывался на тему воспитания детей. Он назвал «паразитами» детей, которые «сидят в телефонах» и «не годятся ни в спорте, ни в церкви», добавив, им «лучше бы было умереть маленькими».
Трансляция воскресной проповеди протоиерея велась в Facebook. За четыре дня запись посмотрели тысячи пользователей, из них сотни резко осудили Тадеоза Саралидзе. После шума в СМИ и социальных сетях, тему пришлось прокомментировать митрополиту Чиатурскому и Сачхерскому Даниилу (Датуашвили). Епископ Грузинской православной церкви заявил, что заявления Саралидзе являются некорректными и не имеют ничего общего с проповедованием Евангелия. Тогда же он заверил, что в отношении священника будет назначено наказание.
Франция и Чехия вводят новые коронавирусные ограничения
Франция из-за коронавируса вводит запрет на поездки за пределы Евросоюза. Прибыть из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Такое решение приняло французское правительство.
Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.
Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.
Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением «комендантского часа» с 18:00 до 06:00.
На 29 января во Франции выявили почти 23 тысячи новых случаев COVID-19. Умерли 510 пациентов. С начала пандемии коронавируса заразились более трех миллионов жителей. Число умерших превысило 75,5 тысяч.
Схожие ограничения вводит и Чехия. С 30 января Прага закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. С 21:00 до 05:00 действует «комендантский час». Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19.
За последние сутки в Чехии выявлено более восьми тысяч новых заражений коронавирусом. Умерли 74 человека. Число заболевших с начала пандемии приближается к миллиону. Умерли за это время более 16 тысяч пациентов.
Транскам закрыт: в горах сохраняется лавиноопасность
Транскавказская автомагистраль на утро субботы остается закрытой из-за сохраняющейся опасности схода снежных лавин, сообщили «Рес» в дежурной части югоосетинского МЧС.
Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, была перекрыта в пятницу, в 15.00. Решение приостановить движение по Транскаму до особого распоряжения для всех видов транспорта было принято в связи с обильным снегопадом в горах и угрозой схода лавин.
МЧС самопровозглашенной республики рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.
- Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Российской Федерацией. Дорога пролегает по высокогорью, пересекает четыре хребта и 10 ущелий. Зимой из-за опасности схода лавин в горах и сильных осадков республика оказывается отрезанной от внешнего мира на несколько дней.
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