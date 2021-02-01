В Грузии выявили 240 новых случаев коронавируса, 16 пациентов скончались

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3194 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.

За сутки в стране выявили 240 новых случаев коронавируса. Было проведено 9056 тестов, из них PCR-тестов – 3566, экспресс‐тестов на антиген – 5490. На выходных число проводимых тестов снижается.

За сутки выздоровел 681 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 258 351, выздоровевших – 249 709.

В режиме карантина остаются 474 человека, в ковид-гостиницах – 268, в стационарах – 2676.

Власти Грузии заявляют, что возобновление работы муниципального транспорта и открытие разных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.